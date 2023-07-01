https://sputniknews.com.tr/20230701/trt-sanatcisi-ayla-buyukataman-84-yasinda-vefat-etti-1073064076.html

TRT sanatçısı Ayla Büyükataman 84 yaşında vefat etti

TRT sanatçısı Ayla Büyükataman 84 yaşında vefat etti

Uzun yıllar İstanbul Radyosu'nda solist olarak çalışan TRT sanatçısı Ayla Büyükataman, 84 yaşında hayatını kaybetti. 01.07.2023, Sputnik Türkiye

2023-07-01T18:13+0300

2023-07-01T18:13+0300

2023-07-01T18:13+0300

türkiye

trt

sanatçı

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TRT Haber'in Twitter hesabından yapılan paylaşımda, "TRT İstanbul Radyosu'ndan emekli ses sanatçısı Ayla Büyükataman vefat etti." bilgisi verildi.Büyükataman'ın cenazesi yarın ikindi namazının ardından Üsküdar'daki Karacaahmet Camisi'nden kaldırılacak.Ankara'da 1939'da doğan Büyükataman, 5 yaşında Türk sanat müziğinin klasik yorumlarını icra edebilmesiyle Münir Nurettin Selçuk'un dikkatini çekti.Son Saat gazetesinin 1956'daki "Ses Kraliçesi" yarışmasında birinci olan Büyükataman, İstanbul Radyosu'nda solist olarak çalıştı.Yıllarca Türk musikisine icrasıyla emek veren sanatçı, radyodan emekli olduktan sonra Nevzat Atlığ'ın davetiyle Devlet Klasik Türk Müziği Topluluğu'nda uzun yıllar sanatını sürdürdü.Büyükataman ayrıca Fehmi Ege ve Necdet Koyutürk şefliğindeki Tango Orkestralarında da tangolar seslendirdi.

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