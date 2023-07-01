Fransa genelinde patlak veren olayların yeni merkez üssü Marsilya ve Lyon

Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
HABERLER
Saat başı başlıkları
10:00
4 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
4 dk
ÖZEL HABER
Zelenskiy "savaş stresini" deyip, esrara serbestlik istedi
11:34
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
5 dk
AKŞAM POSTASI BAYRAM ÖZEL
Yaz mevsiminde kültür hayatı nasıl değişiyor?
12:05
23 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
13:00
5 dk
YOLCU YOLUNDA GEREK
Çocuk kitabı nasıl sever? Bayram özel
13:05
43 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
14:00
5 dk
ÖZEL HABER
Rus senatör: İsveç'te Kur'an yakılmasına izin verilmesi tam bir vandallık
14:33
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
5 dk
DÜNYANIN KONUŞTUĞU OLAY
Rusya'da 23 Haziran gecesi neler oldu?
16:31
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:00
5 dk
AKŞAM POSTASI BAYRAM ÖZEL
Yaz sıcaklarından nasıl korunmalıyız?
17:05
28 dk
YOLCU YOLUNDA GEREK
Edebiyat üzerine bayram özel
18:00
53 dk
AKŞAM POSTASI BAYRAM ÖZEL
Yapay zekada bizleri neler bekliyor?
20:00
30 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
10:00
14 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
14 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
14 dk
AKŞAM POSTASI BAYRAM ÖZEL
Yapay zekada bizleri neler bekliyor?
12:15
30 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
13:00
14 dk
YOLCU YOLUNDA GEREK
Çocuk kitabı nasıl sever? Bayram özel
13:15
43 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
14:00
14 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
14 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
14 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:00
14 dk
AKŞAM POSTASI BAYRAM ÖZEL
Yaz mevsiminde kültür hayatı nasıl değişiyor?
17:15
23 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
14 dk
YOLCU YOLUNDA GEREK
Edebiyat üzerine bayram özel
18:15
53 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
14 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
20:00
14 dk
AKŞAM POSTASI BAYRAM ÖZEL
Yaz sıcaklarından nasıl korunmalıyız?
20:15
28 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
21:00
14 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
22:00
14 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
23:00
14 dk
DünBugün
Geri dön
İstanbul97.8
İstanbul97.8
Ankara96.2
İzmir91.0
Bursa101.4
Kocaeli90.2
Dünya haritası - Sputnik Türkiye, 1920
DÜNYA
Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri, analizler ve özel dosyalar.
https://sputniknews.com.tr/20230701/fransa-genelinde-patlak-veren-olaylarin-yeni-merkez-ussu-marsilya-ve-lyon-1073051318.html
Fransa genelinde patlak veren olayların yeni merkez üssü Marsilya ve Lyon
Fransa genelinde patlak veren olayların yeni merkez üssü Marsilya ve Lyon
Fransa'da 17 yaşındaki gencin polis kurşunuyla ölmesinin ardından başlayan ve ülkeyi yangın yerine çeviren protestoların yeni merkez üssü Marsilya ve Lyon... 01.07.2023, Sputnik Türkiye
2023-07-01T01:16+0300
2023-07-01T01:16+0300
dünya
fransa
protesto
lyon
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/06/1e/1073020354_0:155:2981:1832_1920x0_80_0_0_5449615ac8d12c2e5004ee789d983b68.jpg
Nael M. isimli genç sürücünün bu hafta, Fransız polisinin açtığı ateş sonucu ölmesinin ardından ülke genelinde 4 gecedir şiddet olayları yaşanıyor.Dün Paris ve çevresinde yoğun geçen protestolar bugün Marsilya ve Lyon kentlerinde yoğunlaştı.Kent merkezleri şiddet olaylarına sahne olurken, birçok noktada kundaklamaların yanı sıra iş yerleri ve mağazalar diğer kentlerde olduğu gibi yoğun şekilde yağmalanmaya devam ediyor.Polis takviye kuvvet istediKentte cephaneliğin bulunduğu bir iş yerinin yağmalanmasının ardından pompalı tüfekle gezen bir kişi gözaltına alınırken, Marsilya'da 80 kişi gözaltına alındı.Polisin kentteki olayları bastırmak için takviye kuvvet talebi üzerine özel polis timi RAID ekipleri gönderilirken, bir gözetim uçağı da kentin semalarında devriye atmaya başladı.Sosyal medyaya yansıyan görüntülerde, kentte ünlü kozmetik mağazasına giren protestocuların, beraberinde getirdikleri el çantalarına içerdeki parfümleri doldurarak yağmaladığı görülüyor.Lyon'da polis ve göstericiler arasında çatışma çıktıLyon kentinde polis ve eylemciler arasında çatışma yaşanırken, 38 kişi gözaltına alındı.Bir karakol ve araçların ataşe verildiği ve yağma olaylarının yaşandığı Lyon'da, valilik kentte zırhlı araçların meydana çıkacağını duyurdu.Paris bu gece bir nebze sakinBaşkent Paris'te ise Concorde Meydanında polis şiddetini protesto etmek için toplanan göstericiler tahliye edildi.Kentteki birçok etkinliğin güvenlik gerekçesiyle iptaline karar verildi.Ayrıca ülkede gece saatlerinde sokağa çıkma yasağı uygulanan kent sayısı 10'a çıktı. Ne olmuştu?Polis, 27 Haziran'da, Nanterre'de, içinde 3 kişi bulunan ve "dur" ihtarına uymayan bir araca ateş açmış, 17 yaşındaki sürücüyü öldürmüştü.Olayla ilgili soruşturma başlatılırken, sürücü Nael'in ölümüne tepki gösterenler, ülke genelinde farklı kentlerde sokağa çıkarak polisle çatışmıştı.
fransa
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/06/1e/1073020354_166:0:2815:1987_1920x0_80_0_0_c0aef6519869509f9170c1f1120318d0.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
fransa, protesto, lyon
fransa, protesto, lyon

Fransa genelinde patlak veren olayların yeni merkez üssü Marsilya ve Lyon

01:16 01.07.2023
© AP Photo / Aurelien MorissardFransa'da 27 Haziran'da Paris'in Nanterre banliyösünde Nael M. isimli 17 yaşındaki gencin trafik kontrolü sırasında polis kurşunuyla öldürülmesinin ardından başlayan gösteriler gece boyu devam etti. Protestolarda gözaltı sayısı 660'ı geçti.
Fransa'da 27 Haziran'da Paris'in Nanterre banliyösünde Nael M. isimli 17 yaşındaki gencin trafik kontrolü sırasında polis kurşunuyla öldürülmesinin ardından başlayan gösteriler gece boyu devam etti. Protestolarda gözaltı sayısı 660'ı geçti. - Sputnik Türkiye, 1920, 01.07.2023
© AP Photo / Aurelien Morissard
Abone olTelegram
Fransa'da 17 yaşındaki gencin polis kurşunuyla ölmesinin ardından başlayan ve ülkeyi yangın yerine çeviren protestoların yeni merkez üssü Marsilya ve Lyon oldu.
Nael M. isimli genç sürücünün bu hafta, Fransız polisinin açtığı ateş sonucu ölmesinin ardından ülke genelinde 4 gecedir şiddet olayları yaşanıyor.
Dün Paris ve çevresinde yoğun geçen protestolar bugün Marsilya ve Lyon kentlerinde yoğunlaştı.
Kent merkezleri şiddet olaylarına sahne olurken, birçok noktada kundaklamaların yanı sıra iş yerleri ve mağazalar diğer kentlerde olduğu gibi yoğun şekilde yağmalanmaya devam ediyor.

Polis takviye kuvvet istedi

Kentte cephaneliğin bulunduğu bir iş yerinin yağmalanmasının ardından pompalı tüfekle gezen bir kişi gözaltına alınırken, Marsilya'da 80 kişi gözaltına alındı.
Polisin kentteki olayları bastırmak için takviye kuvvet talebi üzerine özel polis timi RAID ekipleri gönderilirken, bir gözetim uçağı da kentin semalarında devriye atmaya başladı.
Sosyal medyaya yansıyan görüntülerde, kentte ünlü kozmetik mağazasına giren protestocuların, beraberinde getirdikleri el çantalarına içerdeki parfümleri doldurarak yağmaladığı görülüyor.

Lyon'da polis ve göstericiler arasında çatışma çıktı

Lyon kentinde polis ve eylemciler arasında çatışma yaşanırken, 38 kişi gözaltına alındı.
Bir karakol ve araçların ataşe verildiği ve yağma olaylarının yaşandığı Lyon'da, valilik kentte zırhlı araçların meydana çıkacağını duyurdu.

Paris bu gece bir nebze sakin

Başkent Paris'te ise Concorde Meydanında polis şiddetini protesto etmek için toplanan göstericiler tahliye edildi.
Kentteki birçok etkinliğin güvenlik gerekçesiyle iptaline karar verildi.
Ayrıca ülkede gece saatlerinde sokağa çıkma yasağı uygulanan kent sayısı 10'a çıktı.

Ne olmuştu?

Polis, 27 Haziran'da, Nanterre'de, içinde 3 kişi bulunan ve "dur" ihtarına uymayan bir araca ateş açmış, 17 yaşındaki sürücüyü öldürmüştü.
Olayla ilgili soruşturma başlatılırken, sürücü Nael'in ölümüne tepki gösterenler, ülke genelinde farklı kentlerde sokağa çıkarak polisle çatışmıştı.
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2023 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала