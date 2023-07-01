https://sputniknews.com.tr/20230701/rusya-ukrayna-ordusuna-bagli-donetsk-grubunun-komuta-noktalarini-imha-etti-1073060666.html

Rusya, Ukrayna ordusuna bağlı 'Donetsk' grubunun komuta noktalarını imha etti

Rusya, Ukrayna ordusuna bağlı 'Donetsk' grubunun komuta noktalarını imha etti

Rusya Savunma Bakanlığı Sözcüsü İgor Konaşenkov, Rus ordusunun Ukrayna Silahlı Kuvvetleri'ne bağlı 'Donetsk' askeri grubunun komuta noktalarını vurduğunu... 01.07.2023, Sputnik Türkiye

2023-07-01T15:14+0300

2023-07-01T15:14+0300

2023-07-01T15:14+0300

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'Donetsk' askeri grubunun komuta noktalarının deniz ve kara bazlı yüksek hassasiyetli silahlarla vurulduğunu bildiren Konaşenkov, belirlenen tüm tesislerin imha edildiğini ve taarruzun amacına ulaştığını vurguladı.'Ukrayna, başarısız saldırı girişimlerinde bulundu'Ukrayna ordusunun Donetsk, Krasnıy Liman ve Güney Donetsk yönlerinde başarısız saldırı girişimlerinde bulunduğunu kaydeden Konaşenkov, Donetsk yönünde bastırılan 15 saldırı girişiminde 265'ten fazla Ukrayna askerinin öldürüldüğü bilgisini paylaştı.Krasnıy Liman yönünde 'Tsentr' askeri grubunun hava, top ve ağır silah sistemleriyle Ukrayna ordusunun 21, 42 ve 67. mekanize tugaylarını vurduğunu ve bir sabotaj ve keşif grubunun faaliyetlerine son verildiğini anlatan Konaşenkov, yaklaşık 90 Ukraynalı askerin etkisiz hale getirildiğini söyledi.Güney Donetsk yönünde de Ukrayna ordusunun 2 saldırı girişiminin püskürtüldüğünü ve 2 sabotaj ve keşif grubunun etkisiz hale getirildiğini, Zaporojye yönünde ise düşmanın bir saldırısının bastırıldığını kaydeden Konaşenkov, bu yönlerde yaklaşık 140 Ukraynalı askerin öldürüldüğünü bildirdi.Kupyansk yönünde bir sabotaj ve keşif grubunun faaliyetlerine son verildiğini söyleyen Konaşenkov, 75'ten fazla Ukraynalı askerin ölü olarak ele geçirildiğini ekledi.

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