https://sputniknews.com.tr/20230702/alman-firmasi-izmirde-fabrika-kuruyor-1073077244.html

Alman firması İzmir'de fabrika kuruyor

Alman firması İzmir'de fabrika kuruyor

Alman bağlantı elemanları ve endüstriyel işleme sistemleri üreticisi Böllhoff'un, İzmir Serbest Bölgesi'nde (İZBAŞ) fabrika yatırımına başladığı bildirildi. 02.07.2023, Sputnik Türkiye

2023-07-02T10:16+0300

2023-07-02T10:16+0300

2023-07-02T10:16+0300

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İZBAŞ'tan yapılan açıklamaya göre, 25 ülkede 14 üretim tesisi ile faaliyetlerini sürdüren şirketin İZBAŞ'ta kurulum çalışmalarına başladığı fabrika, 600 milyon liraya mal olacak ve gelecek yıl haziran ayında devreye alınacak.Açıklamada görüşlerine yer verilen İZBAŞ Genel Müdürü Gürsel Bahçıvancılar, fabrikada rüzgar enerjisinden otomotive, havacılıktan beyaz eşyaya kadar pek çok sektöre özel üretimler yapılacağını, katma değeri yüksek bu yatırımı Türk ekonomisine ve İZBAŞ'a kazandırmaktan mutluluk duyduklarını belirtti.İZBAŞ'ın, yenilenebilir enerji sektörüne ekipman üretimi yapan şirketler başta olmak üzere her sektörden pek çok yerli ve yabancı sermayeli şirketin radarında olduğunu kaydeden Bahçıvancılar, şu bilgileri verdi:

https://sputniknews.com.tr/20230613/istanbuldaki-fabrika-yangini-sonduruldu-70-saat-surdu-1072389637.html

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