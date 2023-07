https://sputniknews.com.tr/20230701/fransada-gerilim-polis-protestolari-bastirmada-yetersiz-kaldi-zirhli-araclar-devreye-girdi-1073053378.html

Fransa’da gerilim: Polis protestoları bastırmada yetersiz kaldı, zırhlı araçlar devreye girdi

Fransa’da gerilim: Polis protestoları bastırmada yetersiz kaldı, zırhlı araçlar devreye girdi

Fransa'da 17 yaşındaki gencin polis kurşunuyla ölmesinin ardından başlayan protestoları bastırmada kolluk kuvvetleri yetersiz kalınca devreye zırhlı araçlar... 01.07.2023

Fransa basınındaki haberlere göre, birçok kentinde protestoların şiddet sarmalına dönüştüğü ülkede her an farklı bir noktada bir olay patlak veriyor.Protestoların ilk başladığı Nanterres başta olmak üzere Marsilya, Woippy dahil birçok bölge ve kentte meydanlara zırhlı araçlar konuşlandı.Nanterres’de de zırhlı bir araç polisler eşliğinde sokaklarda devriye atmaya başlarken Metz yakınındaki Woippy'de bir zırhlı araç protestocuları püskürtmek için ara sokaklara daldı.Fransız basını zırhlı araçların başka bölgelere de sevk edildiğini aktardı.Gözaltılara karşın kundaklama ve yağmalar sürüyorÖte yandan, Toulouse kentinde de akşam başlayan protestolarda polis şiddet olaylarına başvurduğu gerekçesiyle 19 kişiyi gözaltına aldı.Kentte ayrıca çok katlı bir apartman, sakinleri uykudayken ateşe verildi.Metz kentinde de protestocularca kundaklanan bir multimedya kütüphanesi tamamen yanarken Ales şehrinde yoğun havai fişekli saldırının hedefi olan bir polis karakolunda yangın çıktı.Montpellier şehrinde protestocuların bir liseyi hedef aldığı olaylarda, Pithiviers şehrinde bir tarlanın ateşe verildiği ve alevlerin hızla çevreye yayıldığı belirtildi.Paris'in 13. bölgesinde göstericiler bir yola kurdukları barikatları ateşe verdi.Ayrıca Lyon kentinde bir motosiklet bayisi soyuldu.Belediye Başkanı hükümetten takviye kuvvet istediŞiddet olaylarının yeni merkez üssü haline gelen Marsilya'da ise Belediye Başkanı Benoit Payan kentte kontrol altına alınmayan yağmalar nedeniyle hükümete bir an önce takviye kolluk kuvveti göndermesi çağrısı yaptı.Payan olayları sert bir dille kınadığını belirtti.İçişleri Bakanı Gerald Darmanin ise kente takviye ekiplerin geldiğini 80'den fazlası Marsilya'da olmak üzere 270 kişinin gözaltına alındığını açıkladı.Polis, 27 Haziran'da, Nanterre'de, içinde 3 kişi bulunan ve "dur" ihtarına uymayan bir araca ateş açmış, 17 yaşındaki sürücüyü öldürmüştü.Olayla ilgili soruşturma başlatılırken, Nael'in ölümüne tepki gösterenler, ülke genelinde farklı kentlerde sokağa çıkarak polisle çatışmıştı.

