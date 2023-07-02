Antalya'da Yeşilçam Festivali düzenlendi
00:18 02.07.2023 (güncellendi: 00:24 02.07.2023)
Antalya'da gerçekleştirilen Yeşilçam Festivali'nde oyuncular Coşkun Göğen, Bülent İğdiroğlu, Tuncay Akça, Ahmet Arıman ve Teoman Ayık sanatseverlerle buluştu.
© AA / Zehra Tekeci
Büyükşehir Belediyesi ve Antalya Düşünce Platformu işbirliğiyle organize edilen Yeşilçam Festivali Atatürk Kültür Merkezi açık alanında yapıldı.
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© AA / Zehra Tekeci
Büyükşehir Belediyesi ve Antalya Düşünce Platformu işbirliğiyle organize edilen Yeşilçam Festivali Atatürk Kültür Merkezi açık alanında yapıldı.
© AA / Zehra TekeciNostalji tutkunlarını bir araya getiren festivalde, birbirinden renkli Yeşilçam dekorları, klasik arabalar, panayır ve masa oyunları yer aldı.
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© AA / Zehra Tekeci
Nostalji tutkunlarını bir araya getiren festivalde, birbirinden renkli Yeşilçam dekorları, klasik arabalar, panayır ve masa oyunları yer aldı.
© AA / Zehra TekeciYeşilçam'ın usta sanatçılarının maskotlarının sergilendiği festivalde, müzik dinletileri, sahne performansları, sihirbaz ve hokkabaz gösterileri yapıldı.
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© AA / Zehra Tekeci
Yeşilçam'ın usta sanatçılarının maskotlarının sergilendiği festivalde, müzik dinletileri, sahne performansları, sihirbaz ve hokkabaz gösterileri yapıldı.
© AA / Zehra TekeciFestival kapsamında Yeşilçam'ın usta sanatçısı Coşkun Göğen ve Hababam Sınıfı oyuncularından Bülent İğdiroğlu, Tuncay Akça, Ahmet Arıman ve Teoman Ayık sanatseverlerle buluştu.
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© AA / Zehra Tekeci
Festival kapsamında Yeşilçam'ın usta sanatçısı Coşkun Göğen ve Hababam Sınıfı oyuncularından Bülent İğdiroğlu, Tuncay Akça, Ahmet Arıman ve Teoman Ayık sanatseverlerle buluştu.
© AA / Zehra TekeciOyuncu Coşkun Göğen, festival kapsamındaki söyleşide sanatseverlerin sorularını yanıtladı. Yaklaşık 500 filmde karakterlere hayat verdiğini kaydeden Göğen, 1955 yılında berber çıraklığı yaparken tesadüfen Yeşilçam ile tanıştığını söyledi.
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© AA / Zehra Tekeci
Oyuncu Coşkun Göğen, festival kapsamındaki söyleşide sanatseverlerin sorularını yanıtladı. Yaklaşık 500 filmde karakterlere hayat verdiğini kaydeden Göğen, 1955 yılında berber çıraklığı yaparken tesadüfen Yeşilçam ile tanıştığını söyledi.
© AA / Zehra TekeciFilm setlerinde birçok sahnenin doğaçlama olduğunu dile getiren İğdiroğlu, "Filmde benim için en eğlenceli sahne müfettiş sahneleriydi. Ergin Orbey muhteşem bir oyuncuydu. O sahneler yazılıydı ancak birçok şey de spontane gelişti. Kızarması, verdiği tepkiler aslında sonradan bütünleşti. Bizler için bunların hepsi çok keyifliydi" dedi.
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© AA / Zehra Tekeci
Film setlerinde birçok sahnenin doğaçlama olduğunu dile getiren İğdiroğlu, "Filmde benim için en eğlenceli sahne müfettiş sahneleriydi. Ergin Orbey muhteşem bir oyuncuydu. O sahneler yazılıydı ancak birçok şey de spontane gelişti. Kızarması, verdiği tepkiler aslında sonradan bütünleşti. Bizler için bunların hepsi çok keyifliydi" dedi.
© AA / Zehra TekeciTuncay Akça ise Hababam Sınıfı ile arkadaşının vasıtasıyla tanıştığını söyledi. Sette bir süre çeşitli işler yaptığını anlatan Akça, "Bir gün Ertem Eğilmez Adile Naşit'e bir sahne anlattı. Ben de o esnada bir kahkaha attım. O kahkaha sinemaya girişim oldu. Çok tesadüf oldu ama ondan sonra bu piyasadaki o dönemin iki çocuk oyuncusundan biri oldum" diye konuştu.
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© AA / Zehra Tekeci
Tuncay Akça ise Hababam Sınıfı ile arkadaşının vasıtasıyla tanıştığını söyledi. Sette bir süre çeşitli işler yaptığını anlatan Akça, "Bir gün Ertem Eğilmez Adile Naşit'e bir sahne anlattı. Ben de o esnada bir kahkaha attım. O kahkaha sinemaya girişim oldu. Çok tesadüf oldu ama ondan sonra bu piyasadaki o dönemin iki çocuk oyuncusundan biri oldum" diye konuştu.
© AA / Zehra TekeciAhmet Arıman da yönetmen Ertem Eğilmez o yıllarda filmin rekorlar kıracağını söylediğinde şaşırdığını ancak şimdi Eğilmez'in ne kadar haklı olduğunu gördüğünü belirtti. Teoman Ayık da Hababam Sınıfı'nın özel bir seri olduğunu vurgulayarak, kendilerini seven ve ilgi gösteren herkese teşekkür etti.
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© AA / Zehra Tekeci
Ahmet Arıman da yönetmen Ertem Eğilmez o yıllarda filmin rekorlar kıracağını söylediğinde şaşırdığını ancak şimdi Eğilmez'in ne kadar haklı olduğunu gördüğünü belirtti. Teoman Ayık da Hababam Sınıfı'nın özel bir seri olduğunu vurgulayarak, kendilerini seven ve ilgi gösteren herkese teşekkür etti.