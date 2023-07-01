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Genco Erkal: Ülkenin yarısı bir Ortadoğu ülkesi olmaya özeniyor
Genco Erkal: Ülkenin yarısı bir Ortadoğu ülkesi olmaya özeniyor
Usta sanatçı Genco Erkal, Türkiye'nin en büyük derdinin bölünmüşlük olduğunu belirterek, "Ülkenin yarısı Batı’ya gidelim diyor, yarısı Doğu’ya. Yarısı çağdaş... 01.07.2023, Sputnik Türkiye
2023-07-01T09:37+0300
2023-07-01T09:38+0300
türkiye
genco erkal
bölünme
türkiye
siyaset
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Cumhuriyet'ten Öznur Oğraş Çolak'ın sorularını yanıtlayan Erkal, "Türkiye’nin en büyük derdi sizce nedir?" sorusunu 'bölünmüşlük' diye yanıtladı ve şunları söyledi:"Ülkenin yarısı Batı’ya gidelim diyor, yarısı Doğu’ya. Yarısı çağdaş dünyayla, akılcı, laik, bilimle donanmış, insan haklarına, demokrasiye inanan, aydınlık bir dünyayla bütünleşmek istiyor, yarısı bir Ortadoğu ülkesi olmaya özeniyor. Bilimden çok dini değerlere önem veren, muhafazakâr, tek adam rejimini yeğleyen otokrat bir toplum olmak istiyor. Tümüyle birbirinin zıddı olan iki ayrı dünya görüşü. Ve bu ayrım o kadar kemikleşmiş, iki yarı o kadar birbirini dışlamış ki artık ülkenin birliği olanaksız hale gelmiş."Erkal ayrıca, "Ancak her iki tarafı kucaklayacak, her iki tarafa da kendini kabul ettirecek bir politik hareket, güçlü bir önderle bu bölünmüşlük aşılabilir. Öyle bir seçenek şu anda var gibi görünmüyor" ifadelerini kullandı.
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genco erkal, bölünme, türkiye, siyaset

Genco Erkal: Ülkenin yarısı bir Ortadoğu ülkesi olmaya özeniyor

09:37 01.07.2023 (güncellendi: 09:38 01.07.2023)
© AP Photo / Martial Trezzini Genco Erkal
Genco Erkal - Sputnik Türkiye, 1920, 01.07.2023
© AP Photo / Martial Trezzini
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Usta sanatçı Genco Erkal, Türkiye'nin en büyük derdinin bölünmüşlük olduğunu belirterek, "Ülkenin yarısı Batı’ya gidelim diyor, yarısı Doğu’ya. Yarısı çağdaş dünyayla, akılcı, laik, bilimle donanmış, insan haklarına, demokrasiye inanan, aydınlık bir dünyayla bütünleşmek istiyor, yarısı bir Ortadoğu ülkesi olmaya özeniyor." dedi.
Cumhuriyet'ten Öznur Oğraş Çolak'ın sorularını yanıtlayan Erkal, "Türkiye’nin en büyük derdi sizce nedir?" sorusunu 'bölünmüşlük' diye yanıtladı ve şunları söyledi:
"Ülkenin yarısı Batı’ya gidelim diyor, yarısı Doğu’ya. Yarısı çağdaş dünyayla, akılcı, laik, bilimle donanmış, insan haklarına, demokrasiye inanan, aydınlık bir dünyayla bütünleşmek istiyor, yarısı bir Ortadoğu ülkesi olmaya özeniyor. Bilimden çok dini değerlere önem veren, muhafazakâr, tek adam rejimini yeğleyen otokrat bir toplum olmak istiyor. Tümüyle birbirinin zıddı olan iki ayrı dünya görüşü. Ve bu ayrım o kadar kemikleşmiş, iki yarı o kadar birbirini dışlamış ki artık ülkenin birliği olanaksız hale gelmiş."
Erkal ayrıca, "Ancak her iki tarafı kucaklayacak, her iki tarafa da kendini kabul ettirecek bir politik hareket, güçlü bir önderle bu bölünmüşlük aşılabilir. Öyle bir seçenek şu anda var gibi görünmüyor" ifadelerini kullandı.
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