https://sputniknews.com.tr/20230701/rusyaya-nota-vermeye-hazirlanan-kolombiyanin-elcisi-rusya-disisleri-bakanligina-cagrildi-1073050100.html

Rusya’ya nota vermeye hazırlanan Kolombiya’nın elçisi Rusya Dışişleri Bakanlığı’na çağrıldı

Rusya’ya nota vermeye hazırlanan Kolombiya’nın elçisi Rusya Dışişleri Bakanlığı’na çağrıldı

Kolombiya’nın Moskova Büyükelçisi Hector Arenas Neira, Kolombiya yönetiminin Kramotorsk’ta yaralanan 3 vatandaşıyla ilgili açıklamasıyla ilgili olarak Rusya... 01.07.2023, Sputnik Türkiye

2023-07-01T00:00+0300

2023-07-01T00:00+0300

2023-07-01T00:00+0300

ukrayna krizi

rusya

kolombiya

büyükelçi

rusya dışişleri bakanlığı

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/04/0a/1069470430_0:0:3376:1899_1920x0_80_0_0_40753f5ed76f3b95210c0f41ddcd9c82.jpg

Rusya Dışişleri Bakanlığı’nın açıklamasında, “Kolombiya yönetiminin, bu ülkenin Kramotorsk şehrinde yaralanan üç vatandaşla ilgili açıklamalarla bağlantılı olarak Kolombiya’nın Moskova Büyükelçisi Hector Arenas Neira, 30 Haziran’da Rusya Dışişleri Bakanlığı’na davet edilerek ilgili açıklama yapıldı” ifadesine yer verildi.“Elçinin dikkati, Kolombiya vatandaşlarına savaş bölgesindeki bölgeleri ziyaret etmekten kaçınmalarını acilen tavsiye etme ihtiyacına çekildi” denen açıklamada, Ukrayna ordusunun 56. Motorize Piyade Tugayı komutasının geçici merkezinin Rus ordusunun meşru hedefi olduğu kaydedildi.Bakanlık, “Hedef vurulduğu sırada, Kolombiya vatandaşları, aynı binada yer alan restoranda bulunuyordu. Elimizdeki bilgiye göre onlar, cephenin yakınında oldukları konusunda ve bununla ilgili riskler hakkında bilgi sahibiydi. Kolombiya vatandaşlarına acil şifalar ve güvenli yere dönmelerini diliyoruz” diye kaydetti.“Bizim için her insanın hayatı önemli” diye vurgulanan açıklamada, “Bu bağlamda, 2014’ten bu yana Donbass’ta ölen ve yaralanan binlerce sivili, Ukrayna ordusunun sivil tesislere silah yerleştirdiğini ve sivilleri canlı kalkan olarak kullandığını, Ukrayna ordusunun Rusya topraklarında işlediği sabotaj ve terör eylemlerini anımsattık. Kolombiya yönetiminin bu olaylara tek bir tepkisini görmediğimizden dolayı üzüntümüzü dile getirdik” diye eklendi.Daha önce Kolombiya Devlet Başkanı Gustavo Petro, Rus ordusunun Kramotorsk şehrinde füze saldırısı sonucu 3 Kolombiya vatandaşının yaralanması nedeniyle Rusya’ya protesto notasının verilmesi gerektiğini dile getirmişti.

rusya

kolombiya

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

rusya, kolombiya, büyükelçi, rusya dışişleri bakanlığı