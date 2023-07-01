https://sputniknews.com.tr/20230701/gursel-tekin-degisim-derken-partiyi-bolmeyelim-1073055302.html

Gürsel Tekin: ‘Değişim’ derken partiyi bölmeyelim

Gürsel Tekin: ‘Değişim’ derken partiyi bölmeyelim

Eski CHP Genel Sekreteri Gürsel Tekin, “Değişim derken partiyi bölmeyelim'' açıklamasında bulundu. 01.07.2023, Sputnik Türkiye

2023-07-01T10:17+0300

2023-07-01T10:17+0300

2023-07-01T10:17+0300

politika

chp

cumhuriyet halk partisi (chp)

gürsel tekin

genel seçimler

yerel seçimler

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/103610/37/1036103734_0:79:1200:754_1920x0_80_0_0_2c34c83a064a37f39f6a6e83942f0d82.jpg

Sözcü gazetesinden Başak Kaya'ya konuşan Tekin, CHP'de yaşanan değişim tartışmalarına ilişkin olarak, "Hem değişim diyorlar, hem 'Kazanamayız' diyorlar" diyerek yerel seçimlerde iddialı olduklarını belirtti.Tekin şu açıklamaları yaptı:'İktidarı teslim ettik'"CHP geçmişte de değişim dalgaları yaşadı. Sonuçta bölündük ve Erdoğan'a altın tepsiyle önce İstanbul'u sonra da iktidarı verdik. 1989'da 40 ilde iktidar olmuş bir siyasi partiydik ve yerel yönetimlerin yüzde 70'ini SHP almıştı. Parti içi kavgalar nedeniyle 1994 yerel seçimlerini unutur hale geldik. Başta İstanbul ve Ankara olmak üzere çokça ilimizi sadece parti içi kavgamıza kurban ettik. Erdoğan ve Gökçek kendi çabalarıyla değil, bizim iç kavgalarımız sonucu kazandı. Aynı ideolojiye sahip üç siyasi partinin çekişmesi sonucu kazandığımız yerleri bugünkü siyasi iktidara teslim ettik.'Geçmişte bu durum beraberinde bölünmeyi getirdi'Vatandaşımızın CHP ile ilgili bir sorunu yok ama siyasal mühendislik yapılarak sorun varmış gibi algı yaratılıyor. Değişim rüzgarları estirip didişme sürecini yaşamak ve ardından ayrışım noktasına geldiğini görmek çok üzücü. Geçmişte bu durum beraberinde bölünmeyi getirdi. Yerel seçimlere 8 ay kaldı. Şimdi herkes CHP uzmanı oldu. 'İstanbul'u kazanamayız' diyorlar. Hem değişim diyorlar, hem 'Kazanamayız' diyorlar. İstanbul'u tekrar alacağımız gibi, Üsküdar, Eyüp, Beyoğlu, Sancaktepe, Çekmeköy, Fatih, Silivri, Çatalca ve Bağcılar'da da iddialıyız. Bursa, Denizli, Balıkesir ve Kocaeli'yi de alacağız. Didişerek değil, bütünleşerek dahil edeceğiz.'Halka açılmalıyız'Değişim ve demokrasi, daha çok ön seçim diyenler ne yazık ki önseçimden kaçınıyor. Ne yazık ki yıllardır kendi illerinde değişimin ve dönüşümün D'sini hayata geçirmiş değiller. Kendi illerinde, mahallelerinde partiye üye yapacak durumları yok. Önseçim olsa hiçbiri siyasete giremezdi. Kendilerince bir güç odağı yaratıp yanında hizalanıyorlar. Partimizin yanında hizalanma zamanı. Partiyi önce halka açıp, daha sonra üyelerimizi çoğaltarak, üyelerimizin sürecin her evresine dahil ederek yol almalıyız."

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

chp, cumhuriyet halk partisi (chp), gürsel tekin, genel seçimler, yerel seçimler