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ABD’li paralı askerler Ukrayna’daki durumu anlattı: En kötü savaş
ABD’li paralı askerler Ukrayna’daki durumu anlattı: En kötü savaş
Ukraynalı askerlerin askeri eğitiminin yetersiz olduğuna şaşırdığını itiraf eden ABD'li paralı asker, “Burada, savaş alanında hiçbir şey yapamayan bir sürü... 02.07.2023, Sputnik Türkiye
2023-07-02T16:48+0300
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Ukrayna ordusunun saflarında savaşan ABD’li paralı askerler, The Daily Beast haber sitesine cephedeki ağır durumu ve şiddetli çatışmaları anlattı.David Bramlette adlı bir askerin sözlerine göre, Ukrayna’daki çatışma, daha önce katıldığı Irak ve Afganistan’daki savaşlardan çok daha kötü.Bramlette, “Afganistan ve Irak’taki en kötü gün Ukrayna’da sakin bir gün gibi” dedi.Ukraynalı askerlerin askeri eğitiminin yetersiz olduğuna şaşırdığını itiraf eden paralı asker, “Burada, savaş alanında hiçbir şey yapamayan bir sürü gerçekten aptal gönüllü var” ifadesini kullandı.Cephedeki izlenimlerini paylaştıBirkaç yıl önce Ukrayna’daki yabancı lejyona katılan deniz piyadesi Troy Offenbecker de cephede yaşananlardan izlenimlerini paylaştı: Offenbecker, Ukrayna’da yaşadıklarının ardından dostlarını Ukrayna ordusuna katılmaktan vazgeçirdiğini de sözlerine ekledi.
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abd, ukrayna, paralı asker
abd, ukrayna, paralı asker

ABD’li paralı askerler Ukrayna’daki durumu anlattı: En kötü savaş

16:48 02.07.2023 (güncellendi: 17:17 02.07.2023)
© Sputnik / Виктор Антонюк / Multimedya arşivine gidinSilah - Ukrayna - operasyon - Rusya
Silah - Ukrayna - operasyon - Rusya - Sputnik Türkiye, 1920, 02.07.2023
© Sputnik / Виктор Антонюк
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Ukraynalı askerlerin askeri eğitiminin yetersiz olduğuna şaşırdığını itiraf eden ABD'li paralı asker, “Burada, savaş alanında hiçbir şey yapamayan bir sürü gerçekten aptal gönüllü var” ifadelerini kullandı.
Ukrayna ordusunun saflarında savaşan ABD’li paralı askerler, The Daily Beast haber sitesine cephedeki ağır durumu ve şiddetli çatışmaları anlattı.
David Bramlette adlı bir askerin sözlerine göre, Ukrayna’daki çatışma, daha önce katıldığı Irak ve Afganistan’daki savaşlardan çok daha kötü.
Bramlette, “Afganistan ve Irak’taki en kötü gün Ukrayna’da sakin bir gün gibi” dedi.
Ukraynalı askerlerin askeri eğitiminin yetersiz olduğuna şaşırdığını itiraf eden paralı asker, “Burada, savaş alanında hiçbir şey yapamayan bir sürü gerçekten aptal gönüllü var” ifadesini kullandı.

Cephedeki izlenimlerini paylaştı

Birkaç yıl önce Ukrayna’daki yabancı lejyona katılan deniz piyadesi Troy Offenbecker de cephede yaşananlardan izlenimlerini paylaştı:
“Bu, benim üçüncü savaşım ve kesinlikle en kötüsü. Bizi toplarla ve tanklarla darmadağın ediyorlar. Uçağın attığı bomba hemen yanımızda, yaklaşık 300 metre mesafeye isabet etti. Bu tam bir kabus.”
Offenbecker, Ukrayna’da yaşadıklarının ardından dostlarını Ukrayna ordusuna katılmaktan vazgeçirdiğini de sözlerine ekledi.
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