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https://sputniknews.com.tr/20230701/venezuellada-muhalefet-adayina-15-yil-siyasi-yasak-verildi-1073053770.html
Venezüella'da muhalefet adayına 15 yıl siyasi yasak verildi
Venezüella'da muhalefet adayına 15 yıl siyasi yasak verildi
Venezüellada 2024'te düzenlenmesi beklenen devlet başkanlığı seçimleri öncesi ekim ayında yapılacak ön seçimlerde yarışacağı belirtilen muhalif adaylardan... 01.07.2023, Sputnik Türkiye
2023-07-01T09:09+0300
2023-07-01T09:09+0300
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Ulusal basında çıkan habere göre, Venezüella Mali İşler Genel Müdürlüğü soruşturma kapsamında, Machado'nun, Venezüella'nın kamu etiğini, idari ahlakını, hukukun üstünlüğünü, barış ve egemenliğini ihlal ettiğine karar vererek, muhalif adaya 15 yıl siyasi yasak getirdi.Machado'nun, eski muhalif lider Juan Guaido ile yaptığı işbirliğine dikkati çeken müdürlük, Venezüella'nın yurt dışında çalınan varlıklarının ve yapılan yolsuzluklar nedeniyle ülkenin sağlık sistemine büyük zarar verildiğini ifade etti.Maria Corina Machado ise Twitter hesabından yasak kararına tepki göstererek, "Rejimin zaten yenildiğini gösteren işe yaramaz bir yasak kararı. Şimdi ön seçimlerde daha güçlü, daha istekli oy kullanacağız. Burada bunu sağlayacak olan Venezüella halkıdır. Sonuna kadar devam" ifadesini kullandı.Muhaliflerin oluşturduğu Üniter Platform da sosyal medya hesabından kararı kınayarak, "Machado'ya verilen ceza Venezüellalıların siyasi hakkının açık ihlalidir. Bunu oy birliğiyle reddediyoruz" değerlendirmesinde bulundu.Muhalif adaylardan Henrique Capriles ise Machado'ya verilen siyasi yasak kararının 'anayasaya aykırı' olduğunu savunarak, "Bu karar utanç verici bir eylemdir. Maduro ve rejiminin anti-demokratik rotasının bu yeni örneğini tümden reddediyoruz" dedi.Capriles, ekim ayında yapılacak ön seçimler öncesi halka çağrıda bulunarak, oy kullanma haklarından vazgeçmemelerini istedi.
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venezüella, seçim, ön seçim, karar, yasak
venezüella, seçim, ön seçim, karar, yasak

Venezüella'da muhalefet adayına 15 yıl siyasi yasak verildi

09:09 01.07.2023
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Venezüella bayrağı - Sputnik Türkiye, 1920, 01.07.2023
© AA
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Venezüellada 2024'te düzenlenmesi beklenen devlet başkanlığı seçimleri öncesi ekim ayında yapılacak ön seçimlerde yarışacağı belirtilen muhalif adaylardan Maria Corina Machado'ya 15 yıl siyasi yasak verildi.
Ulusal basında çıkan habere göre, Venezüella Mali İşler Genel Müdürlüğü soruşturma kapsamında, Machado'nun, Venezüella'nın kamu etiğini, idari ahlakını, hukukun üstünlüğünü, barış ve egemenliğini ihlal ettiğine karar vererek, muhalif adaya 15 yıl siyasi yasak getirdi.
Machado'nun, eski muhalif lider Juan Guaido ile yaptığı işbirliğine dikkati çeken müdürlük, Venezüella'nın yurt dışında çalınan varlıklarının ve yapılan yolsuzluklar nedeniyle ülkenin sağlık sistemine büyük zarar verildiğini ifade etti.
Maria Corina Machado ise Twitter hesabından yasak kararına tepki göstererek, "Rejimin zaten yenildiğini gösteren işe yaramaz bir yasak kararı. Şimdi ön seçimlerde daha güçlü, daha istekli oy kullanacağız. Burada bunu sağlayacak olan Venezüella halkıdır. Sonuna kadar devam" ifadesini kullandı.
Muhaliflerin oluşturduğu Üniter Platform da sosyal medya hesabından kararı kınayarak, "Machado'ya verilen ceza Venezüellalıların siyasi hakkının açık ihlalidir. Bunu oy birliğiyle reddediyoruz" değerlendirmesinde bulundu.
Muhalif adaylardan Henrique Capriles ise Machado'ya verilen siyasi yasak kararının 'anayasaya aykırı' olduğunu savunarak, "Bu karar utanç verici bir eylemdir. Maduro ve rejiminin anti-demokratik rotasının bu yeni örneğini tümden reddediyoruz" dedi.
Capriles, ekim ayında yapılacak ön seçimler öncesi halka çağrıda bulunarak, oy kullanma haklarından vazgeçmemelerini istedi.
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