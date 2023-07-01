https://sputniknews.com.tr/20230701/trafik-kazasi-geciren-kisi-kaldirildigi-hastanede-yakinlariyla-beraber-saglik-calisanlarina-1073050739.html
Trafik kazası geçiren kişi kaldırıldığı hastanede yakınlarıyla beraber sağlık çalışanlarına saldırdı
Trafik kazası geçiren kişi kaldırıldığı hastanede yakınlarıyla beraber sağlık çalışanlarına saldırdı
Nevşehir’de trafik kazası geçiren şahıs, kaldırıldığı hastanede yakınları ile birlikte sağlık çalışanlarına saldırdı. Sağlık çalışanlarına şiddet anları... 01.07.2023, Sputnik Türkiye
2023-07-01T00:38+0300
2023-07-01T00:38+0300
2023-07-01T00:38+0300
türkiye
nevşehir
sağlık çalışanı
saldırı
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Nevşehir’de trafik kazası geçiren Murat C., yaralı olarak 112 ekipleri tarafından Nevşehir Devlet Hastanesi Acil Servisi'ne kaldırıldı. Acil servise gelen Murat C’nin yakınları Mehmet C. ve Emre C.; cerrahi müdahale odasına girmek istedi. Hastane çalışanları içeride kadın hasta olduğu için Mehmet C. ve Emre C.’ye dışarıda beklemelerini söyledi. Bunun üzerine sağlık çalışanları ile başlayan tartışma kavgaya dönüştü. Hasta yakınları müdahale odasına girerek sağlık çalışanlarına saldırmaya başladı. Olaya önce hastane çalışanları ve hastane güvenlik görevlileri müdahale etti. Hastaneye polis ekibi sevk edildi.Sedyeden indi sağlık çalışanlarına saldırdıHastane koridorlarında yaşanan arbede hastane dışına da taşındı. Hastaneye kaldırılan yaralı Murat C., sedyeden inerek sağlık çalışanlarına saldırdı. Olayda hasta yakını Mehmet C. ve Emre C. polis ekipleri tarafından gözaltına alınırken, yaralı Murat C. de tedavisinin yapılması için özel hastaneye sevk edildi. Hastane çalışanlarına saldıran 2 kişi, polisteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak ceza evine gönderildi.
türkiye
nevşehir
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nevşehir, sağlık çalışanı, saldırı
nevşehir, sağlık çalışanı, saldırı
Trafik kazası geçiren kişi kaldırıldığı hastanede yakınlarıyla beraber sağlık çalışanlarına saldırdı
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Nevşehir’de trafik kazası geçiren şahıs, kaldırıldığı hastanede yakınları ile birlikte sağlık çalışanlarına saldırdı. Sağlık çalışanlarına şiddet anları güvenlik kameralarınca kaydedilirken, olayla ilgili gözaltına alınan 2 kişi tutuklandı.
Nevşehir’de trafik kazası geçiren Murat C., yaralı olarak 112 ekipleri tarafından Nevşehir Devlet Hastanesi Acil Servisi'ne kaldırıldı. Acil servise gelen Murat C’nin yakınları Mehmet C. ve Emre C.; cerrahi müdahale odasına girmek istedi.
Hastane çalışanları içeride kadın hasta olduğu için Mehmet C. ve Emre C.’ye dışarıda beklemelerini söyledi. Bunun üzerine sağlık çalışanları ile başlayan tartışma kavgaya dönüştü.
Hasta yakınları müdahale odasına girerek sağlık çalışanlarına saldırmaya başladı. Olaya önce hastane çalışanları ve hastane güvenlik görevlileri müdahale etti. Hastaneye polis ekibi sevk edildi.
Sedyeden indi sağlık çalışanlarına saldırdı
Hastane koridorlarında yaşanan arbede hastane dışına da taşındı. Hastaneye kaldırılan yaralı Murat C., sedyeden inerek sağlık çalışanlarına saldırdı. Olayda hasta yakını Mehmet C. ve Emre C. polis ekipleri tarafından gözaltına alınırken, yaralı Murat C. de tedavisinin yapılması için özel hastaneye sevk edildi. Hastane çalışanlarına saldıran 2 kişi, polisteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak ceza evine gönderildi.