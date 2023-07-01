https://sputniknews.com.tr/20230701/hindistanda-kaza-yapan-otobusun-alev-almasi-sonucu-25-kisi-oldu-1073055898.html
Hindistan'da kaza yapan otobüsün alev alması sonucu 25 kişi öldü
Hindistan'da kaza yapan otobüsün alev alması sonucu 25 kişi öldü
Hindistan'ın Maharaştra eyaletinde kaza yapan bir yolcu otobüsünün alev alması sonucu 25 kişi hayatını kaybetti. 01.07.2023, Sputnik Türkiye
2023-07-01T11:14+0300
2023-07-01T11:14+0300
2023-07-01T11:14+0300
dünya
hindistan
otobüs
otobüs kazası
yangın
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Maharaştra'nın Buldana bölgesinde görevli üst düzey emniyet yetkilisi Baburao Mahamuni, Pune kentine giden yolcu otobüsünün Buldana'da kontrolden çıktığını söyledi.Mahamuni, 33 kişiyi taşıyan otobüsün yol kenarındaki bariyerlere çarpmasının ardından yanmaya başladığını belirtti.Kazada 25 kişinin hayatını kaybettiğini, 8 kişinin yaralandığını açıklayan Mahamuni, yaralıların tedavi için hastaneye kaldırıldığını kaydetti.Kazaya ilişkin soruşturma başlatıldıHindistan'da bakımsız yollar, eski araçlar ve dikkatsiz sürücülerin yol açtığı trafik kazalarında her yıl 110 binden fazla kişi hayatını kaybediyor.Dünya Bankasının 2021'de yayımladığı rapora göre, trafik kazalarında en fazla can kaybının yaşandığı ülke olan Hindistan'da her saatte 53 trafik kazası oluyor ve her 4 dakikada bir kişi ölüyor.
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hindistan, otobüs, otobüs kazası, yangın
hindistan, otobüs, otobüs kazası, yangın
Hindistan'da kaza yapan otobüsün alev alması sonucu 25 kişi öldü
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Hindistan'ın Maharaştra eyaletinde kaza yapan bir yolcu otobüsünün alev alması sonucu 25 kişi hayatını kaybetti.
Maharaştra'nın Buldana bölgesinde görevli üst düzey emniyet yetkilisi Baburao Mahamuni, Pune kentine giden yolcu otobüsünün Buldana'da kontrolden çıktığını söyledi.
Mahamuni, 33 kişiyi taşıyan otobüsün yol kenarındaki bariyerlere çarpmasının ardından yanmaya başladığını belirtti.
Kazada 25 kişinin hayatını kaybettiğini, 8 kişinin yaralandığını açıklayan Mahamuni, yaralıların tedavi için hastaneye kaldırıldığını kaydetti.
Kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı
Hindistan'da bakımsız yollar, eski araçlar ve dikkatsiz sürücülerin yol açtığı trafik kazalarında her yıl 110 binden fazla kişi hayatını kaybediyor.
Dünya Bankasının 2021'de yayımladığı rapora göre, trafik kazalarında en fazla can kaybının yaşandığı ülke olan Hindistan'da her saatte 53 trafik kazası oluyor ve her 4 dakikada bir kişi ölüyor.