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https://sputniknews.com.tr/20230701/hollanda-krali-willem-alexander-ulkesinin-kolelikteki-rolu-nedeniyle-ozur-diledi-1073063406.html
Hollanda Kralı Willem Alexander ülkesinin kölelikteki rolü nedeniyle özür diledi
Hollanda Kralı Willem Alexander ülkesinin kölelikteki rolü nedeniyle özür diledi
Hollanda Kralı Willem Alexander, ülkesinin kölelikteki rolü nedeniyle resmen özür diledi. 01.07.2023, Sputnik Türkiye
2023-07-01T17:25+0300
2023-07-01T17:25+0300
dünya
kral willem-alexander
hollanda
kölelik
avrupa
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Kral Willem Alexander, Hollanda'nın köle ticaretini yasaklamasının yıl dönümü nedeniyle düzenlenen törende, ülkesinin kölelikteki rolüne ilişkin değerlendirmelerde bulundu.Alexander, "Bugün karşınızda duruyorum. Bugün kralınız ve hükümetin bir üyesi olarak bizzat özür diliyorum. Kelimelerin ağırlığını kalbimde ve ruhumda hissediyorum" ifadesini kullandı.Orange-Nassau Hanedanlığı'nın kölelikteki kesin rolünün belirlenmesi amacıyla bir çalışma yapılması için talimat verdiğini belirten Alexander, insanlığa karşı bu suç karşısında harekete geçmekteki açık şekildeki başarısızlık için af diledi.Hollanda Başbakanı Mark Rutte de Aralık 2022'de ülkesinin kölelik tarihi ve köle ticaretindeki rolü sebebiyle hükümeti adına resmi olarak özür dilemişti.Güney Amerika ve Afrika'nın kıyı kesimlerinde sömürge yönetimi kuran Hollanda, 16. yüzyılın sonlarında 'Transatlantik' bölgesinde köle ticaretine başlamış ve 'altın çağı'nı yaşadığı 17. yüzyılın ortasında Güney Amerika ile Avrupa arasındaki köle ticaretinin en önemli aktörlerinden biri olduktan sonra 1 Temmuz 1863'te köle ticaretini resmen yasaklamıştı.
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kral willem-alexander, hollanda, kölelik, avrupa
kral willem-alexander, hollanda, kölelik, avrupa

Hollanda Kralı Willem Alexander ülkesinin kölelikteki rolü nedeniyle özür diledi

17:25 01.07.2023
© AFP 2023 / REMKO DE WAALWillem Alexander
Willem Alexander - Sputnik Türkiye, 1920, 01.07.2023
© AFP 2023 / REMKO DE WAAL
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Hollanda Kralı Willem Alexander, ülkesinin kölelikteki rolü nedeniyle resmen özür diledi.
Kral Willem Alexander, Hollanda'nın köle ticaretini yasaklamasının yıl dönümü nedeniyle düzenlenen törende, ülkesinin kölelikteki rolüne ilişkin değerlendirmelerde bulundu.
Alexander, "Bugün karşınızda duruyorum. Bugün kralınız ve hükümetin bir üyesi olarak bizzat özür diliyorum. Kelimelerin ağırlığını kalbimde ve ruhumda hissediyorum" ifadesini kullandı.
Orange-Nassau Hanedanlığı'nın kölelikteki kesin rolünün belirlenmesi amacıyla bir çalışma yapılması için talimat verdiğini belirten Alexander, insanlığa karşı bu suç karşısında harekete geçmekteki açık şekildeki başarısızlık için af diledi.
Hollanda Başbakanı Mark Rutte de Aralık 2022'de ülkesinin kölelik tarihi ve köle ticaretindeki rolü sebebiyle hükümeti adına resmi olarak özür dilemişti.
Güney Amerika ve Afrika'nın kıyı kesimlerinde sömürge yönetimi kuran Hollanda, 16. yüzyılın sonlarında 'Transatlantik' bölgesinde köle ticaretine başlamış ve 'altın çağı'nı yaşadığı 17. yüzyılın ortasında Güney Amerika ile Avrupa arasındaki köle ticaretinin en önemli aktörlerinden biri olduktan sonra 1 Temmuz 1863'te köle ticaretini resmen yasaklamıştı.
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