https://sputniknews.com.tr/20230702/abdli-parali-askerler-ukraynadaki-durumu-anlatti-en-kotu-savas-1073087774.html

ABD’li paralı askerler Ukrayna’daki durumu anlattı: En kötü savaş

ABD’li paralı askerler Ukrayna’daki durumu anlattı: En kötü savaş

Ukraynalı askerlerin askeri eğitiminin yetersiz olduğuna şaşırdığını itiraf eden ABD'li paralı asker, “Burada, savaş alanında hiçbir şey yapamayan bir sürü... 02.07.2023, Sputnik Türkiye

2023-07-02T16:48+0300

2023-07-02T16:48+0300

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Ukrayna ordusunun saflarında savaşan ABD’li paralı askerler, The Daily Beast haber sitesine cephedeki ağır durumu ve şiddetli çatışmaları anlattı.David Bramlette adlı bir askerin sözlerine göre, Ukrayna’daki çatışma, daha önce katıldığı Irak ve Afganistan’daki savaşlardan çok daha kötü.Bramlette, “Afganistan ve Irak’taki en kötü gün Ukrayna’da sakin bir gün gibi” dedi.Ukraynalı askerlerin askeri eğitiminin yetersiz olduğuna şaşırdığını itiraf eden paralı asker, “Burada, savaş alanında hiçbir şey yapamayan bir sürü gerçekten aptal gönüllü var” ifadesini kullandı.Cephedeki izlenimlerini paylaştıBirkaç yıl önce Ukrayna’daki yabancı lejyona katılan deniz piyadesi Troy Offenbecker de cephede yaşananlardan izlenimlerini paylaştı: Offenbecker, Ukrayna’da yaşadıklarının ardından dostlarını Ukrayna ordusuna katılmaktan vazgeçirdiğini de sözlerine ekledi.

https://sputniknews.com.tr/20230301/istihbarat-toplamak-icin-neo-nazilerin-yaninda-savasan-abdli-eski-asker-rusyaya-sigindi-1067649366.html

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