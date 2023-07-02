https://sputniknews.com.tr/20230702/abdde-etkinlikte-silahli-saldiri-2-olu-30-yarali-1073081155.html
ABD'de etkinlikte silahlı saldırı: 2 ölü, 30 yaralı
ABD'de etkinlikte silahlı saldırı: 2 ölü, 30 yaralı
ABD’nin Maryland eyaletinde düzenlenen silahlı saldırıda 2 kişi hayatını kaybetti, 3’ü ağır 30 kişi yaralandı. 02.07.2023, Sputnik Türkiye
2023-07-02T13:21+0300
2023-07-02T13:21+0300
2023-07-02T13:21+0300
dünya
abd
silahlı saldırı
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ABD'nin Maryland eyaletindeki Baltimore şehrinde günün erken saatlerinde silahlı saldırı düzenlendi.CNN’in haberine göre, Baltimore Polis Sözcüsü Lindsey Eldridge, sabah erken saatlerde şehirde bir etkinlikte bulunan kalabalığa ateş açıldığını belirtti.Yetkililer, silahlı saldırıda 2 kişinin öldüğünü, 30 kişinin yaralandığını kaydetti.Yaralıların 9'unun hastaneye sevk edildiği ve 3'ünün durumunun ağır olduğu bilgisi paylaşıldı.Silah sesleri duyulduGörgü tanıkları, "Brooklyn Günü" etkinliği adı altında toplanan kalabalığa ateş açıldığını, 20 ile 30 el silah sesi duyduklarını söyledi.Saldırgan ya da saldırganların kimliğine ve saldırının nedenine ilişkin henüz açıklama yapılmadı.
https://sputniknews.com.tr/20230618/abddeki-silahli-saldirilarda-4-kisi-yasamini-yitirdi-1072594615.html
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abd, silahlı saldırı
ABD'de etkinlikte silahlı saldırı: 2 ölü, 30 yaralı
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ABD’nin Maryland eyaletinde düzenlenen silahlı saldırıda 2 kişi hayatını kaybetti, 3’ü ağır 30 kişi yaralandı.
ABD'nin Maryland eyaletindeki Baltimore şehrinde günün erken saatlerinde silahlı saldırı düzenlendi.
CNN’in haberine göre, Baltimore Polis Sözcüsü Lindsey Eldridge, sabah erken saatlerde şehirde bir etkinlikte bulunan kalabalığa ateş açıldığını belirtti.
Yetkililer, silahlı saldırıda 2 kişinin öldüğünü, 30 kişinin yaralandığını kaydetti.
Yaralıların 9'unun hastaneye sevk edildiği ve 3'ünün durumunun ağır olduğu bilgisi paylaşıldı.
Silah sesleri duyuldu
Görgü tanıkları, "Brooklyn Günü" etkinliği adı altında toplanan kalabalığa ateş açıldığını, 20 ile 30 el silah sesi duyduklarını söyledi.
Saldırgan ya da saldırganların kimliğine ve saldırının nedenine ilişkin henüz açıklama yapılmadı.