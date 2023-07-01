Rus Senatör Karasin: Batı, Fransa'daki ciddi krizi görmezden geliyor
© AP Photo / Aurelien MorissardFransa'da 27 Haziran'da Paris'in Nanterre banliyösünde Nael M. isimli 17 yaşındaki gencin trafik kontrolü sırasında polis kurşunuyla öldürülmesinin ardından başlayan gösteriler gece boyu devam etti. Protestolarda gözaltı sayısı 660'ı geçti.
© AP Photo / Aurelien Morissard
Rusya parlamentosunun üst kanadı Federasyon Konseyi Senatörü Grigoriy Karasin, Fransa'daki son olayların ciddi bir krizin tüm özelliklerini taşıdığını ancak Brüksel ve Washington'un buna sessiz kaldığını belirtti.
Telegram hesabından açıklama yapan Karasin, "Fransa'daki olaylar, ciddi bir krizin tüm özelliklerini taşıyor. Ancak Avrupa ve ABD'dekiler tarafsızlıktan uzak. Onlar için kendileri ve diğerleri var" dedi.
ABD ve AB'nin Fransa'daki krizi görmezden geldiğinin altını çizen Karasin, Brüksel ve Washington'dan 'ateşli' yorumlar gelmediğini vurguladı.
Fransa'da polisin Nael M. isimli bir genci vurmasıyla patlak veren protestoların 4. gecesinde 1300'ü aşkın kişi gözaltına alınmış, 79 polis ve jandarma yaralanmıştı.
ABD ve AB'nin Fransa'daki krizi görmezden geldiğinin altını çizen Karasin, Brüksel ve Washington'dan 'ateşli' yorumlar gelmediğini vurguladı.
Fransa'da polisin Nael M. isimli bir genci vurmasıyla patlak veren protestoların 4. gecesinde 1300'ü aşkın kişi gözaltına alınmış, 79 polis ve jandarma yaralanmıştı.