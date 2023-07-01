https://sputniknews.com.tr/20230701/trafik-kazasi-geciren-kisi-kaldirildigi-hastanede-yakinlariyla-beraber-saglik-calisanlarina-1073050739.html

Trafik kazası geçiren kişi kaldırıldığı hastanede yakınlarıyla beraber sağlık çalışanlarına saldırdı

Trafik kazası geçiren kişi kaldırıldığı hastanede yakınlarıyla beraber sağlık çalışanlarına saldırdı

Nevşehir’de trafik kazası geçiren şahıs, kaldırıldığı hastanede yakınları ile birlikte sağlık çalışanlarına saldırdı. Sağlık çalışanlarına şiddet anları... 01.07.2023, Sputnik Türkiye

2023-07-01T00:38+0300

2023-07-01T00:38+0300

2023-07-01T00:38+0300

türkiye

nevşehir

sağlık çalışanı

saldırı

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/07/01/1073050826_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_6830a3f2181cced0ce601bc67ce425ac.jpg

Nevşehir’de trafik kazası geçiren Murat C., yaralı olarak 112 ekipleri tarafından Nevşehir Devlet Hastanesi Acil Servisi'ne kaldırıldı. Acil servise gelen Murat C’nin yakınları Mehmet C. ve Emre C.; cerrahi müdahale odasına girmek istedi. Hastane çalışanları içeride kadın hasta olduğu için Mehmet C. ve Emre C.’ye dışarıda beklemelerini söyledi. Bunun üzerine sağlık çalışanları ile başlayan tartışma kavgaya dönüştü. Hasta yakınları müdahale odasına girerek sağlık çalışanlarına saldırmaya başladı. Olaya önce hastane çalışanları ve hastane güvenlik görevlileri müdahale etti. Hastaneye polis ekibi sevk edildi.Sedyeden indi sağlık çalışanlarına saldırdıHastane koridorlarında yaşanan arbede hastane dışına da taşındı. Hastaneye kaldırılan yaralı Murat C., sedyeden inerek sağlık çalışanlarına saldırdı. Olayda hasta yakını Mehmet C. ve Emre C. polis ekipleri tarafından gözaltına alınırken, yaralı Murat C. de tedavisinin yapılması için özel hastaneye sevk edildi. Hastane çalışanlarına saldıran 2 kişi, polisteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak ceza evine gönderildi.

türkiye

nevşehir

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

nevşehir, sağlık çalışanı, saldırı