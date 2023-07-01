https://sputniknews.com.tr/20230701/icisleri-bakani-yerlikaya-mavi-vatan-sevdamizin-onunde-ne-setler-ne-de-buyuk-dalgalar-durabildi-1073055531.html

İçişleri Bakanı Yerlikaya: Mavi Vatan sevdamızın önünde ne setler, ne de büyük dalgalar durabildi

İçişleri Bakanı Yerlikaya: Mavi Vatan sevdamızın önünde ne setler, ne de büyük dalgalar durabildi

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 1 Temmuz Denizcilik ve Kabotaj Bayramı'nın 97'nci yıl dönümü dolayısıyla kutlama mesajı yayınladı. 01.07.2023, Sputnik Türkiye

2023-07-01T10:34+0300

2023-07-01T10:34+0300

2023-07-01T10:34+0300

türkiye

ali yerlikaya

mavi vatan

denizcilik ve kabotaj bayramı

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Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından yayınladığı mesajında, Mavi Vatan sevdalarının önünde ne setlerin ne de büyük dalgaların durabildiğini ifade ederek, şunları kaydetti:"Dün böyleydi, bugün böyle ve inşallah ilelebet böyle olacak. Denizlerimizdeki hakimiyetimizin ve bağımsızlığımızın sembolü, Türk denizcisinin en büyük bayramı olan 1 Temmuz Denizcilik ve Kabotaj Bayramı'nın 97'nci yıl dönümü kutlu olsun.Denizcilerimizin piri Barbaros Hayrettin Paşa'yı, şanlı denizcilik tarihimizin tüm kahramanlarını ve ebediyete irtihal eden denizcilerimizi rahmetle ve saygıyla yad ediyorum. Denizcilerimizin dümeni viya, pruvası neta, ufku ve bahtı açık olsun."

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ali yerlikaya, mavi vatan, denizcilik ve kabotaj bayramı