https://sputniknews.com.tr/20230702/avrupada-kendisini-polis-olarak-tanitarak-5-milyon-euroluk-dolandiricilik-yapan-cete-cokertildi-1073075295.html

Avrupa'da kendisini polis olarak tanıtarak 5 milyon euro'luk dolandırıcılık yapan çete çökertildi

Avrupa'da kendisini polis olarak tanıtarak 5 milyon euro'luk dolandırıcılık yapan çete çökertildi

Avrupa'da, kendisini polis olarak tanıtarak yaklaşık 5 milyon euro'luk dolandırıcılık yapan çeteye yönelik operasyonda 70'ten fazla kişi gözaltına alındı. 02.07.2023, Sputnik Türkiye

2023-07-02T05:34+0300

2023-07-02T05:34+0300

2023-07-02T05:34+0300

dünya

avrupa

europol

dolandırıcılık

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Avrupa Birliği Polis Teşkilatı'ndan (Europol) yapılan yazılı açıklamada, İngiltere, Almanya ve Polonya'daki güvenlik birimlerinin ortak operasyonu neticesinde, telefon üzerinden dolandırıcılık yapan çetenin çökertilerek 70'ten fazla kişinin gözaltına alındığı bildirildi.Açıklamada, şebekenin telefonla aradıkları mağdurlara kendilerini polis olarak tanıtıp yakınlarının kazaya karıştığını söylediği ve mağdurun yakının tutuklanmasını önlemek için nakit paraları hazırlayarak evinin önüne koymalarını istediği belirtildi.Şebekenin özellikle Almanya ile Polonya'daki yaşlıları hedef aldığı ve yaklaşık 5 milyon euro dolandırıcılık yaptığı aktarılan açıklamada, 1.4 milyon euro'luk dolandırıcılığın da önlendiği kaydedildi.Açıklamada, şebekenin, internetten bulduğu ve dolandırıcılıktan habersiz kişilere kısa süreli iş olarak evlerin önünden paraları aldırdığı ve bu sayede yakalanmalarının zorlaştığı aktarıldı.Europol, maddi kayıpların yanı sıra mağdurların manevi zarara uğradıkları ve kamu otoritelerine olan güvenlerinin zedelendiğine dikkati çekti.

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avrupa, europol, dolandırıcılık