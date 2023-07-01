https://sputniknews.com.tr/20230701/genco-erkal-ulkenin-yarisi-bir-ortadogu-ulkesi-olmaya-ozeniyor-1073054631.html

Genco Erkal: Ülkenin yarısı bir Ortadoğu ülkesi olmaya özeniyor

Genco Erkal: Ülkenin yarısı bir Ortadoğu ülkesi olmaya özeniyor

Usta sanatçı Genco Erkal, Türkiye'nin en büyük derdinin bölünmüşlük olduğunu belirterek, "Ülkenin yarısı Batı’ya gidelim diyor, yarısı Doğu’ya. Yarısı çağdaş... 01.07.2023, Sputnik Türkiye

2023-07-01T09:37+0300

2023-07-01T09:37+0300

2023-07-01T09:38+0300

türkiye

genco erkal

bölünme

türkiye

siyaset

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/102478/18/1024781886_0:14:1001:577_1920x0_80_0_0_f927df08bb35e0e39e3dd1af4e15e542.jpg

Cumhuriyet'ten Öznur Oğraş Çolak'ın sorularını yanıtlayan Erkal, "Türkiye’nin en büyük derdi sizce nedir?" sorusunu 'bölünmüşlük' diye yanıtladı ve şunları söyledi:"Ülkenin yarısı Batı’ya gidelim diyor, yarısı Doğu’ya. Yarısı çağdaş dünyayla, akılcı, laik, bilimle donanmış, insan haklarına, demokrasiye inanan, aydınlık bir dünyayla bütünleşmek istiyor, yarısı bir Ortadoğu ülkesi olmaya özeniyor. Bilimden çok dini değerlere önem veren, muhafazakâr, tek adam rejimini yeğleyen otokrat bir toplum olmak istiyor. Tümüyle birbirinin zıddı olan iki ayrı dünya görüşü. Ve bu ayrım o kadar kemikleşmiş, iki yarı o kadar birbirini dışlamış ki artık ülkenin birliği olanaksız hale gelmiş."Erkal ayrıca, "Ancak her iki tarafı kucaklayacak, her iki tarafa da kendini kabul ettirecek bir politik hareket, güçlü bir önderle bu bölünmüşlük aşılabilir. Öyle bir seçenek şu anda var gibi görünmüyor" ifadelerini kullandı.

türkiye

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

genco erkal, bölünme, türkiye, siyaset