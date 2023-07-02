https://sputniknews.com.tr/20230702/benzine-buyuk-zam-yolda-bu-gece-yarisindan-itibaren-gecerli-olacak-1073084003.html

Benzine büyük zam yolda: Bu gece yarısından itibaren geçerli olacak

Benzine büyük zam yolda: Bu gece yarısından itibaren geçerli olacak

Kurban Bayramı tatiline LPG zammıyla girilirken, mesainin ilk gününde benzin fiyatlarına 2 lira 11 kuruşluk bir zam bekleniyor. 02.07.2023, Sputnik Türkiye

2023-07-02T14:48+0300

2023-07-02T14:48+0300

2023-07-02T14:48+0300

ekonomi

benzin

zam

ekonomi

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Döviz kurlarındaki artış, akaryakıtta zamları beraberinde getiriyor.Sektör kaynaklarının verdiği bilgiye göre, 3 Temmuz Pazartesi gecesinden itibaren benzinin litre fiyatına 2 lira 11 kuruş zam gelecek.Motorinde ise pazartesi gecesi fiyat değişimi olmayacak.Motorine en son 20 Haziran’da 1,65 TL zam gelmişti.Zam sonrası benzinin litre fiyatı yaklaşık olarak İstanbul’da 26,19 TL’ye, Ankara’da 26,64 TL’ye, İzmir’de 26,67 TL’ye yükselecek.Motorinin litre fiyatı yaklaşık olarak İstanbul’da 23,87 TL, Ankara’da 24,32 TL, İzmir’de 24,44 TL seviyesinde bulunuyor.Fiyatlar, iller, ilçeler ve bayiler arasında farklılık gösteriyor.

https://sputniknews.com.tr/20230609/benzin-ve-motorine-dev-zam-pompa-fiyatlarina-yansidi-1072210199.html

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