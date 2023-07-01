https://sputniknews.com.tr/20230701/orban-abnin-ukraynaya-finansmani-surdurmesi-rusyayi-yenmesine-yardimci-olmayacak-1073050315.html

Orban: AB’nin Ukrayna’ya finansmanı sürdürmesi Rusya’yı yenmesine yardımcı olmayacak

Orban: AB’nin Ukrayna’ya finansmanı sürdürmesi Rusya’yı yenmesine yardımcı olmayacak

Macaristan Başbakanı Viktor Orban, Avrupa Birliği’nin (AB) Ukrayna’ya fon ayırmaya devam etmesinin bu ülkedeki çatışmanın sona ermesine ve Rusya’yı yenmesine... 01.07.2023, Sputnik Türkiye

2023-07-01T00:01+0300

2023-07-01T00:01+0300

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ukrayna krizi

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rusya

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Avrupa Birliği (AB) Zirvesi’nin yapıldığı Belçika'nın başkenti Brüksel’de bulunan Orban, Macar Kossuth radyosuna demecinde, çatışmaya devam etmek değil görüşmelere ihtiyaç olduğuna inanan “farklı okula mensup” olduğunu belirterek, “Büyük oyuncular, gittiğimiz yola devam etmemiz gerektiğini iddia ediyor. Para vereceklerini, Ukraynalı askerlerin savaşacağını ve böylelikle Rusları yeneceklerini söylüyorlar. Ben bu yaklaşıma katılmıyorum” dedi.Orban, “Bir buçuk yıl geçti. Yaptığımızı yaptık. Sonuç sıfır. Hatta eksi. Rusya yenilmedi. Rusya’nın siyasi iktidarı yerinde. Rus ekonomisinde her şey iyi. Biz ise yüksek enflasyondan acı çekiyoruz. Ukraynalılara verecek paramız yok. Ukraynalıların başlattığı karşı taarruzun zor geçtiği ortada. Bir şeyler umabileceğimiz konusunda büyük kuşkular var” ifadesini kullandı.AB’nin, imkanlarının sınırına geldiğini dile getiren Macar lider, “AB’nin bütçesinde para yok. Bu paralar nereye kayboldu? Cevabını biliyoruz. Savaş için Ukrayna’ya verildi. Oysa bu savaşın olmaması gerekiyordu” diye kaydetti.Macaristan’ın, AB Komisyonu’nun, Ukrayna’ya önümüzdeki yıllarda 50 milyar euro’luk yardım sağlama amacıyla AB bütçesine ek aidatların yatırılması teklifine karşı olduğunu kaydeden Orban, “Daha önce tahsis ettiğimiz 70 milyar euro’ya ne yaptıklarını söylemedikçe Ukrayna’ya daha fazla para vermeyeceğiz” açıklamasında bulundu.

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