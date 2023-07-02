Antalya'da Yeşilçam Festivali düzenlendi

© AA / Zehra Tekeci Tuncay Akça ise Hababam Sınıfı ile arkadaşının vasıtasıyla tanıştığını söyledi. Sette bir süre çeşitli işler yaptığını anlatan Akça, "Bir gün Ertem Eğilmez Adile Naşit'e bir sahne anlattı. Ben de o esnada bir kahkaha attım. O kahkaha sinemaya girişim oldu. Çok tesadüf oldu ama ondan sonra bu piyasadaki o dönemin iki çocuk oyuncusundan biri oldum" diye konuştu.