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Tekirdağ'a bir mahallenin nüfusu ilçe nüfusunu geçti
Tekirdağ'a bir mahallenin nüfusu ilçe nüfusunu geçti
Tekirdağ'a çevre illerden gelen tatilcilerle Kumbağ Mahallesi'nin nüfusu 150 bini geçti. 01.07.2023, Sputnik Türkiye
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Tekirdağ'da 9 günlük Kurban Bayramı tatilini fırsat bilenler plajlara akın etti. Çevre illerden gelen tatilcilerin de yoğunluğu ile kentin plajlarıyla bilinen Kumbağ Mahallesi'nin nüfusu 150 bini geçti. Kumsalda adeta adım atacak yer kalmadı. Öte yandan, tatilin bitecek olmasıyla birlikte dönüş hazırlıklarına başlayan tatilciler, kentin giriş ve çıkışlarında yoğunluk oluşturmaya başladı.
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tekirdağ, plaj, kalabalık
tekirdağ, plaj, kalabalık

Tekirdağ'a bir mahallenin nüfusu ilçe nüfusunu geçti

18:00 01.07.2023
© İHATekirdağ plaj
Tekirdağ plaj - Sputnik Türkiye, 1920, 01.07.2023
© İHA
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Tekirdağ'a çevre illerden gelen tatilcilerle Kumbağ Mahallesi'nin nüfusu 150 bini geçti.
Tekirdağ'da 9 günlük Kurban Bayramı tatilini fırsat bilenler plajlara akın etti. Çevre illerden gelen tatilcilerin de yoğunluğu ile kentin plajlarıyla bilinen Kumbağ Mahallesi'nin nüfusu 150 bini geçti. Kumsalda adeta adım atacak yer kalmadı.
Öte yandan, tatilin bitecek olmasıyla birlikte dönüş hazırlıklarına başlayan tatilciler, kentin giriş ve çıkışlarında yoğunluk oluşturmaya başladı.
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