https://sputniknews.com.tr/20230701/kurban-bayrami-tatilinde-ayvalikin-nufusu-1-milyonu-asti-1073053269.html

Kurban Bayramı tatilinde Ayvalık’ın nüfusu 1 milyonu aştı

Kurban Bayramı tatilinde Ayvalık’ın nüfusu 1 milyonu aştı

Türkiye’nin önemli turizm destinasyonlarından Balıkesir’in Ayvalık ilçesinin Kurban Bayramı’ndaki nüfusunun 1 milyonu aştığı belirtildi. Ayvalık Belediye... 01.07.2023, Sputnik Türkiye

2023-07-01T04:43+0300

2023-07-01T04:43+0300

2023-07-01T05:06+0300

ayvalık

tatil

nüfus

kalabalık

türkiye

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Kurban Bayramı tatilinin ardından turizm sezonunun da başlayacağını hatırlatan Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin, “Uzun bir tatilin üçüncü gününü yaşıyoruz. Özellikle ilk günden itibaren Ayvalık tatilcilerle dolmaya başladı. Dünden itibaren de kentte çok ciddi bir kalabalık var. Bu kadar yoğun kalabalığa hizmet verebilmek için de belediye yoğun bir çaba içerisindeyiz” dedi.Metropol kentlere coğrafi yakınlığının yanı sıra ulaşılabilirlik açısından da Ayvalık’ın çok ciddi avantajlara sahip olduğuna işaret eden Belediye Başkanı Ergin, “Tabii bu durum nedeniyle de Ayvalık adeta tatilcilerin istilasına uğramış durumda. Belediye olarak biz böylesi yoğun bir kabalığı bekliyorduk ve tedbirlerimizi önceden almıştık. İnşallah kazasız, belasız olarak da bu bayram yoğunluğunu atlatacağız” açıklamasında bulundu.Yoğun nüfus nedeniyle ilçedeki esnaf ve turizmcilerinin yüzünün güldüğünü kaydeden Başkan Ergin, “İnşallah bayramın hemen ardından başlayacak olan turizm sezonunun da aynı hareketlilik ve doluluk oranıyla süreceğine inanıyoruz” ifadelerini kullandı.Kurban Bayramı tatilinde ellerinde henüz net bir verinin bulunmadığını vurgulayan Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin, şunları söyledi:

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