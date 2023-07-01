Rusya’ya nota vermeye hazırlanan Kolombiya’nın elçisi Rusya Dışişleri Bakanlığı’na çağrıldı

Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
HABERLER
Saat başı başlıkları
10:00
4 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
4 dk
ÖZEL HABER
Zelenskiy "savaş stresini" deyip, esrara serbestlik istedi
11:34
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
5 dk
AKŞAM POSTASI BAYRAM ÖZEL
Yaz mevsiminde kültür hayatı nasıl değişiyor?
12:05
23 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
13:00
5 dk
YOLCU YOLUNDA GEREK
Çocuk kitabı nasıl sever? Bayram özel
13:05
43 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
14:00
5 dk
ÖZEL HABER
Rus senatör: İsveç'te Kur'an yakılmasına izin verilmesi tam bir vandallık
14:33
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
5 dk
DÜNYANIN KONUŞTUĞU OLAY
Rusya'da 23 Haziran gecesi neler oldu?
16:31
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:00
5 dk
AKŞAM POSTASI BAYRAM ÖZEL
Yaz sıcaklarından nasıl korunmalıyız?
17:05
28 dk
YOLCU YOLUNDA GEREK
Edebiyat üzerine bayram özel
18:00
53 dk
AKŞAM POSTASI BAYRAM ÖZEL
Yapay zekada bizleri neler bekliyor?
20:00
30 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
10:00
14 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
14 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
14 dk
AKŞAM POSTASI BAYRAM ÖZEL
Yapay zekada bizleri neler bekliyor?
12:15
30 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
13:00
14 dk
YOLCU YOLUNDA GEREK
Çocuk kitabı nasıl sever? Bayram özel
13:15
43 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
14:00
14 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
14 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
14 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:00
14 dk
AKŞAM POSTASI BAYRAM ÖZEL
Yaz mevsiminde kültür hayatı nasıl değişiyor?
17:15
23 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
14 dk
YOLCU YOLUNDA GEREK
Edebiyat üzerine bayram özel
18:15
53 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
14 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
20:00
14 dk
AKŞAM POSTASI BAYRAM ÖZEL
Yaz sıcaklarından nasıl korunmalıyız?
20:15
28 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
21:00
14 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
22:00
14 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
23:00
14 dk
DünBugün
Geri dön
İstanbul97.8
İstanbul97.8
Ankara96.2
İzmir91.0
Bursa101.4
Kocaeli90.2
- Sputnik Türkiye, 1920
Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://sputniknews.com.tr/20230701/rusyaya-nota-vermeye-hazirlanan-kolombiyanin-elcisi-rusya-disisleri-bakanligina-cagrildi-1073050100.html
Rusya’ya nota vermeye hazırlanan Kolombiya’nın elçisi Rusya Dışişleri Bakanlığı’na çağrıldı
Rusya’ya nota vermeye hazırlanan Kolombiya’nın elçisi Rusya Dışişleri Bakanlığı’na çağrıldı
Kolombiya’nın Moskova Büyükelçisi Hector Arenas Neira, Kolombiya yönetiminin Kramotorsk’ta yaralanan 3 vatandaşıyla ilgili açıklamasıyla ilgili olarak Rusya... 01.07.2023, Sputnik Türkiye
2023-07-01T00:00+0300
2023-07-01T00:00+0300
ukrayna krizi
rusya
kolombiya
büyükelçi
rusya dışişleri bakanlığı
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/04/0a/1069470430_0:0:3376:1899_1920x0_80_0_0_40753f5ed76f3b95210c0f41ddcd9c82.jpg
Rusya Dışişleri Bakanlığı’nın açıklamasında, “Kolombiya yönetiminin, bu ülkenin Kramotorsk şehrinde yaralanan üç vatandaşla ilgili açıklamalarla bağlantılı olarak Kolombiya’nın Moskova Büyükelçisi Hector Arenas Neira, 30 Haziran’da Rusya Dışişleri Bakanlığı’na davet edilerek ilgili açıklama yapıldı” ifadesine yer verildi.“Elçinin dikkati, Kolombiya vatandaşlarına savaş bölgesindeki bölgeleri ziyaret etmekten kaçınmalarını acilen tavsiye etme ihtiyacına çekildi” denen açıklamada, Ukrayna ordusunun 56. Motorize Piyade Tugayı komutasının geçici merkezinin Rus ordusunun meşru hedefi olduğu kaydedildi.Bakanlık, “Hedef vurulduğu sırada, Kolombiya vatandaşları, aynı binada yer alan restoranda bulunuyordu. Elimizdeki bilgiye göre onlar, cephenin yakınında oldukları konusunda ve bununla ilgili riskler hakkında bilgi sahibiydi. Kolombiya vatandaşlarına acil şifalar ve güvenli yere dönmelerini diliyoruz” diye kaydetti.“Bizim için her insanın hayatı önemli” diye vurgulanan açıklamada, “Bu bağlamda, 2014’ten bu yana Donbass’ta ölen ve yaralanan binlerce sivili, Ukrayna ordusunun sivil tesislere silah yerleştirdiğini ve sivilleri canlı kalkan olarak kullandığını, Ukrayna ordusunun Rusya topraklarında işlediği sabotaj ve terör eylemlerini anımsattık. Kolombiya yönetiminin bu olaylara tek bir tepkisini görmediğimizden dolayı üzüntümüzü dile getirdik” diye eklendi.Daha önce Kolombiya Devlet Başkanı Gustavo Petro, Rus ordusunun Kramotorsk şehrinde füze saldırısı sonucu 3 Kolombiya vatandaşının yaralanması nedeniyle Rusya’ya protesto notasının verilmesi gerektiğini dile getirmişti.
rusya
kolombiya
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/04/0a/1069470430_330:0:3059:2047_1920x0_80_0_0_f8f9214f4dae9478fb9b8d7cbb39be46.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
rusya, kolombiya, büyükelçi, rusya dışişleri bakanlığı
rusya, kolombiya, büyükelçi, rusya dışişleri bakanlığı

Rusya’ya nota vermeye hazırlanan Kolombiya’nın elçisi Rusya Dışişleri Bakanlığı’na çağrıldı

00:00 01.07.2023
© AFP 2023Rusya Dışişleri Bakanlığı
Rusya Dışişleri Bakanlığı - Sputnik Türkiye, 1920, 01.07.2023
© AFP 2023
Abone olTelegram
Kolombiya’nın Moskova Büyükelçisi Hector Arenas Neira, Kolombiya yönetiminin Kramotorsk’ta yaralanan 3 vatandaşıyla ilgili açıklamasıyla ilgili olarak Rusya Dışişleri Bakanlığı’na çağrıldı.
Rusya Dışişleri Bakanlığı’nın açıklamasında, “Kolombiya yönetiminin, bu ülkenin Kramotorsk şehrinde yaralanan üç vatandaşla ilgili açıklamalarla bağlantılı olarak Kolombiya’nın Moskova Büyükelçisi Hector Arenas Neira, 30 Haziran’da Rusya Dışişleri Bakanlığı’na davet edilerek ilgili açıklama yapıldı” ifadesine yer verildi.
“Elçinin dikkati, Kolombiya vatandaşlarına savaş bölgesindeki bölgeleri ziyaret etmekten kaçınmalarını acilen tavsiye etme ihtiyacına çekildi” denen açıklamada, Ukrayna ordusunun 56. Motorize Piyade Tugayı komutasının geçici merkezinin Rus ordusunun meşru hedefi olduğu kaydedildi.
Bakanlık, “Hedef vurulduğu sırada, Kolombiya vatandaşları, aynı binada yer alan restoranda bulunuyordu. Elimizdeki bilgiye göre onlar, cephenin yakınında oldukları konusunda ve bununla ilgili riskler hakkında bilgi sahibiydi. Kolombiya vatandaşlarına acil şifalar ve güvenli yere dönmelerini diliyoruz” diye kaydetti.
“Bizim için her insanın hayatı önemli” diye vurgulanan açıklamada, “Bu bağlamda, 2014’ten bu yana Donbass’ta ölen ve yaralanan binlerce sivili, Ukrayna ordusunun sivil tesislere silah yerleştirdiğini ve sivilleri canlı kalkan olarak kullandığını, Ukrayna ordusunun Rusya topraklarında işlediği sabotaj ve terör eylemlerini anımsattık. Kolombiya yönetiminin bu olaylara tek bir tepkisini görmediğimizden dolayı üzüntümüzü dile getirdik” diye eklendi.
Daha önce Kolombiya Devlet Başkanı Gustavo Petro, Rus ordusunun Kramotorsk şehrinde füze saldırısı sonucu 3 Kolombiya vatandaşının yaralanması nedeniyle Rusya’ya protesto notasının verilmesi gerektiğini dile getirmişti.
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2023 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала