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TRT sanatçısı Ayla Büyükataman 84 yaşında vefat etti
TRT sanatçısı Ayla Büyükataman 84 yaşında vefat etti
Uzun yıllar İstanbul Radyosu'nda solist olarak çalışan TRT sanatçısı Ayla Büyükataman, 84 yaşında hayatını kaybetti. 01.07.2023, Sputnik Türkiye
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TRT Haber'in Twitter hesabından yapılan paylaşımda, "TRT İstanbul Radyosu'ndan emekli ses sanatçısı Ayla Büyükataman vefat etti." bilgisi verildi.Büyükataman'ın cenazesi yarın ikindi namazının ardından Üsküdar'daki Karacaahmet Camisi'nden kaldırılacak.Ankara'da 1939'da doğan Büyükataman, 5 yaşında Türk sanat müziğinin klasik yorumlarını icra edebilmesiyle Münir Nurettin Selçuk'un dikkatini çekti.Son Saat gazetesinin 1956'daki "Ses Kraliçesi" yarışmasında birinci olan Büyükataman, İstanbul Radyosu'nda solist olarak çalıştı.Yıllarca Türk musikisine icrasıyla emek veren sanatçı, radyodan emekli olduktan sonra Nevzat Atlığ'ın davetiyle Devlet Klasik Türk Müziği Topluluğu'nda uzun yıllar sanatını sürdürdü.Büyükataman ayrıca Fehmi Ege ve Necdet Koyutürk şefliğindeki Tango Orkestralarında da tangolar seslendirdi.
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trt, sanatçı
trt, sanatçı

TRT sanatçısı Ayla Büyükataman 84 yaşında vefat etti

18:13 01.07.2023
© AAAyla Büyükataman
Ayla Büyükataman - Sputnik Türkiye, 1920, 01.07.2023
© AA
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Uzun yıllar İstanbul Radyosu'nda solist olarak çalışan TRT sanatçısı Ayla Büyükataman, 84 yaşında hayatını kaybetti.
TRT Haber'in Twitter hesabından yapılan paylaşımda, "TRT İstanbul Radyosu'ndan emekli ses sanatçısı Ayla Büyükataman vefat etti." bilgisi verildi.
Büyükataman'ın cenazesi yarın ikindi namazının ardından Üsküdar'daki Karacaahmet Camisi'nden kaldırılacak.
Ankara'da 1939'da doğan Büyükataman, 5 yaşında Türk sanat müziğinin klasik yorumlarını icra edebilmesiyle Münir Nurettin Selçuk'un dikkatini çekti.
Son Saat gazetesinin 1956'daki "Ses Kraliçesi" yarışmasında birinci olan Büyükataman, İstanbul Radyosu'nda solist olarak çalıştı.
Yıllarca Türk musikisine icrasıyla emek veren sanatçı, radyodan emekli olduktan sonra Nevzat Atlığ'ın davetiyle Devlet Klasik Türk Müziği Topluluğu'nda uzun yıllar sanatını sürdürdü.
Büyükataman ayrıca Fehmi Ege ve Necdet Koyutürk şefliğindeki Tango Orkestralarında da tangolar seslendirdi.
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