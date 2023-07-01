https://sputniknews.com.tr/20230701/juan-mata-galatasaraya-veda-etti-1073069158.html
Juan Mata, Galatasaray'a veda etti
Juan Mata, Galatasaray'a veda etti
Galatasaray'da sözleşmesi sona eren İspanyol futbolcu Juan Mata, veda mesajı yayınladı. 01.07.2023, Sputnik Türkiye
2023-07-01T22:15+0300
2023-07-01T22:15+0300
2023-07-01T22:15+0300
spor
galatasaray
juan mata
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Juan Mata, sosyal medya hesabından yayımladığı veda mesajında, "Bittiği için üzgün değil, yaşandığı için mutluyum. Galatasaray ailesinin bir parçası olduğum için hayatım boyunca gurur duyacağım" ifadelerini kullandı.Mesajında Galatasaray taraftarı, kulüp ile takım arkadaşları için ayrı başlıklar açan 35 yaşındaki futbolcu, "Teşekkür ederim Türkiye. Teşekkür ederim Galatasaray ailesi. Şampiyon cim bom bom. Her zaman sizden biri olacağım" şeklinde görüş belirtti.Juan Mata, Süper Lig şampiyonluğu yaşadığı Galatasaray'da forma giydiği 18 maçta 3 gol attı.Galatasaray'dan veda mesajıSarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, "Galatasaray formasıyla vermiş olduğun emek ve katkılardan dolayı teşekkürler Mata. Bundan sonraki kariyerinde başarılar diliyoruz Profesör" ifadeleri kullanıldı.Galatasaray, geçen yaz transfer döneminde İspanyol oyuncuyu bedelsiz olarak kadrosuna katmıştı.
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galatasaray, juan mata
Juan Mata, Galatasaray'a veda etti
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Galatasaray'da sözleşmesi sona eren İspanyol futbolcu Juan Mata, veda mesajı yayınladı.
Juan Mata, sosyal medya hesabından yayımladığı veda mesajında, "Bittiği için üzgün değil, yaşandığı için mutluyum. Galatasaray ailesinin bir parçası olduğum için hayatım boyunca gurur duyacağım" ifadelerini kullandı.
Mesajında Galatasaray taraftarı, kulüp ile takım arkadaşları için ayrı başlıklar açan 35 yaşındaki futbolcu, "Teşekkür ederim Türkiye. Teşekkür ederim Galatasaray ailesi. Şampiyon cim bom bom. Her zaman sizden biri olacağım" şeklinde görüş belirtti.
Juan Mata, Süper Lig şampiyonluğu yaşadığı Galatasaray'da forma giydiği 18 maçta 3 gol attı.
Galatasaray'dan veda mesajı
Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, "Galatasaray formasıyla vermiş olduğun emek ve katkılardan dolayı teşekkürler Mata. Bundan sonraki kariyerinde başarılar diliyoruz Profesör" ifadeleri kullanıldı.
Galatasaray, geçen yaz transfer döneminde İspanyol oyuncuyu bedelsiz olarak kadrosuna katmıştı.