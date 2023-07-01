https://sputniknews.com.tr/20230701/rusyaya-nota-vermeye-hazirlanan-kolombiyanin-elcisi-rusya-disisleri-bakanligina-cagrildi-1073050100.html
Rusya’ya nota vermeye hazırlanan Kolombiya’nın elçisi Rusya Dışişleri Bakanlığı’na çağrıldı
Rusya’ya nota vermeye hazırlanan Kolombiya’nın elçisi Rusya Dışişleri Bakanlığı’na çağrıldı
Kolombiya’nın Moskova Büyükelçisi Hector Arenas Neira, Kolombiya yönetiminin Kramotorsk’ta yaralanan 3 vatandaşıyla ilgili açıklamasıyla ilgili olarak Rusya... 01.07.2023, Sputnik Türkiye
2023-07-01T00:00+0300
2023-07-01T00:00+0300
2023-07-01T00:00+0300
ukrayna krizi
rusya
kolombiya
büyükelçi
rusya dışişleri bakanlığı
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Rusya Dışişleri Bakanlığı’nın açıklamasında, “Kolombiya yönetiminin, bu ülkenin Kramotorsk şehrinde yaralanan üç vatandaşla ilgili açıklamalarla bağlantılı olarak Kolombiya’nın Moskova Büyükelçisi Hector Arenas Neira, 30 Haziran’da Rusya Dışişleri Bakanlığı’na davet edilerek ilgili açıklama yapıldı” ifadesine yer verildi.“Elçinin dikkati, Kolombiya vatandaşlarına savaş bölgesindeki bölgeleri ziyaret etmekten kaçınmalarını acilen tavsiye etme ihtiyacına çekildi” denen açıklamada, Ukrayna ordusunun 56. Motorize Piyade Tugayı komutasının geçici merkezinin Rus ordusunun meşru hedefi olduğu kaydedildi.Bakanlık, “Hedef vurulduğu sırada, Kolombiya vatandaşları, aynı binada yer alan restoranda bulunuyordu. Elimizdeki bilgiye göre onlar, cephenin yakınında oldukları konusunda ve bununla ilgili riskler hakkında bilgi sahibiydi. Kolombiya vatandaşlarına acil şifalar ve güvenli yere dönmelerini diliyoruz” diye kaydetti.“Bizim için her insanın hayatı önemli” diye vurgulanan açıklamada, “Bu bağlamda, 2014’ten bu yana Donbass’ta ölen ve yaralanan binlerce sivili, Ukrayna ordusunun sivil tesislere silah yerleştirdiğini ve sivilleri canlı kalkan olarak kullandığını, Ukrayna ordusunun Rusya topraklarında işlediği sabotaj ve terör eylemlerini anımsattık. Kolombiya yönetiminin bu olaylara tek bir tepkisini görmediğimizden dolayı üzüntümüzü dile getirdik” diye eklendi.Daha önce Kolombiya Devlet Başkanı Gustavo Petro, Rus ordusunun Kramotorsk şehrinde füze saldırısı sonucu 3 Kolombiya vatandaşının yaralanması nedeniyle Rusya’ya protesto notasının verilmesi gerektiğini dile getirmişti.
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rusya, kolombiya, büyükelçi, rusya dışişleri bakanlığı
rusya, kolombiya, büyükelçi, rusya dışişleri bakanlığı
Rusya’ya nota vermeye hazırlanan Kolombiya’nın elçisi Rusya Dışişleri Bakanlığı’na çağrıldı
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Kolombiya’nın Moskova Büyükelçisi Hector Arenas Neira, Kolombiya yönetiminin Kramotorsk’ta yaralanan 3 vatandaşıyla ilgili açıklamasıyla ilgili olarak Rusya Dışişleri Bakanlığı’na çağrıldı.
Rusya Dışişleri Bakanlığı’nın açıklamasında, “Kolombiya yönetiminin, bu ülkenin Kramotorsk şehrinde yaralanan üç vatandaşla ilgili açıklamalarla bağlantılı olarak Kolombiya’nın Moskova Büyükelçisi Hector Arenas Neira, 30 Haziran’da Rusya Dışişleri Bakanlığı’na davet edilerek ilgili açıklama yapıldı” ifadesine yer verildi.
“Elçinin dikkati, Kolombiya vatandaşlarına savaş bölgesindeki bölgeleri ziyaret etmekten kaçınmalarını acilen tavsiye etme ihtiyacına çekildi” denen açıklamada, Ukrayna ordusunun 56. Motorize Piyade Tugayı komutasının geçici merkezinin Rus ordusunun meşru hedefi olduğu kaydedildi.
Bakanlık, “Hedef vurulduğu sırada, Kolombiya vatandaşları, aynı binada yer alan restoranda bulunuyordu. Elimizdeki bilgiye göre onlar, cephenin yakınında oldukları konusunda ve bununla ilgili riskler hakkında bilgi sahibiydi. Kolombiya vatandaşlarına acil şifalar ve güvenli yere dönmelerini diliyoruz” diye kaydetti.
“Bizim için her insanın hayatı önemli” diye vurgulanan açıklamada, “Bu bağlamda, 2014’ten bu yana Donbass’ta ölen ve yaralanan binlerce sivili, Ukrayna ordusunun sivil tesislere silah yerleştirdiğini ve sivilleri canlı kalkan olarak kullandığını, Ukrayna ordusunun Rusya topraklarında işlediği sabotaj ve terör eylemlerini anımsattık. Kolombiya yönetiminin bu olaylara tek bir tepkisini görmediğimizden dolayı üzüntümüzü dile getirdik” diye eklendi.
Daha önce Kolombiya Devlet Başkanı Gustavo Petro, Rus ordusunun Kramotorsk şehrinde füze saldırısı sonucu 3 Kolombiya vatandaşının yaralanması nedeniyle Rusya’ya protesto notasının verilmesi gerektiğini dile getirmişti.