Avukatı darbeden narkotik polisine ilişkin yeni ayrıntılar: 'Bakanlık onaylı' iddiası yalan çıktı

Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
HABERLER
Saat başı başlıkları
10:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
4 dk
ÖZEL HABER
İsrail, Demir Kubbe'yi neden Ukrayna'ya vermediğini açıkladı
11:30
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
4 dk
AKŞAM POSTASI BAYRAM ÖZEL
Yapay zekada bizleri neler bekliyor?
12:05
30 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
13:00
3 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
14:00
4 dk
YOLCU YOLUNDA GEREK
Çocuk kitabı nasıl sever? Bayram özel
14:04
43 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
4 dk
ÖZEL HABER
Ukrayna ile Batı arasında tartışma
15:31
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
4 dk
ÖZEL HABER
Enerji krizi İngiliz Kraliyet ailesini de vurdu, sarayın sıcaklık seviyesi düşürüldü
16:31
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:00
6 dk
AKŞAM POSTASI BAYRAM ÖZEL
Yaz mevsiminde kültür hayatı nasıl değişiyor?
17:06
23 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
4 dk
YOLCU YOLUNDA GEREK
Edebiyat üzerine bayram özel
18:04
53 dk
HABERLER
Saat başı başlıklar
19:00
4 dk
ÖZEL HABER
BRICS genişleyecek mi? Türkiye'nin ardından bir ülke daha
19:22
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıklar
20:00
4 dk
AKŞAM POSTASI BAYRAM ÖZEL
Yaz sıcaklarından nasıl korunmalıyız?
20:05
28 dk
HABERLER
Saat başı başlıklar
21:00
6 dk
ÖZEL HABER
Eski CIA danışmanı, Kiev'in tehlikeli planı için uyardı
21:29
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıklar
10:00
4 dk
HABERLER
Saat başı başlıklar
11:00
4 dk
HABERLER
Saat başı başlıklar
12:00
3 dk
HABERLER
Saat baюэ baюlэklarэ
13:00
5 dk
TARİHTE BUGÜN
Milli mücadelenin kadın kahramanı: Kara Fatma
13:30
1 dk
HABERLER
Saat baюэ baюlэklarэ
14:00
3 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
14 dk
TARİHTE BUGÜN
Sivas katliamının acısı 30 yıldır sönmedi
15:42
3 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
14 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:00
14 dk
DünBugün
Geri dön
İstanbul97.8
İstanbul97.8
Ankara96.2
İzmir91.0
Bursa101.4
Kocaeli90.2
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar
https://sputniknews.com.tr/20230702/avukati-darbeden-narkotik-polisine-iliskin-yeni-ayrintilar-bakanlik-onayli-iddiasi-yalan-cikti-1073080661.html
Avukatı darbeden narkotik polisine ilişkin yeni ayrıntılar: 'Bakanlık onaylı' iddiası yalan çıktı
Avukatı darbeden narkotik polisine ilişkin yeni ayrıntılar: 'Bakanlık onaylı' iddiası yalan çıktı
Polisin eşi Özlem Üçgül'ün birçok hastalığa iyi geldiği ve zayıflamaya yardımcı olduğunu iddia ettiği bitki çayına, Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından... 02.07.2023, Sputnik Türkiye
2023-07-02T12:58+0300
2023-07-02T12:58+0300
türkiye
türkiye
polis
maserati
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/103407/08/1034070895_0:0:1600:900_1920x0_80_0_0_c45168229ed468778df59fd9209bb7dd.jpg
Avukat Fatih Uzun, 22 Nisan'da ailesiyle Manisa'dan İstanbul'a dönerken birbirini sollayan iki aracın tehlikeli sürüşünden kaçmak için şerit değiştirmiş, bu araçlardan biri olan Maserati'yi kullanan Muğla'da görevli polis memuru Hüseyin Tayfun Üçgül, Fatih Uzun'un aracını sıkıştırmış, sonrasında ikili arasında yaşanan tehdit sözleriyle dolu kavga sırasında Fatih Uzun'un bacağı kırılmıştı.Fatih Uzun'un bacağının kırıldığı, olayla ilgili kamu davası açılmasına yeterli şüphe olduğu, Hüseyin Tayfun Üçgül'ün "alenen hakaret" ve "kasten yaralama" suçlarından yargılanması gerektiği iddianamede belirtildi. Dalaman İlçe Emniyet Müdürlüğü kadrosunda görevli polis olan Üçgül hakkında 6 yıl 10 ay hapis istendi.Olayın ardından polis memuru Hüseyin Tayfun Üçgül hakkında İçişleri Bakanlığı'nca müfettiş görevlendirilerek, idari soruşturma başlatıldı. Soruşturma kapsamında polis memuru Üçgül'ün görev yeri değiştirildi.Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şubesi'nde pasif bir birime alınan Üçgül, başlatılan soruşturma kapsamında açığa alındı. Müfettişin incelemesinin ardından düzenleyeceği rapora göre, Üçgül'ün göreve iade olup olmayacağı belli olacak.Olayın ardından polis memurunun kullandığı 8,5 milyonluk Maserati marka otomobil Türkiye'nin gündemine oturdu. Zayıflama çayı satarak bu serveti elde ettiğini öne süren polis memurunun eşi Özlem Üçgül, 2016'da yaptığı ticaretin ardından üzerine kayıtlı 3 villa, 1 restoran, 1 işyeri 2 de otomobilinin olduğunu açıkladı.'Bakanlık onaylı' değilÜçgül, internetten zayıflama çayı sattığını, 7 yıldır kendi işini yaptığını, yanında 15 sigortalı eleman çalıştırdığını belirterek, "Bütün mal varlığı şirketimin üzerinedir, şirket de bana aittir. Benim olan eşimindir. Eşimin olan da benimdir" dedi.Sabah gazetesinden Dilhan Dumanoğlu'nun haberine göre, Üçgül'ün 'Bakanlık onaylı' diyerek, yağ yakma, tok tutma, iştah kesme, şeker hastalığına iyi gelme, kan şekerini düzenleme, ödem attırma, zayıflama gibi vaatlerle sattığı çaylara Ticaret ve Orman Bakanlığı tarafından 114 bin 326 TL para cezası ve reklamlarını durdurma cezası verildiği ortaya çıktı.'Bakanlık onaylı' ifadesinin de tüketicileri aldatıcı ve yanıltıcı olduğu aktarıldı. Çayların, bazı hastalıklara veya sağlık sorunlarını iyileştirdiği, tedavi ettiği veya önlediği, kilo vermeyi sağladığı sanki bir ilaç veya beşeri tıbbi ürün gibi tanıtıldığı kaydedildi. Takviye edici gıdalarda bu tür sağlık beyanlarının kullanılmasının kesinlikle yasak olduğu belirtilen kararda, bu tür beyanlar için Sağlık Bakanlığı Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu tarafından izin alınması gerektiği belirtildi.
türkiye
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/103407/08/1034070895_150:0:1350:900_1920x0_80_0_0_f557b1afbdda89f84c77f018c1e0a5f1.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
türkiye, polis, maserati
türkiye, polis, maserati

Avukatı darbeden narkotik polisine ilişkin yeni ayrıntılar: 'Bakanlık onaylı' iddiası yalan çıktı

12:58 02.07.2023
© AA / Polis, Türk polisi
Polis, Türk polisi - Sputnik Türkiye, 1920, 02.07.2023
© AA /
Abone olTelegram
Polisin eşi Özlem Üçgül'ün birçok hastalığa iyi geldiği ve zayıflamaya yardımcı olduğunu iddia ettiği bitki çayına, Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından tüketicilerin aldatıldığı gerekçesiyle para ve reklam durdurma cezası verildiği ortaya çıktı.
Avukat Fatih Uzun, 22 Nisan'da ailesiyle Manisa'dan İstanbul'a dönerken birbirini sollayan iki aracın tehlikeli sürüşünden kaçmak için şerit değiştirmiş, bu araçlardan biri olan Maserati'yi kullanan Muğla'da görevli polis memuru Hüseyin Tayfun Üçgül, Fatih Uzun'un aracını sıkıştırmış, sonrasında ikili arasında yaşanan tehdit sözleriyle dolu kavga sırasında Fatih Uzun'un bacağı kırılmıştı.

Fatih Uzun'un bacağının kırıldığı, olayla ilgili kamu davası açılmasına yeterli şüphe olduğu, Hüseyin Tayfun Üçgül'ün "alenen hakaret" ve "kasten yaralama" suçlarından yargılanması gerektiği iddianamede belirtildi. Dalaman İlçe Emniyet Müdürlüğü kadrosunda görevli polis olan Üçgül hakkında 6 yıl 10 ay hapis istendi.

Olayın ardından polis memuru Hüseyin Tayfun Üçgül hakkında İçişleri Bakanlığı'nca müfettiş görevlendirilerek, idari soruşturma başlatıldı. Soruşturma kapsamında polis memuru Üçgül'ün görev yeri değiştirildi.

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şubesi'nde pasif bir birime alınan Üçgül, başlatılan soruşturma kapsamında açığa alındı. Müfettişin incelemesinin ardından düzenleyeceği rapora göre, Üçgül'ün göreve iade olup olmayacağı belli olacak.
Olayın ardından polis memurunun kullandığı 8,5 milyonluk Maserati marka otomobil Türkiye'nin gündemine oturdu. Zayıflama çayı satarak bu serveti elde ettiğini öne süren polis memurunun eşi Özlem Üçgül, 2016'da yaptığı ticaretin ardından üzerine kayıtlı 3 villa, 1 restoran, 1 işyeri 2 de otomobilinin olduğunu açıkladı.

'Bakanlık onaylı' değil

Üçgül, internetten zayıflama çayı sattığını, 7 yıldır kendi işini yaptığını, yanında 15 sigortalı eleman çalıştırdığını belirterek, "Bütün mal varlığı şirketimin üzerinedir, şirket de bana aittir. Benim olan eşimindir. Eşimin olan da benimdir" dedi.

Sabah gazetesinden Dilhan Dumanoğlu'nun haberine göre, Üçgül'ün 'Bakanlık onaylı' diyerek, yağ yakma, tok tutma, iştah kesme, şeker hastalığına iyi gelme, kan şekerini düzenleme, ödem attırma, zayıflama gibi vaatlerle sattığı çaylara Ticaret ve Orman Bakanlığı tarafından 114 bin 326 TL para cezası ve reklamlarını durdurma cezası verildiği ortaya çıktı.

'Bakanlık onaylı' ifadesinin de tüketicileri aldatıcı ve yanıltıcı olduğu aktarıldı. Çayların, bazı hastalıklara veya sağlık sorunlarını iyileştirdiği, tedavi ettiği veya önlediği, kilo vermeyi sağladığı sanki bir ilaç veya beşeri tıbbi ürün gibi tanıtıldığı kaydedildi. Takviye edici gıdalarda bu tür sağlık beyanlarının kullanılmasının kesinlikle yasak olduğu belirtilen kararda, bu tür beyanlar için Sağlık Bakanlığı Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu tarafından izin alınması gerektiği belirtildi.
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2023 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала