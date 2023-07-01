https://sputniknews.com.tr/20230701/istanbul-bogazinda-gemi-trafigi-cift-yonlu-durduruldu-1073055009.html
İstanbul Boğazı'nda gemi trafiği çift yönlü durduruldu
İstanbul Boğazı'nda gemi trafiği çift yönlü durduruldu
İstanbul Boğazı'ndaki gemi trafiği, Kabotaj Bayramı kutlamaları ve yat yarışları nedeniyle çift yönlü kapatıldı. 01.07.2023, Sputnik Türkiye
2023-07-01T10:10+0300
2023-07-01T10:10+0300
2023-07-01T10:10+0300
yaşam
istanbul boğazı
kıyı emniyeti genel müdürlüğü
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Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, 1 Temmuz Kabotaj Bayramı kutlamaları ve Moda Deniz Kulübü (MDK) Kabotaj Kupası Yat Yarışları nedeniyle İstanbul Boğazı'nın saat 07.10 itibarıyla kuzey-güney yönlü gemi trafiğine kapatıldığı belirtildi.
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istanbul boğazı, kıyı emniyeti genel müdürlüğü
istanbul boğazı, kıyı emniyeti genel müdürlüğü
İstanbul Boğazı'nda gemi trafiği çift yönlü durduruldu
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İstanbul Boğazı'ndaki gemi trafiği, Kabotaj Bayramı kutlamaları ve yat yarışları nedeniyle çift yönlü kapatıldı.
Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, 1 Temmuz Kabotaj Bayramı kutlamaları ve Moda Deniz Kulübü (MDK) Kabotaj Kupası Yat Yarışları nedeniyle İstanbul Boğazı'nın saat 07.10 itibarıyla kuzey-güney yönlü gemi trafiğine kapatıldığı belirtildi.