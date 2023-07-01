https://sputniknews.com.tr/20230701/macron-ulkede-devam-eden-olaylar-nedeniyle-2-4-temmuzda-almanyaya-yapacagi-ziyareti-erteledi-1073061586.html
Fransa Cumhurbaşkanı Macron, ülkedeki olaylar nedeniyle Almanya ziyaretini erteledi
Fransa Cumhurbaşkanı Macron, ülkedeki olaylar nedeniyle Almanya ziyaretini erteledi
Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, ülkede bir gencin polis kurşunuyla öldürülmesiyle patlak veren olaylar nedeniyle 2-4 Temmuz'da Almanya'ya yapacağı... 01.07.2023, Sputnik Türkiye
2023-07-01T16:12+0300
2023-07-01T16:12+0300
2023-07-01T16:39+0300
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fransa
eylem
emmanuel macron
almanya
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Nanterre kentinde 27 Haziran'da Nael M. isimli genç sürücünün polis kurşunuyla öldürülmesinin ardından ülkede her gece gösteriler düzenleniyor.Fransız BFMTV kanalının haberine göre, Macron ülkedeki şiddet olayları nedeniyle 2-4 Temmuz'da Almanya'ya yapacağı resmi ziyareti erteledi.Elysee Sarayı'ndan Fransız kanalına yapılan açıklamada, Macron ve Almanya Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier'in görüştüğü belirtildi.Macron'un görüşmede, ülkenin iç durumu nedeniyle gelecek günlerde Fransa'da kalmak istediğini belirttiği kaydedilen açıklamada, iki Cumhurbaşkanının, Macron'un Almanya ziyaretini ertelemek konusunda mutabık kaldığı aktarıldı.
https://sputniknews.com.tr/20230701/rus-senator-karasin-bati-fransadaki-ciddi-krizi-gormezden-geliyor-1073061926.html
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fransa, eylem, emmanuel macron, almanya
Fransa Cumhurbaşkanı Macron, ülkedeki olaylar nedeniyle Almanya ziyaretini erteledi
16:12 01.07.2023 (güncellendi: 16:39 01.07.2023) Abone ol
Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, ülkede bir gencin polis kurşunuyla öldürülmesiyle patlak veren olaylar nedeniyle 2-4 Temmuz'da Almanya'ya yapacağı ziyareti erteledi.
Nanterre kentinde 27 Haziran'da Nael M. isimli genç sürücünün polis kurşunuyla öldürülmesinin ardından ülkede her gece gösteriler düzenleniyor.
Fransız BFMTV kanalının haberine göre, Macron ülkedeki şiddet olayları nedeniyle 2-4 Temmuz'da Almanya'ya yapacağı resmi ziyareti erteledi.
Elysee Sarayı'ndan Fransız kanalına yapılan açıklamada, Macron ve Almanya Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier'in görüştüğü belirtildi.
Macron'un görüşmede, ülkenin iç durumu nedeniyle gelecek günlerde Fransa'da kalmak istediğini belirttiği kaydedilen açıklamada, iki Cumhurbaşkanının, Macron'un Almanya ziyaretini ertelemek konusunda mutabık kaldığı aktarıldı.