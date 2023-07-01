https://sputniknews.com.tr/20230701/ispanya-basbakani-sanchez-ab-donem-baskanligina-kiev-ziyareti-ile-basladi-1073058500.html
İspanya Başbakanı Sanchez, AB dönem başkanlığına Kiev ziyareti ile başladı
İspanya Başbakanı Sanchez, AB dönem başkanlığına Kiev ziyareti ile başladı
Avrupa Birliği (AB) dönem başkanlığını bugün İsveç'ten devralan İspanya'nın Başbakanı Pedro Sanchez, Ukrayna'nın başkenti Kiev'e gitti. 01.07.2023, Sputnik Türkiye
2023-07-01T12:30+0300
2023-07-01T12:30+0300
2023-07-01T12:30+0300
dünya
pedro sanchez
avrupa birliği
ab
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Trenle bu sabah Polonya'dan Kiev'e giden Sanchez, sosyal medya hesabından "İspanya'nın AB dönem başkanlığının ilk eyleminin Ukrayna ile birlikte olmasını istiyordum" paylaşımında bulundu.Sanchez, ayrıca "Tüm Avrupa'nın dayanışmasını Ukrayna hükümetine ve parlamentosuna aktaracağım. Avrupa'da barış sağlanana kadar Ukrayna halkına desteğimizi sürdüreceğiz" ifadelerini kullandı.İspanya Başbakanı'nın Kiev ziyareti kapsamında Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ile görüşeceği ve Ukrayna parlamentosunda konuşma yapacağı belirtildi.İspanya Dışişleri Bakanı Jose Manuel Albares de hafta içinde yaptığı konuşmada, AB dönem başkanlığı sürecinde Ukrayna'nın AB'ye adaylık sürecini hızlandırmak için çalışacaklarını duyurmuştu.
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pedro sanchez, avrupa birliği, ab
pedro sanchez, avrupa birliği, ab
İspanya Başbakanı Sanchez, AB dönem başkanlığına Kiev ziyareti ile başladı
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Avrupa Birliği (AB) dönem başkanlığını bugün İsveç'ten devralan İspanya'nın Başbakanı Pedro Sanchez, Ukrayna'nın başkenti Kiev'e gitti.
Trenle bu sabah Polonya'dan Kiev'e giden Sanchez, sosyal medya hesabından "İspanya'nın AB dönem başkanlığının ilk eyleminin Ukrayna ile birlikte olmasını istiyordum" paylaşımında bulundu.
Sanchez, ayrıca "Tüm Avrupa'nın dayanışmasını Ukrayna hükümetine ve parlamentosuna aktaracağım. Avrupa'da barış sağlanana kadar Ukrayna halkına desteğimizi sürdüreceğiz" ifadelerini kullandı.
İspanya Başbakanı'nın Kiev ziyareti kapsamında Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ile görüşeceği ve Ukrayna parlamentosunda konuşma yapacağı belirtildi.
İspanya Dışişleri Bakanı Jose Manuel Albares de hafta içinde yaptığı konuşmada, AB dönem başkanlığı sürecinde Ukrayna'nın AB'ye adaylık sürecini hızlandırmak için çalışacaklarını duyurmuştu.