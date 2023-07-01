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Nadir görülen kuş türü 'Çölkoşarı' Şanlıurfa'da fotoğraflandı
Nadir görülen kuş türü 'Çölkoşarı' Şanlıurfa'da fotoğraflandı
Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinde sınıra yakın bölgede nadir görülen kuş türü olan 'çölkoşarı', fotoğraf meraklıları tarafından görüntülendi. 01.07.2023, Sputnik Türkiye
2023-07-01T12:02+0300
2023-07-01T12:02+0300
fotoğraf
multimedya
kuş
şanlıurfa
çöl
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https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/images/sharing/article/tur/1073056727.jpg?1688202161
Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinde nadir görülen kuş türlerini gözlemlemek için çalışma başlatan Gaziantep Fotoğraf Sanatı Derneği (GAFSAD) üyeleri, nadir görülen kuş türlerinden 'çölkoşarı'nı fotoğraflamayı başardı.Ekip, ayrıca bölgede bulunan turaç, kaya güvercini, şahin, kerkenez, bozkır toygarı, boğmaklı toygar, kır kırlangıcı, kuyrukkakan, söğüt serçesi, kukumav gibi kuş türlerini de görüntüledi.GAFSAD Başkanı Yakup Yener, ifade ederek, şunları aktardı:Organizasyona katılan Ömer Işık da ornito fotoğrafçılığı çekmek için Şanlıurfa'ya geldiklerini belirterek, "Genellikle hafta sonları benzeri etkinlikler yapıyoruz. Tüm haftanın yorgunluğunu, stresini atmaya çalışıyoruz, değişik kuş türlerini gözlemliyoruz. Elimizden geldiğince doğada olmaya çalışıyoruz. Çölkoşarı, adından da anlaşılacağı üzere çölde yaşayan bir kuş. Bu nedenle Şanlıurfa'da nadir de olsa görülebiliyor. Sıcak bizi oldukça zorladı ama sonunda istediğimiz kuşu fotoğraflayınca mutlu olduk ve yorgunluğumuzun tamamını unuttuk." diye konuştu.
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fotoğraf, kuş, şanlıurfa, çöl, фото
fotoğraf, kuş, şanlıurfa, çöl, фото

Nadir görülen kuş türü 'Çölkoşarı' Şanlıurfa'da fotoğraflandı

12:02 01.07.2023
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Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinde sınıra yakın bölgede nadir görülen kuş türü olan 'çölkoşarı', fotoğraf meraklıları tarafından görüntülendi.
Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinde nadir görülen kuş türlerini gözlemlemek için çalışma başlatan Gaziantep Fotoğraf Sanatı Derneği (GAFSAD) üyeleri, nadir görülen kuş türlerinden 'çölkoşarı'nı fotoğraflamayı başardı.
© AA / Adsız Günebakan

Çölkoşarı

Çölkoşarı - Sputnik Türkiye
1/6
© AA / Adsız Günebakan

Çölkoşarı

© AA / Adsız Günebakan

Ekip ayrıca bölgede bulunan turaç, kaya güvercini, şahin, kerkenez, bozkır toygarı, boğmaklı toygar, kır kırlangıcı, kuyrukkakan, söğüt serçesi, kukumav gibi kuş türlerini de fotoğrafladı.

Ekip ayrıca bölgede bulunan turaç, kaya güvercini, şahin, kerkenez, bozkır toygarı, boğmaklı toygar, kır kırlangıcı, kuyrukkakan, söğüt serçesi, kukumav gibi kuş türlerini de fotoğrafladı. - Sputnik Türkiye
2/6
© AA / Adsız Günebakan

Ekip ayrıca bölgede bulunan turaç, kaya güvercini, şahin, kerkenez, bozkır toygarı, boğmaklı toygar, kır kırlangıcı, kuyrukkakan, söğüt serçesi, kukumav gibi kuş türlerini de fotoğrafladı.

© AA / Adsız Günebakan

GAFSAD Başkanı Yakup Yener, şunları aktardı:

"Derneğimizde kuş fotoğrafçılığı üzerine çalışan arkadaşlarımız da var. Bugün de doğaya kuş fotoğrafı çekmek için çıktık. Gaziantep, en fazla kuş popülasyonu sıralamasında Türkiye’de 6. sırada yer alıyor. Bizde olmayan kuş için Şanlıurfa’ya geldik. Çölkoşarı isimli kuşu çektik. Güzel bir etkinlik oldu. Çölkoşarı sıcak iklimde bulunuyor. Biz de o yüzden bu bölgeye geldik. Yakalayabilir miyiz emin değildik ama çok şükür yakaladık. Karşımıza çıktı ve fotoğrafladık."

GAFSAD Başkanı Yakup Yener, şunları aktardı: &quot;Derneğimizde kuş fotoğrafçılığı üzerine çalışan arkadaşlarımız da var. Bugün de doğaya kuş fotoğrafı çekmek için çıktık. Gaziantep, en fazla kuş popülasyonu sıralamasında Türkiye’de 6. sırada yer alıyor. Bizde olmayan kuş için Şanlıurfa’ya geldik. Çölkoşarı isimli kuşu çektik. Güzel bir etkinlik oldu. Çölkoşarı sıcak iklimde bulunuyor. Biz de o yüzden bu bölgeye geldik. Yakalayabilir miyiz emin değildik ama çok şükür yakaladık. Karşımıza çıktı ve fotoğrafladık.&quot; - Sputnik Türkiye
3/6
© AA / Adsız Günebakan

GAFSAD Başkanı Yakup Yener, şunları aktardı:

"Derneğimizde kuş fotoğrafçılığı üzerine çalışan arkadaşlarımız da var. Bugün de doğaya kuş fotoğrafı çekmek için çıktık. Gaziantep, en fazla kuş popülasyonu sıralamasında Türkiye’de 6. sırada yer alıyor. Bizde olmayan kuş için Şanlıurfa’ya geldik. Çölkoşarı isimli kuşu çektik. Güzel bir etkinlik oldu. Çölkoşarı sıcak iklimde bulunuyor. Biz de o yüzden bu bölgeye geldik. Yakalayabilir miyiz emin değildik ama çok şükür yakaladık. Karşımıza çıktı ve fotoğrafladık."

© AA / Adsız Günebakan

Organizasyona katılan Ömer Işık da ornito fotoğrafçılığı çekmek için Şanlıurfa'ya geldiklerini belirterek, "Genellikle hafta sonları benzeri etkinlikler yapıyoruz. Tüm haftanın yorgunluğunu, stresini atmaya çalışıyoruz, değişik kuş türlerini gözlemliyoruz. Elimizden geldiğince doğada olmaya çalışıyoruz. Çölkoşarı, adından da anlaşılacağı üzere çölde yaşayan bir kuş. Bu nedenle Şanlıurfa'da nadir de olsa görülebiliyor. Sıcak bizi oldukça zorladı ama sonunda istediğimiz kuşu fotoğraflayınca mutlu olduk ve yorgunluğumuzun tamamını unuttuk." diye konuştu.

Organizasyona katılan Ömer Işık da ornito fotoğrafçılığı çekmek için Şanlıurfa&#x27;ya geldiklerini belirterek, &quot;Genellikle hafta sonları benzeri etkinlikler yapıyoruz. Tüm haftanın yorgunluğunu, stresini atmaya çalışıyoruz, değişik kuş türlerini gözlemliyoruz. Elimizden geldiğince doğada olmaya çalışıyoruz. Çölkoşarı, adından da anlaşılacağı üzere çölde yaşayan bir kuş. Bu nedenle Şanlıurfa&#x27;da nadir de olsa görülebiliyor. Sıcak bizi oldukça zorladı ama sonunda istediğimiz kuşu fotoğraflayınca mutlu olduk ve yorgunluğumuzun tamamını unuttuk.&quot; diye konuştu. - Sputnik Türkiye
4/6
© AA / Adsız Günebakan

Organizasyona katılan Ömer Işık da ornito fotoğrafçılığı çekmek için Şanlıurfa'ya geldiklerini belirterek, "Genellikle hafta sonları benzeri etkinlikler yapıyoruz. Tüm haftanın yorgunluğunu, stresini atmaya çalışıyoruz, değişik kuş türlerini gözlemliyoruz. Elimizden geldiğince doğada olmaya çalışıyoruz. Çölkoşarı, adından da anlaşılacağı üzere çölde yaşayan bir kuş. Bu nedenle Şanlıurfa'da nadir de olsa görülebiliyor. Sıcak bizi oldukça zorladı ama sonunda istediğimiz kuşu fotoğraflayınca mutlu olduk ve yorgunluğumuzun tamamını unuttuk." diye konuştu.

© AA / Adsız GünebakanŞanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinde sınıra yakın bölgede nadir görülen kuş türleri, fotoğraf severler tarafından kaydedildi. Ekip ayrıca bölgede bulunan turaç, kaya güvercini, şahin, kerkenez, bozkır toygarı, boğmaklı toygar, kır kırlangıcı, kuyrukkakan, söğüt serçesi, kukumav gibi kuş türlerini de fotoğrafladı. ( Adsız Günebakan - Anadolu Ajansı )
Çölkoşarı - Sputnik Türkiye
5/6
© AA / Adsız Günebakan
© AA / Adsız GünebakanŞanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinde sınıra yakın bölgede nadir görülen kuş türü olan "çölkoşarı", fotoğraf severler tarafından kaydedildi. ( Adsız Günebakan - Anadolu Ajansı )
Çölkoşarı - Sputnik Türkiye
6/6
© AA / Adsız Günebakan
Ekip, ayrıca bölgede bulunan turaç, kaya güvercini, şahin, kerkenez, bozkır toygarı, boğmaklı toygar, kır kırlangıcı, kuyrukkakan, söğüt serçesi, kukumav gibi kuş türlerini de görüntüledi.
GAFSAD Başkanı Yakup Yener, ifade ederek, şunları aktardı:
Organizasyona katılan Ömer Işık da ornito fotoğrafçılığı çekmek için Şanlıurfa'ya geldiklerini belirterek, "Genellikle hafta sonları benzeri etkinlikler yapıyoruz. Tüm haftanın yorgunluğunu, stresini atmaya çalışıyoruz, değişik kuş türlerini gözlemliyoruz. Elimizden geldiğince doğada olmaya çalışıyoruz. Çölkoşarı, adından da anlaşılacağı üzere çölde yaşayan bir kuş. Bu nedenle Şanlıurfa'da nadir de olsa görülebiliyor. Sıcak bizi oldukça zorladı ama sonunda istediğimiz kuşu fotoğraflayınca mutlu olduk ve yorgunluğumuzun tamamını unuttuk." diye konuştu.
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