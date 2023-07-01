https://sputniknews.com.tr/20230701/rusya-dinyeperin-sol-yakasinda-antonovskiy-koprusunun-cevresini-ukrayna-guclerinden-temizledi-1073063945.html

Rusya, Dinyeper'in sol yakasında Antonovskiy Köprüsü'nün çevresini Ukrayna güçlerinden 'temizledi'

Rusya, Dinyeper'in sol yakasında Antonovskiy Köprüsü'nün çevresini Ukrayna güçlerinden 'temizledi'

Ukrayna’dan ayrılıp referandumla Rusya’ya bağlanan Herson bölgesinin valivekili Vladimir Saldo, Dinyeper Nehri’nin sol yakasında Antonovskiy Köprüsü... 01.07.2023, Sputnik Türkiye

2023-07-01T18:09+0300

2023-07-01T18:09+0300

2023-07-01T18:10+0300

ukrayna krizi

dinyeper nehri

rusya

ukrayna

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Herson valivekili Saldo, “Özel güçler gece nehir üstünden botlarla yaklaşarak aniden bir saldırı düzenledi. Sabah 3.00 olduğunda Ukraynalı militanların kaldıkları müstahkem tesisler ve otel, Rusya güçleri tarafından alınmıştı” açıklamasını yaptı.“Askerler, sol yakada Antonovskiy Köprüsü çevresini tamamıyla temizledi” diye devam eden Saldo, Ukrayna güçlerine ilişkin, “İşleri bitti, onlar için, Dinyeper’in sol yakasında bize saldırı düzenleyebilecekleri bir köprübaşı kalmadı” ifadelerini kullandı.Antonovskiy Köprüsü, Dinyeper Nehri üstünden geçiyor ve Herson’un nehrin sağ yakasında yer alan Antonovka kasabası ile sol yakadaki Alyoşka kasabasını birbirine bağlıyor. Dinyeper Nehri’nin sağ yakası Ukrayna’nın, sol yakasıysa Rusya’nın denetiminde bulunuyor.

dinyeper nehri

rusya

ukrayna

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dinyeper nehri, rusya, ukrayna