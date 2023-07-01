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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://sputniknews.com.tr/20230701/rusya-ukrayna-ordusuna-bagli-donetsk-grubunun-komuta-noktalarini-imha-etti-1073060666.html
Rusya, Ukrayna ordusuna bağlı 'Donetsk' grubunun komuta noktalarını imha etti
Rusya, Ukrayna ordusuna bağlı 'Donetsk' grubunun komuta noktalarını imha etti
Rusya Savunma Bakanlığı Sözcüsü İgor Konaşenkov, Rus ordusunun Ukrayna Silahlı Kuvvetleri'ne bağlı 'Donetsk' askeri grubunun komuta noktalarını vurduğunu... 01.07.2023, Sputnik Türkiye
2023-07-01T15:14+0300
2023-07-01T15:14+0300
rusya
ukrayna krizi
ukrayna
donbass
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'Donetsk' askeri grubunun komuta noktalarının deniz ve kara bazlı yüksek hassasiyetli silahlarla vurulduğunu bildiren Konaşenkov, belirlenen tüm tesislerin imha edildiğini ve taarruzun amacına ulaştığını vurguladı.'Ukrayna, başarısız saldırı girişimlerinde bulundu'Ukrayna ordusunun Donetsk, Krasnıy Liman ve Güney Donetsk yönlerinde başarısız saldırı girişimlerinde bulunduğunu kaydeden Konaşenkov, Donetsk yönünde bastırılan 15 saldırı girişiminde 265'ten fazla Ukrayna askerinin öldürüldüğü bilgisini paylaştı.Krasnıy Liman yönünde 'Tsentr' askeri grubunun hava, top ve ağır silah sistemleriyle Ukrayna ordusunun 21, 42 ve 67. mekanize tugaylarını vurduğunu ve bir sabotaj ve keşif grubunun faaliyetlerine son verildiğini anlatan Konaşenkov, yaklaşık 90 Ukraynalı askerin etkisiz hale getirildiğini söyledi.Güney Donetsk yönünde de Ukrayna ordusunun 2 saldırı girişiminin püskürtüldüğünü ve 2 sabotaj ve keşif grubunun etkisiz hale getirildiğini, Zaporojye yönünde ise düşmanın bir saldırısının bastırıldığını kaydeden Konaşenkov, bu yönlerde yaklaşık 140 Ukraynalı askerin öldürüldüğünü bildirdi.Kupyansk yönünde bir sabotaj ve keşif grubunun faaliyetlerine son verildiğini söyleyen Konaşenkov, 75'ten fazla Ukraynalı askerin ölü olarak ele geçirildiğini ekledi.
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rusya, ukrayna, donbass
rusya, ukrayna, donbass

Rusya, Ukrayna ordusuna bağlı 'Donetsk' grubunun komuta noktalarını imha etti

15:14 01.07.2023
© Sputnik / Евгений Биятов / Multimedya arşivine gidinРабота РСЗО на Запорожском направлении
Работа РСЗО на Запорожском направлении - Sputnik Türkiye, 1920, 01.07.2023
© Sputnik / Евгений Биятов
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Rusya Savunma Bakanlığı Sözcüsü İgor Konaşenkov, Rus ordusunun Ukrayna Silahlı Kuvvetleri'ne bağlı 'Donetsk' askeri grubunun komuta noktalarını vurduğunu belirtti.
'Donetsk' askeri grubunun komuta noktalarının deniz ve kara bazlı yüksek hassasiyetli silahlarla vurulduğunu bildiren Konaşenkov, belirlenen tüm tesislerin imha edildiğini ve taarruzun amacına ulaştığını vurguladı.

'Ukrayna, başarısız saldırı girişimlerinde bulundu'

Ukrayna ordusunun Donetsk, Krasnıy Liman ve Güney Donetsk yönlerinde başarısız saldırı girişimlerinde bulunduğunu kaydeden Konaşenkov, Donetsk yönünde bastırılan 15 saldırı girişiminde 265'ten fazla Ukrayna askerinin öldürüldüğü bilgisini paylaştı.

Krasnıy Liman yönünde 'Tsentr' askeri grubunun hava, top ve ağır silah sistemleriyle Ukrayna ordusunun 21, 42 ve 67. mekanize tugaylarını vurduğunu ve bir sabotaj ve keşif grubunun faaliyetlerine son verildiğini anlatan Konaşenkov, yaklaşık 90 Ukraynalı askerin etkisiz hale getirildiğini söyledi.

Güney Donetsk yönünde de Ukrayna ordusunun 2 saldırı girişiminin püskürtüldüğünü ve 2 sabotaj ve keşif grubunun etkisiz hale getirildiğini, Zaporojye yönünde ise düşmanın bir saldırısının bastırıldığını kaydeden Konaşenkov, bu yönlerde yaklaşık 140 Ukraynalı askerin öldürüldüğünü bildirdi.

Kupyansk yönünde bir sabotaj ve keşif grubunun faaliyetlerine son verildiğini söyleyen Konaşenkov, 75'ten fazla Ukraynalı askerin ölü olarak ele geçirildiğini ekledi.
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