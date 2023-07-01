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Kurban Bayramı tatilinde Ayvalık’ın nüfusu 1 milyonu aştı
Kurban Bayramı tatilinde Ayvalık’ın nüfusu 1 milyonu aştı
Türkiye’nin önemli turizm destinasyonlarından Balıkesir’in Ayvalık ilçesinin Kurban Bayramı’ndaki nüfusunun 1 milyonu aştığı belirtildi. Ayvalık Belediye... 01.07.2023, Sputnik Türkiye
2023-07-01T04:43+0300
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ayvalık
tatil
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Kurban Bayramı tatilinin ardından turizm sezonunun da başlayacağını hatırlatan Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin, “Uzun bir tatilin üçüncü gününü yaşıyoruz. Özellikle ilk günden itibaren Ayvalık tatilcilerle dolmaya başladı. Dünden itibaren de kentte çok ciddi bir kalabalık var. Bu kadar yoğun kalabalığa hizmet verebilmek için de belediye yoğun bir çaba içerisindeyiz” dedi.Metropol kentlere coğrafi yakınlığının yanı sıra ulaşılabilirlik açısından da Ayvalık’ın çok ciddi avantajlara sahip olduğuna işaret eden Belediye Başkanı Ergin, “Tabii bu durum nedeniyle de Ayvalık adeta tatilcilerin istilasına uğramış durumda. Belediye olarak biz böylesi yoğun bir kabalığı bekliyorduk ve tedbirlerimizi önceden almıştık. İnşallah kazasız, belasız olarak da bu bayram yoğunluğunu atlatacağız” açıklamasında bulundu.Yoğun nüfus nedeniyle ilçedeki esnaf ve turizmcilerinin yüzünün güldüğünü kaydeden Başkan Ergin, “İnşallah bayramın hemen ardından başlayacak olan turizm sezonunun da aynı hareketlilik ve doluluk oranıyla süreceğine inanıyoruz” ifadelerini kullandı.Kurban Bayramı tatilinde ellerinde henüz net bir verinin bulunmadığını vurgulayan Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin, şunları söyledi:
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ayvalık, tatil, nüfus, kalabalık
ayvalık, tatil, nüfus, kalabalık

Kurban Bayramı tatilinde Ayvalık’ın nüfusu 1 milyonu aştı

04:43 01.07.2023 (güncellendi: 05:06 01.07.2023)
© İHAAyvalık
Ayvalık - Sputnik Türkiye, 1920, 01.07.2023
© İHA
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Türkiye’nin önemli turizm destinasyonlarından Balıkesir’in Ayvalık ilçesinin Kurban Bayramı’ndaki nüfusunun 1 milyonu aştığı belirtildi. Ayvalık Belediye Başkanı Ergin "Kış nüfusu 71 bin olan Ayvalık’ın mevcut nüfusunun 1 milyonu bulduğunun, hatta aştığını düşünüyoruz” dedi.
Kurban Bayramı tatilinin ardından turizm sezonunun da başlayacağını hatırlatan Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin, “Uzun bir tatilin üçüncü gününü yaşıyoruz. Özellikle ilk günden itibaren Ayvalık tatilcilerle dolmaya başladı. Dünden itibaren de kentte çok ciddi bir kalabalık var. Bu kadar yoğun kalabalığa hizmet verebilmek için de belediye yoğun bir çaba içerisindeyiz” dedi.

Metropol kentlere coğrafi yakınlığının yanı sıra ulaşılabilirlik açısından da Ayvalık’ın çok ciddi avantajlara sahip olduğuna işaret eden Belediye Başkanı Ergin, “Tabii bu durum nedeniyle de Ayvalık adeta tatilcilerin istilasına uğramış durumda. Belediye olarak biz böylesi yoğun bir kabalığı bekliyorduk ve tedbirlerimizi önceden almıştık. İnşallah kazasız, belasız olarak da bu bayram yoğunluğunu atlatacağız” açıklamasında bulundu.

Yoğun nüfus nedeniyle ilçedeki esnaf ve turizmcilerinin yüzünün güldüğünü kaydeden Başkan Ergin, “İnşallah bayramın hemen ardından başlayacak olan turizm sezonunun da aynı hareketlilik ve doluluk oranıyla süreceğine inanıyoruz” ifadelerini kullandı.

Kurban Bayramı tatilinde ellerinde henüz net bir verinin bulunmadığını vurgulayan Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin, şunları söyledi:

Şu anda bu büyük kalabalıkla ilgili ne bir rakımı ortaya koymakta zorlanabiliriz. Ama şunu rahatlıkla söyleyebilirim ki, biz Ayvalık olarak bu dönemlerde turist sayısında milyonları görebiliyoruz. Şu anda günübirlik Ayvalık’a gelen misafirlerimizle birlikte bu sayının 1 milyonu aştığını düşünüyorum. Çünkü Edremit Körfezi ilçelerine gelen her tatilci mutlaka Ayvalık’a gelip, görmeyi tercih ediyor. Günübirlik de olsa Ayvalık’ın restoranlarından, plajlarından yararlanıp, ilçemizdeki tarihi ve doğal güzellikleri görmek istiyor. Bu yüzden de körfeze gelen her tatilcinin yolu günübirlik de olsa Ayvalık’tan geçiyor. Bu yüzden de bayram tatilinin en yoğun yaşandığı bu günlerde kış nüfusu 71 bin olan Ayvalık’ın mevcut nüfusunun 1 milyonu bulduğu hatta aştığını düşünüyoruz.”

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