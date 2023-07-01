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Hatay Belediye Başkanı Lütfü Savaş: Hatay'ın bölünmesine karşı çıkarız
Hatay Belediye Başkanı Lütfü Savaş: Hatay'ın bölünmesine karşı çıkarız
Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş, İskenderun’un il yapılmak istenmesiyle ilgili olarak, “Hatay’ın önemi ortadadır. Hatay, Türkiye’nin Doğu... 01.07.2023, Sputnik Türkiye
2023-07-01T09:00+0300
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hatay
hatay büyükşehir belediyesi
iskenderun
bölünme
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Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Savaş, katıldığı bir televizyon programında Hatay’daki son duruma ve gündeme dair değerlendirmelerde bulundu.Program sunucusunun İskenderun’un il yapılmak istenmesine ve “Cumhuriyetin yüzüncü yılına, yüz il yakışır” söylemine ilişkin sorusunu yanıtlayan Savaş, “Türkiye’ye önce bağımsız olmak yakışır, bütün olmak yakışır. Sonra ekonomik olarak müreffeh, zengin bir ülke olması yakışır” dedi.'Hatay'ı bölerseniz iki handikap oluşur'Hatay’da deprem sonrası nüfusun üçte birinin şehir dışında olduğunu hatırlatan Savaş, Suriyeli nüfusu ile Hataylıların nüfusunun neredeyse kafa kafaya geldiğini, mevcut doğurganlık oranlarıyla on yılda zaten nüfus olarak geride kalınacağının altını çizdi. Başkan Savaş, şunları söyledi:"Şimdi siz Hatay’ı; Antakya ve İskenderun olarak ikiye bölerseniz; biri ekonomik biri de demografik yapının değişmesi olmak üzere iki handikap oluşur. Vergilerin yüzde 75-80’i İskenderun’dan veriliyor. Çünkü orada 13 tane liman var, büyük fabrikalar var, iki OSB var, demir-çelik ve filtre sektörü var. Diğer tarafta bir OSB var. Onun dışında daha çok tarımla uğraşılan bir bölge. Tarımda insanlarımızın geldiği durum ortada. Ekonomik uçurum çok fazla olacak. Hem ekonomik olarak bir tarafı çok aşağı çekiyorsunuz hem de Hatay’ın demografik yapısının Hataylılar aleyhine gelişmesine neden oluyorsunuz. Bunun ikisi de çok büyük tehlike arz ediyor. Burada Suriye’de yaptıkları gibi kargaşa çıkartmaya kalkışabilirler. Yıllardır Hatay’ı başka sınırlar içinde göstermeye çalışıyorlar. Hatay Türkiye’nin Doğu Akdeniz’deki kalesidir. Akdeniz'deki enerji transferi ve teröre karşı mücadele açısından Hatay’ın önemi ortadadır. Eğer milli bir dava ise Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin bütünlüğünü ilgilendiren bir hadise varsa biz Hatay’ın bölünmesine karşı çıkarız. Şehitlerimizin bizim üzerimizdeki hakkı çok büyüktür. Kimler bilmeyerek veya bilerek Hatay’ı bölmeye kalkıyorsa, geçmişteki şehitlerimizin bizim üzerimizdeki hakkını inkar ediyor ve gelecek nesillerimizi tehlikeye atıyor demektir."
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lütfü savaş, hatay, hatay büyükşehir belediyesi, iskenderun, bölünme

Hatay Belediye Başkanı Lütfü Savaş: Hatay'ın bölünmesine karşı çıkarız

09:00 01.07.2023
© FADIL KÖSEDAĞ - İSA AKAR-AW852166Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş
Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş - Sputnik Türkiye, 1920, 01.07.2023
© FADIL KÖSEDAĞ - İSA AKAR-AW852166
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Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş, İskenderun’un il yapılmak istenmesiyle ilgili olarak, “Hatay’ın önemi ortadadır. Hatay, Türkiye’nin Doğu Akdeniz’deki kalesidir. Eğer milli bir dava ise Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin bütünlüğünü ilgilendiren bir hadise varsa biz Hatay’ın bölünmesine karşı çıkarız” diye konuştu.
Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Savaş, katıldığı bir televizyon programında Hatay’daki son duruma ve gündeme dair değerlendirmelerde bulundu.
Program sunucusunun İskenderun’un il yapılmak istenmesine ve “Cumhuriyetin yüzüncü yılına, yüz il yakışır” söylemine ilişkin sorusunu yanıtlayan Savaş, “Türkiye’ye önce bağımsız olmak yakışır, bütün olmak yakışır. Sonra ekonomik olarak müreffeh, zengin bir ülke olması yakışır” dedi.

'Hatay'ı bölerseniz iki handikap oluşur'

Hatay’da deprem sonrası nüfusun üçte birinin şehir dışında olduğunu hatırlatan Savaş, Suriyeli nüfusu ile Hataylıların nüfusunun neredeyse kafa kafaya geldiğini, mevcut doğurganlık oranlarıyla on yılda zaten nüfus olarak geride kalınacağının altını çizdi.
Başkan Savaş, şunları söyledi:
"Şimdi siz Hatay’ı; Antakya ve İskenderun olarak ikiye bölerseniz; biri ekonomik biri de demografik yapının değişmesi olmak üzere iki handikap oluşur. Vergilerin yüzde 75-80’i İskenderun’dan veriliyor. Çünkü orada 13 tane liman var, büyük fabrikalar var, iki OSB var, demir-çelik ve filtre sektörü var. Diğer tarafta bir OSB var. Onun dışında daha çok tarımla uğraşılan bir bölge. Tarımda insanlarımızın geldiği durum ortada. Ekonomik uçurum çok fazla olacak. Hem ekonomik olarak bir tarafı çok aşağı çekiyorsunuz hem de Hatay’ın demografik yapısının Hataylılar aleyhine gelişmesine neden oluyorsunuz. Bunun ikisi de çok büyük tehlike arz ediyor. Burada Suriye’de yaptıkları gibi kargaşa çıkartmaya kalkışabilirler. Yıllardır Hatay’ı başka sınırlar içinde göstermeye çalışıyorlar. Hatay Türkiye’nin Doğu Akdeniz’deki kalesidir. Akdeniz'deki enerji transferi ve teröre karşı mücadele açısından Hatay’ın önemi ortadadır. Eğer milli bir dava ise Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin bütünlüğünü ilgilendiren bir hadise varsa biz Hatay’ın bölünmesine karşı çıkarız. Şehitlerimizin bizim üzerimizdeki hakkı çok büyüktür. Kimler bilmeyerek veya bilerek Hatay’ı bölmeye kalkıyorsa, geçmişteki şehitlerimizin bizim üzerimizdeki hakkını inkar ediyor ve gelecek nesillerimizi tehlikeye atıyor demektir."
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