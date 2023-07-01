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Rus Senatör Karasin: Batı, Fransa'daki ciddi krizi görmezden geliyor
Rus Senatör Karasin: Batı, Fransa'daki ciddi krizi görmezden geliyor
Rusya parlamentosunun üst kanadı Federasyon Konseyi Senatörü Grigoriy Karasin, Fransa'daki son olayların ciddi bir krizin tüm özelliklerini taşıdığını ancak... 01.07.2023, Sputnik Türkiye
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Telegram hesabından açıklama yapan Karasin, "Fransa'daki olaylar, ciddi bir krizin tüm özelliklerini taşıyor. Ancak Avrupa ve ABD'dekiler tarafsızlıktan uzak. Onlar için kendileri ve diğerleri var" dedi.ABD ve AB'nin Fransa'daki krizi görmezden geldiğinin altını çizen Karasin, Brüksel ve Washington'dan 'ateşli' yorumlar gelmediğini vurguladı.Fransa'da polisin Nael M. isimli bir genci vurmasıyla patlak veren protestoların 4. gecesinde 1300'ü aşkın kişi gözaltına alınmış, 79 polis ve jandarma yaralanmıştı.
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Rus Senatör Karasin: Batı, Fransa'daki ciddi krizi görmezden geliyor

16:23 01.07.2023
© AP Photo / Aurelien MorissardFransa'da 27 Haziran'da Paris'in Nanterre banliyösünde Nael M. isimli 17 yaşındaki gencin trafik kontrolü sırasında polis kurşunuyla öldürülmesinin ardından başlayan gösteriler gece boyu devam etti. Protestolarda gözaltı sayısı 660'ı geçti.
Fransa'da 27 Haziran'da Paris'in Nanterre banliyösünde Nael M. isimli 17 yaşındaki gencin trafik kontrolü sırasında polis kurşunuyla öldürülmesinin ardından başlayan gösteriler gece boyu devam etti. Protestolarda gözaltı sayısı 660'ı geçti. - Sputnik Türkiye, 1920, 01.07.2023
© AP Photo / Aurelien Morissard
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Rusya parlamentosunun üst kanadı Federasyon Konseyi Senatörü Grigoriy Karasin, Fransa'daki son olayların ciddi bir krizin tüm özelliklerini taşıdığını ancak Brüksel ve Washington'un buna sessiz kaldığını belirtti.
Telegram hesabından açıklama yapan Karasin, "Fransa'daki olaylar, ciddi bir krizin tüm özelliklerini taşıyor. Ancak Avrupa ve ABD'dekiler tarafsızlıktan uzak. Onlar için kendileri ve diğerleri var" dedi.

ABD ve AB'nin Fransa'daki krizi görmezden geldiğinin altını çizen Karasin, Brüksel ve Washington'dan 'ateşli' yorumlar gelmediğini vurguladı.

Fransa'da polisin Nael M. isimli bir genci vurmasıyla patlak veren protestoların 4. gecesinde 1300'ü aşkın kişi gözaltına alınmış, 79 polis ve jandarma yaralanmıştı.
Fransa'daki eylemler - Sputnik Türkiye, 1920, 01.07.2023
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Fransa'daki eylemlerde 1300'den fazla kişi gözaltına alındı
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