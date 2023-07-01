https://sputniknews.com.tr/20230701/tekirdaga-bir-mahallenin-nufusu-ilce-nufusunu-gecti-1073063857.html

Tekirdağ'a bir mahallenin nüfusu ilçe nüfusunu geçti

Tekirdağ'a bir mahallenin nüfusu ilçe nüfusunu geçti

Tekirdağ'a çevre illerden gelen tatilcilerle Kumbağ Mahallesi'nin nüfusu 150 bini geçti. 01.07.2023, Sputnik Türkiye

2023-07-01T18:00+0300

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türkiye

tekirdağ

plaj

kalabalık

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Tekirdağ'da 9 günlük Kurban Bayramı tatilini fırsat bilenler plajlara akın etti. Çevre illerden gelen tatilcilerin de yoğunluğu ile kentin plajlarıyla bilinen Kumbağ Mahallesi'nin nüfusu 150 bini geçti. Kumsalda adeta adım atacak yer kalmadı. Öte yandan, tatilin bitecek olmasıyla birlikte dönüş hazırlıklarına başlayan tatilciler, kentin giriş ve çıkışlarında yoğunluk oluşturmaya başladı.

türkiye

tekirdağ

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tekirdağ, plaj, kalabalık