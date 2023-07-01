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Tatil dönüşü D-100 karayolunun Karabük kesiminde yoğunluk
Tatil dönüşü D-100 karayolunun Karabük kesiminde yoğunluk
Kurban Bayramı tatilinin son gününde Karadeniz kentlerini Anadolu Otoyolu'na bağlayan D-100 karayolunun Karabük kesiminde yoğunluk yaşanıyor. 01.07.2023, Sputnik Türkiye
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türkiye
d-100 karayolu
trafik
tatil
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Bayram tatilinin ardından dönüş yoluna çıkanlar, D-100 karayolunun Eskipazar ilçesi sınırlarındaki 13 kilometrelik bölümde trafiğin yavaşlamasına neden oldu.Sakarya, Kocaeli ve İstanbul gibi illere gitmek isteyenlerin kullandığı Kemikli rampalarında kontrollerini aralıksız sürdüren karayolları ve trafik ekipleri, sürücüleri kurallara uymaları ve dikkatli olmaları konusunda uyarıyor.Trafikte tatil dönüşü yoğunluğunun sürmesi bekleniyor.
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d-100 karayolu, trafik, tatil
d-100 karayolu, trafik, tatil

Tatil dönüşü D-100 karayolunun Karabük kesiminde yoğunluk

03:23 01.07.2023
© AA / Ahmet ÖzlerTatil dönüşü D-100 karayolunun Karabük kesiminde yoğunluk
Tatil dönüşü D-100 karayolunun Karabük kesiminde yoğunluk - Sputnik Türkiye, 1920, 01.07.2023
© AA / Ahmet Özler
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Kurban Bayramı tatilinin son gününde Karadeniz kentlerini Anadolu Otoyolu'na bağlayan D-100 karayolunun Karabük kesiminde yoğunluk yaşanıyor.
Bayram tatilinin ardından dönüş yoluna çıkanlar, D-100 karayolunun Eskipazar ilçesi sınırlarındaki 13 kilometrelik bölümde trafiğin yavaşlamasına neden oldu.
Sakarya, Kocaeli ve İstanbul gibi illere gitmek isteyenlerin kullandığı Kemikli rampalarında kontrollerini aralıksız sürdüren karayolları ve trafik ekipleri, sürücüleri kurallara uymaları ve dikkatli olmaları konusunda uyarıyor.
Trafikte tatil dönüşü yoğunluğunun sürmesi bekleniyor.
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