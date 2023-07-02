https://sputniknews.com.tr/20230702/bakan-ozhaseki-4-tane-kirmizi-cizgimiz-var-diyerek-acikladi-yapilasmada-yasak-karari-1073086659.html

Bakan Özhaseki '4 tane kırmızı çizgimiz var' diyerek açıkladı: Yapılaşmada 'yasak' kararı

Bakan Özhaseki '4 tane kırmızı çizgimiz var' diyerek açıkladı: Yapılaşmada 'yasak' kararı

Depremden etkilenen 11 kentin il ve ilçe belediye başkanlarıyla istişare toplantısına katılan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki... 02.07.2023, Sputnik Türkiye

2023-07-02T16:15+0300

2023-07-02T16:15+0300

2023-07-02T16:15+0300

türkiye

mehmet özhaseki

deprem

kaçak yapılaşma

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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, depremden etkilenen 11 kentin il ve ilçe belediye başkanlarıyla istişare toplantısına katıldı.Özhaseki burada yaptığı açıklamada, "Bundan sonra ne olursa olsun fay hatları ve kırıkları üzerinde yapılaşma olmayacak" dedi. '4 ana kırmızı çizgimiz var'Özhaseki'nin açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:"Bizim 4 ana kırmızı çizgimiz var. Birincisi, bundan sonra her ne olursa olsun fay kırıkları, fay hatları üzerinde yapılaşma olmayacak. Belki bu ceza kanunlarına da girecek, yasa olarak da gelecek. İkincisi, sıvılaşma olan alanlarda da yapılaşma olmayacak. Üçüncüsü, dere yataklarında, zeminin müsait olmadığı yerlerde yapı yasağı gelecek. Dördüncüsü, özellikle mühendislik işlerinde ve yapım işlerinde sıfır toleransa geçeceğiz."Deprem bölgesinde yapılacak konutlar hakkında bilgi veren Özhaseki "İlk etapta 180 bin civarında ihale yapıldı. Bunların teslimatları Ekim, Kasım, Aralık ayı gibi yapılacak ve ilk hak sahibi vatandaşlarımız, o yerlere gidip o güvenli konutlarına kavuşacak" ifadelerini kullandı.

https://sputniknews.com.tr/20230630/cumhurbaskani-yardimcisi-yilmaz-depremden-etkilenen-bolgelerimiz-en-guvenli-yerler-arasinda-olacak-1073043569.html

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mehmet özhaseki, deprem, kaçak yapılaşma