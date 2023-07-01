https://sputniknews.com.tr/20230701/nadir-gorulen-kus-turu-colkosari-sanliurfada-fotograflandi-1073056727.html

Nadir görülen kuş türü 'Çölkoşarı' Şanlıurfa'da fotoğraflandı

Nadir görülen kuş türü 'Çölkoşarı' Şanlıurfa'da fotoğraflandı

Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinde sınıra yakın bölgede nadir görülen kuş türü olan 'çölkoşarı', fotoğraf meraklıları tarafından görüntülendi. 01.07.2023, Sputnik Türkiye

2023-07-01T12:02+0300

2023-07-01T12:02+0300

2023-07-01T12:02+0300

fotoğraf

multimedya

kuş

şanlıurfa

çöl

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/images/sharing/article/tur/1073056727.jpg?1688202161

Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinde nadir görülen kuş türlerini gözlemlemek için çalışma başlatan Gaziantep Fotoğraf Sanatı Derneği (GAFSAD) üyeleri, nadir görülen kuş türlerinden 'çölkoşarı'nı fotoğraflamayı başardı.Ekip, ayrıca bölgede bulunan turaç, kaya güvercini, şahin, kerkenez, bozkır toygarı, boğmaklı toygar, kır kırlangıcı, kuyrukkakan, söğüt serçesi, kukumav gibi kuş türlerini de görüntüledi.GAFSAD Başkanı Yakup Yener, ifade ederek, şunları aktardı:Organizasyona katılan Ömer Işık da ornito fotoğrafçılığı çekmek için Şanlıurfa'ya geldiklerini belirterek, "Genellikle hafta sonları benzeri etkinlikler yapıyoruz. Tüm haftanın yorgunluğunu, stresini atmaya çalışıyoruz, değişik kuş türlerini gözlemliyoruz. Elimizden geldiğince doğada olmaya çalışıyoruz. Çölkoşarı, adından da anlaşılacağı üzere çölde yaşayan bir kuş. Bu nedenle Şanlıurfa'da nadir de olsa görülebiliyor. Sıcak bizi oldukça zorladı ama sonunda istediğimiz kuşu fotoğraflayınca mutlu olduk ve yorgunluğumuzun tamamını unuttuk." diye konuştu.

şanlıurfa

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

fotoğraf, kuş, şanlıurfa, çöl, фото