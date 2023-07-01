https://sputniknews.com.tr/20230701/fransadaki-eylemlerde-1300den-fazla-kisi-gozaltina-alindi-1073058748.html

Fransa'daki eylemlerde 1300'den fazla kişi gözaltına alındı

Fransa'daki eylemlerde 1300'den fazla kişi gözaltına alındı

Fransa'da polisin bir genci vurmasıyla patlak veren protestoların dördüncü gecesinde 1300'ü aşkın kişi gözaltına alındı, 79 polis ve jandarma yaralandı. 01.07.2023, Sputnik Türkiye

2023-07-01T13:12+0300

2023-07-01T13:12+0300

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fransa

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gözaltı

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Bu hafta Nael M. isimli genç sürücünün polisin ateş açması sonucu öldürülmesinin ardından gece birçok kentte protestolar düzenlendi.Ulusal basının İçişleri Bakanlığının verilerine dayandırdığı habere göre, gece düzenlenen gösterilerde 1311 kişi gözaltına alındı, 79 polis ve jandarma yaralandı.4. gecenin bilançosu ağır olduGece farklı kentlerde toplam 1350 araç ateşe verilirken, 234 bina kundaklanmış veya zarar görmüştü.Kamusal alanda 2 bin 560 noktada kundaklama yapılmış, en az 30 polis karakolu ve 11 jandarma karakolu saldırıya uğramıştı.

https://sputniknews.com.tr/20230630/fransa-bmnin-kolluk-kuvvetleri-hakkindaki-irkcilik-suclamalarini-asilsiz-olarak-niteledi-1073046461.html

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