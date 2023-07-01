https://sputniknews.com.tr/20230701/tekirdaga-bir-mahallenin-nufusu-ilce-nufusunu-gecti-1073063857.html
Tekirdağ'a bir mahallenin nüfusu ilçe nüfusunu geçti
Tekirdağ'a bir mahallenin nüfusu ilçe nüfusunu geçti
Tekirdağ'a çevre illerden gelen tatilcilerle Kumbağ Mahallesi'nin nüfusu 150 bini geçti. 01.07.2023, Sputnik Türkiye
2023-07-01T18:00+0300
2023-07-01T18:00+0300
2023-07-01T18:00+0300
türkiye
tekirdağ
plaj
kalabalık
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Tekirdağ'da 9 günlük Kurban Bayramı tatilini fırsat bilenler plajlara akın etti. Çevre illerden gelen tatilcilerin de yoğunluğu ile kentin plajlarıyla bilinen Kumbağ Mahallesi'nin nüfusu 150 bini geçti. Kumsalda adeta adım atacak yer kalmadı. Öte yandan, tatilin bitecek olmasıyla birlikte dönüş hazırlıklarına başlayan tatilciler, kentin giriş ve çıkışlarında yoğunluk oluşturmaya başladı.
türkiye
tekirdağ
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MIA „Rosiya Segodnya“
tekirdağ, plaj, kalabalık
tekirdağ, plaj, kalabalık
Tekirdağ'a bir mahallenin nüfusu ilçe nüfusunu geçti
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Tekirdağ'a çevre illerden gelen tatilcilerle Kumbağ Mahallesi'nin nüfusu 150 bini geçti.
Tekirdağ'da 9 günlük Kurban Bayramı tatilini fırsat bilenler plajlara akın etti. Çevre illerden gelen tatilcilerin de yoğunluğu ile kentin plajlarıyla bilinen Kumbağ Mahallesi'nin nüfusu 150 bini geçti. Kumsalda adeta adım atacak yer kalmadı.
Öte yandan, tatilin bitecek olmasıyla birlikte dönüş hazırlıklarına başlayan tatilciler, kentin giriş ve çıkışlarında yoğunluk oluşturmaya başladı.