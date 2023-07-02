https://sputniknews.com.tr/20230702/benzine-buyuk-zam-yolda-bu-gece-yarisindan-itibaren-gecerli-olacak-1073084003.html
Benzine büyük zam yolda: Bu gece yarısından itibaren geçerli olacak
Benzine büyük zam yolda: Bu gece yarısından itibaren geçerli olacak
Kurban Bayramı tatiline LPG zammıyla girilirken, mesainin ilk gününde benzin fiyatlarına 2 lira 11 kuruşluk bir zam bekleniyor. 02.07.2023, Sputnik Türkiye
2023-07-02T14:48+0300
2023-07-02T14:48+0300
2023-07-02T14:48+0300
ekonomi
benzin
zam
ekonomi
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Döviz kurlarındaki artış, akaryakıtta zamları beraberinde getiriyor.Sektör kaynaklarının verdiği bilgiye göre, 3 Temmuz Pazartesi gecesinden itibaren benzinin litre fiyatına 2 lira 11 kuruş zam gelecek.Motorinde ise pazartesi gecesi fiyat değişimi olmayacak.Motorine en son 20 Haziran’da 1,65 TL zam gelmişti.Zam sonrası benzinin litre fiyatı yaklaşık olarak İstanbul’da 26,19 TL’ye, Ankara’da 26,64 TL’ye, İzmir’de 26,67 TL’ye yükselecek.Motorinin litre fiyatı yaklaşık olarak İstanbul’da 23,87 TL, Ankara’da 24,32 TL, İzmir’de 24,44 TL seviyesinde bulunuyor.Fiyatlar, iller, ilçeler ve bayiler arasında farklılık gösteriyor.
https://sputniknews.com.tr/20230609/benzin-ve-motorine-dev-zam-pompa-fiyatlarina-yansidi-1072210199.html
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benzin fiyatları,benzin zam,benzine zam mı geliyor
benzin fiyatları,benzin zam,benzine zam mı geliyor
Benzine büyük zam yolda: Bu gece yarısından itibaren geçerli olacak
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Kurban Bayramı tatiline LPG zammıyla girilirken, mesainin ilk gününde benzin fiyatlarına 2 lira 11 kuruşluk bir zam bekleniyor.
Döviz kurlarındaki artış, akaryakıtta zamları beraberinde getiriyor.
Sektör kaynaklarının verdiği bilgiye göre, 3 Temmuz Pazartesi gecesinden itibaren benzinin litre fiyatına 2 lira 11 kuruş zam gelecek.
Motorinde ise pazartesi gecesi fiyat değişimi olmayacak.
Motorine en son 20 Haziran’da 1,65 TL zam gelmişti.
Zam sonrası benzinin litre fiyatı yaklaşık olarak İstanbul’da 26,19 TL’ye, Ankara’da 26,64 TL’ye, İzmir’de 26,67 TL’ye yükselecek.
Motorinin litre fiyatı yaklaşık olarak İstanbul’da 23,87 TL, Ankara’da 24,32 TL, İzmir’de 24,44 TL seviyesinde bulunuyor.
Fiyatlar, iller, ilçeler ve bayiler arasında farklılık gösteriyor.