https://sputniknews.com.tr/20230701/ulastirma-ve-altyapi-bakanligi-tarihi-kopruler-koruma-altinda-1073064769.html
Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı: Tarihi köprüler koruma altında
Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı: Tarihi köprüler koruma altında
Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'nca, Tarihi Köprüler Şubesi Müdürlüğü bünyesindeki toplam 439 tarihi köprünün restorasyon uygulama çalışmalarının tamamlandığı... 01.07.2023, Sputnik Türkiye
2023-07-01T18:28+0300
2023-07-01T18:28+0300
2023-07-01T18:28+0300
türkiye
köprü
ulaştırma ve altyapı bakanlığı
koruma
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Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, bakım ve onarımları yapılan ecdat yadigarı tarihi köprüler, yenileniyor. Koruma bilincinin gelişimine katkıda bulunulması konusunda gerekli hassasiyeti gösteren Karayolları Genel Müdürlüğü, Ata yadigarı tarihi köprülerin restorasyonunu yaparak, aslına uygun olarak korunmasını sağlıyor.Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu kapsamında yer alan ve Karayolları Genel Müdürlüğü'nün üstlendiği Türkiye genelindeki 2 bin 474, yurt dışında ise çoğunluğu Bosna Hersek'te olmak üzere 316 Osmanlı dönemine ait tescil edilmiş tarihi köprünün bakım, onarım ve aslına uygun şekilde restorasyonu başarıyla sürüyor.Tarihi Köprüler Şubesi Müdürlüğü bünyesinde toplam 439 tarihi köprünün restorasyon uygulama çalışmaları tamamlandı. Karayolları Genel Müdürlüğü sorumluluğunda 82 tarihi köprüde ise yenileme çalışmaları devam ediyor.
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köprü, ulaştırma ve altyapı bakanlığı, koruma
köprü, ulaştırma ve altyapı bakanlığı, koruma
Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı: Tarihi köprüler koruma altında
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Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'nca, Tarihi Köprüler Şubesi Müdürlüğü bünyesindeki toplam 439 tarihi köprünün restorasyon uygulama çalışmalarının tamamlandığı belirtilerek, "Karayolları Genel Müdürlüğü sorumluluğunda 82 tarihi köprüde ise yenileme çalışmaları devam ediyor" ifadesi kullanıldı.
Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, bakım ve onarımları yapılan ecdat yadigarı tarihi köprüler, yenileniyor. Koruma bilincinin gelişimine katkıda bulunulması konusunda gerekli hassasiyeti gösteren Karayolları Genel Müdürlüğü, Ata yadigarı tarihi köprülerin restorasyonunu yaparak, aslına uygun olarak korunmasını sağlıyor.
Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu kapsamında yer alan ve Karayolları Genel Müdürlüğü'nün üstlendiği Türkiye genelindeki 2 bin 474, yurt dışında ise çoğunluğu Bosna Hersek'te olmak üzere 316 Osmanlı dönemine ait tescil edilmiş tarihi köprünün bakım, onarım ve aslına uygun şekilde restorasyonu başarıyla sürüyor.
Tarihi Köprüler Şubesi Müdürlüğü bünyesinde toplam 439 tarihi köprünün restorasyon uygulama çalışmaları tamamlandı. Karayolları Genel Müdürlüğü sorumluluğunda 82 tarihi köprüde ise yenileme çalışmaları devam ediyor.