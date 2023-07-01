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Kurban keserken yaşanan kazalar sebebiyle 29 bin 983 kişi tedavi gördü
Kurban keserken yaşanan kazalar sebebiyle 29 bin 983 kişi tedavi gördü
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Kurban Bayramı boyunca kesim işlemi sırasında yaşanan kazalar nedeniyle 29 bin 983 kişinin tedavi gördüğünü açıkladı. 01.07.2023, Sputnik Türkiye
2023-07-01T19:32+0300
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türkiye
fahrettin koca
kurban bayramı
kaza
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Sağlık Bakanı Koca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, kurban kesimi sırasında yaşanan yaralanmalar nedeniyle 951 kişinin ambulansla alındığını, 29 bin 32 kişinin ise bizzat başvurarak sağlık kurumlarında tedavi gördüğünü belirtti.Durumu ağır olup operasyon geçiren 83 kişinin tedavisinin devam ettiğini vurgulayan Koca, "Hastalarımıza geçmiş olsun diyoruz. Bayram gündemine dahil olan bu gibi olaylar hepimiz için üzücü" ifadelerini kullandı.
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fahrettin koca, kurban bayramı, kaza
fahrettin koca, kurban bayramı, kaza

Kurban keserken yaşanan kazalar sebebiyle 29 bin 983 kişi tedavi gördü

19:32 01.07.2023
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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Kurban Bayramı boyunca kesim işlemi sırasında yaşanan kazalar nedeniyle 29 bin 983 kişinin tedavi gördüğünü açıkladı.
Sağlık Bakanı Koca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, kurban kesimi sırasında yaşanan yaralanmalar nedeniyle 951 kişinin ambulansla alındığını, 29 bin 32 kişinin ise bizzat başvurarak sağlık kurumlarında tedavi gördüğünü belirtti.
Durumu ağır olup operasyon geçiren 83 kişinin tedavisinin devam ettiğini vurgulayan Koca, "Hastalarımıza geçmiş olsun diyoruz. Bayram gündemine dahil olan bu gibi olaylar hepimiz için üzücü" ifadelerini kullandı.
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