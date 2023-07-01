https://sputniknews.com.tr/20230701/rus-senator-karasin-bati-fransadaki-ciddi-krizi-gormezden-geliyor-1073061926.html

Rus Senatör Karasin: Batı, Fransa'daki ciddi krizi görmezden geliyor

Rus Senatör Karasin: Batı, Fransa'daki ciddi krizi görmezden geliyor

Rusya parlamentosunun üst kanadı Federasyon Konseyi Senatörü Grigoriy Karasin, Fransa'daki son olayların ciddi bir krizin tüm özelliklerini taşıdığını ancak... 01.07.2023, Sputnik Türkiye

2023-07-01T16:23+0300

2023-07-01T16:23+0300

2023-07-01T16:23+0300

dünya

fransa

rusya

eylem

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/06/1e/1073020398_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_7205bd84f2e4576c1b9c788d015d0e18.jpg

Telegram hesabından açıklama yapan Karasin, "Fransa'daki olaylar, ciddi bir krizin tüm özelliklerini taşıyor. Ancak Avrupa ve ABD'dekiler tarafsızlıktan uzak. Onlar için kendileri ve diğerleri var" dedi.ABD ve AB'nin Fransa'daki krizi görmezden geldiğinin altını çizen Karasin, Brüksel ve Washington'dan 'ateşli' yorumlar gelmediğini vurguladı.Fransa'da polisin Nael M. isimli bir genci vurmasıyla patlak veren protestoların 4. gecesinde 1300'ü aşkın kişi gözaltına alınmış, 79 polis ve jandarma yaralanmıştı.

https://sputniknews.com.tr/20230701/fransadaki-eylemlerde-1300den-fazla-kisi-gozaltina-alindi-1073058748.html

fransa

rusya

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

fransa, rusya, eylem