https://sputniknews.com.tr/20230702/abdde-etkinlikte-silahli-saldiri-2-olu-30-yarali-1073081155.html

ABD'de etkinlikte silahlı saldırı: 2 ölü, 30 yaralı

ABD'de etkinlikte silahlı saldırı: 2 ölü, 30 yaralı

ABD’nin Maryland eyaletinde düzenlenen silahlı saldırıda 2 kişi hayatını kaybetti, 3’ü ağır 30 kişi yaralandı. 02.07.2023, Sputnik Türkiye

2023-07-02T13:21+0300

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2023-07-02T13:21+0300

dünya

abd

silahlı saldırı

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ABD'nin Maryland eyaletindeki Baltimore şehrinde günün erken saatlerinde silahlı saldırı düzenlendi.CNN’in haberine göre, Baltimore Polis Sözcüsü Lindsey Eldridge, sabah erken saatlerde şehirde bir etkinlikte bulunan kalabalığa ateş açıldığını belirtti.Yetkililer, silahlı saldırıda 2 kişinin öldüğünü, 30 kişinin yaralandığını kaydetti.Yaralıların 9'unun hastaneye sevk edildiği ve 3'ünün durumunun ağır olduğu bilgisi paylaşıldı.Silah sesleri duyulduGörgü tanıkları, "Brooklyn Günü" etkinliği adı altında toplanan kalabalığa ateş açıldığını, 20 ile 30 el silah sesi duyduklarını söyledi.Saldırgan ya da saldırganların kimliğine ve saldırının nedenine ilişkin henüz açıklama yapılmadı.

https://sputniknews.com.tr/20230618/abddeki-silahli-saldirilarda-4-kisi-yasamini-yitirdi-1072594615.html

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abd, silahlı saldırı