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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://sputniknews.com.tr/20230701/rusya-dinyeperin-sol-yakasinda-antonovskiy-koprusunun-cevresini-ukrayna-guclerinden-temizledi-1073063945.html
Rusya, Dinyeper'in sol yakasında Antonovskiy Köprüsü'nün çevresini Ukrayna güçlerinden 'temizledi'
Rusya, Dinyeper'in sol yakasında Antonovskiy Köprüsü'nün çevresini Ukrayna güçlerinden 'temizledi'
Ukrayna’dan ayrılıp referandumla Rusya’ya bağlanan Herson bölgesinin valivekili Vladimir Saldo, Dinyeper Nehri’nin sol yakasında Antonovskiy Köprüsü... 01.07.2023, Sputnik Türkiye
2023-07-01T18:09+0300
2023-07-01T18:10+0300
ukrayna krizi
dinyeper nehri
rusya
ukrayna
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Herson valivekili Saldo, “Özel güçler gece nehir üstünden botlarla yaklaşarak aniden bir saldırı düzenledi. Sabah 3.00 olduğunda Ukraynalı militanların kaldıkları müstahkem tesisler ve otel, Rusya güçleri tarafından alınmıştı” açıklamasını yaptı.“Askerler, sol yakada Antonovskiy Köprüsü çevresini tamamıyla temizledi” diye devam eden Saldo, Ukrayna güçlerine ilişkin, “İşleri bitti, onlar için, Dinyeper’in sol yakasında bize saldırı düzenleyebilecekleri bir köprübaşı kalmadı” ifadelerini kullandı.Antonovskiy Köprüsü, Dinyeper Nehri üstünden geçiyor ve Herson’un nehrin sağ yakasında yer alan Antonovka kasabası ile sol yakadaki Alyoşka kasabasını birbirine bağlıyor. Dinyeper Nehri’nin sağ yakası Ukrayna’nın, sol yakasıysa Rusya’nın denetiminde bulunuyor.
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Rusya, Dinyeper'in sol yakasında Antonovskiy Köprüsü'nün çevresini Ukrayna güçlerinden 'temizledi'

18:09 01.07.2023 (güncellendi: 18:10 01.07.2023)
© Sputnik / РИА Новости / Multimedya arşivine gidinKherson, Dinyeper nehri
Kherson, Dinyeper nehri - Sputnik Türkiye, 1920, 01.07.2023
© Sputnik / РИА Новости
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Ukrayna’dan ayrılıp referandumla Rusya’ya bağlanan Herson bölgesinin valivekili Vladimir Saldo, Dinyeper Nehri’nin sol yakasında Antonovskiy Köprüsü çevresindeki alanın Ukrayna güçlerinden ‘tamamen temizlendiğini’ belirtti.
Herson valivekili Saldo, Özel güçler gece nehir üstünden botlarla yaklaşarak aniden bir saldırı düzenledi. Sabah 3.00 olduğunda Ukraynalı militanların kaldıkları müstahkem tesisler ve otel, Rusya güçleri tarafından alınmıştı” açıklamasını yaptı.
Askerler, sol yakada Antonovskiy Köprüsü çevresini tamamıyla temizledi” diye devam eden Saldo, Ukrayna güçlerine ilişkin, “İşleri bitti, onlar için, Dinyeper’in sol yakasında bize saldırı düzenleyebilecekleri bir köprübaşı kalmadı” ifadelerini kullandı.
Antonovskiy Köprüsü, Dinyeper Nehri üstünden geçiyor ve Herson’un nehrin sağ yakasında yer alan Antonovka kasabası ile sol yakadaki Alyoşka kasabasını birbirine bağlıyor. Dinyeper Nehri’nin sağ yakası Ukrayna’nın, sol yakasıysa Rusya’nın denetiminde bulunuyor.
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