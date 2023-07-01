https://sputniknews.com.tr/20230701/kenyada-zincirleme-kaza-48-olu-1073054367.html
Kenya’da zincirleme kaza: 48 ölü
Kenya’da zincirleme kaza: 48 ölü
Kenya’nın batısında yer alan Londiani kasabasında bir kamyonun yoldan çıkarak çok sayıda araca çarpması sonucu 48 kişi hayatını kaybetti. 01.07.2023, Sputnik Türkiye
2023-07-01T09:19+0300
2023-07-01T09:19+0300
2023-07-01T09:19+0300
dünya
kenya
trafik kazası
zincirleme kaza
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Kenya’nın Londiani kasabasında bir nakliye kamyonu yoldan çıktı. Kontrolünü kaybeden kamyon sürücüsü otoyolda bulunan çok sayıda araca çarptı. Kazada bilanço ağır oldu. Meydana gelen zincirleme kaza sonucu 48 kişi hayatını kaybetti. Motosiklet ve minibüs de dahil olmak üzere 6’dan fazla araç büyük hasar aldı.Ölü sayısı artabilirOlay yerine çok sayıda sağlık ekibi sevk edilirken ölü sayısının artmasından endişe ediliyor. Kenya Kızılhacı ise zincirleme kazada yayaların ezildiğini belirterek 20’den fazla yaralının hastanelere kaldırıldığını söyledi.
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kenya, trafik kazası, zincirleme kaza
kenya, trafik kazası, zincirleme kaza
Kenya’da zincirleme kaza: 48 ölü
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Kenya’nın batısında yer alan Londiani kasabasında bir kamyonun yoldan çıkarak çok sayıda araca çarpması sonucu 48 kişi hayatını kaybetti.
Kenya’nın Londiani kasabasında bir nakliye kamyonu yoldan çıktı. Kontrolünü kaybeden kamyon sürücüsü otoyolda bulunan çok sayıda araca çarptı. Kazada bilanço ağır oldu. Meydana gelen zincirleme kaza sonucu 48 kişi hayatını kaybetti. Motosiklet ve minibüs de dahil olmak üzere 6’dan fazla araç büyük hasar aldı.
Ölü sayısı artabilir
Olay yerine çok sayıda sağlık ekibi sevk edilirken ölü sayısının artmasından endişe ediliyor. Kenya Kızılhacı ise zincirleme kazada yayaların ezildiğini belirterek 20’den fazla yaralının hastanelere kaldırıldığını söyledi.