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https://sputniknews.com.tr/20230701/fifa-arda-gulerin-attigi-golun-puskas-odulune-aday-olabilecegini-duyurdu-1073060011.html
FIFA, Arda Güler'in attığı golün Puskas ödülüne aday olabileceğini duyurdu
FIFA, Arda Güler'in attığı golün Puskas ödülüne aday olabileceğini duyurdu
FIFA, 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) Elemeleri'nde Türkiye'nin Galler'i 2-0 yendiği maçtaki Arda Güler'in attığı golün yılın en iyi golüne verilen... 01.07.2023, Sputnik Türkiye
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spor
fifa
arda güler
puskas
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FIFA'dan yapılan sosyal medya paylaşımlarında, Arda Güler'in golü aktarılarak yapılan açıklamada, "Milli futbolcu Arda Güler'den harika bir gol." ifadesi kullanıldı.Başka bir paylaşımda ise geçen ay dünya genelinde atılan güzel gollere yer veren FIFA, "Geride bıraktığımız haziran ayında, FIFA Puskas Ödülü'ne aday pek çok gol gördük." değerlendirmesinde bulundu.2023 FIFA Puskas Ödülü'ne aday olan goller, resmi olarak henüz açıklanmadı.Arda Güler'in Galler maçının 80. dakikasında ceza sahasının dışından vurduğu top ağlarla buluşmuş, maçı Türkiye 2-0 kazanmıştı.
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fifa, arda güler, puskas

FIFA, Arda Güler'in attığı golün Puskas ödülüne aday olabileceğini duyurdu

14:24 01.07.2023 (güncellendi: 14:26 01.07.2023)
© AAArda Güler
Arda Güler - Sputnik Türkiye, 1920, 01.07.2023
© AA
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FIFA, 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) Elemeleri'nde Türkiye'nin Galler'i 2-0 yendiği maçtaki Arda Güler'in attığı golün yılın en iyi golüne verilen Puskas ödülüne aday olabileceğini açıkladı.
FIFA'dan yapılan sosyal medya paylaşımlarında, Arda Güler'in golü aktarılarak yapılan açıklamada, "Milli futbolcu Arda Güler'den harika bir gol." ifadesi kullanıldı.
Başka bir paylaşımda ise geçen ay dünya genelinde atılan güzel gollere yer veren FIFA, "Geride bıraktığımız haziran ayında, FIFA Puskas Ödülü'ne aday pek çok gol gördük." değerlendirmesinde bulundu.
2023 FIFA Puskas Ödülü'ne aday olan goller, resmi olarak henüz açıklanmadı.
Arda Güler'in Galler maçının 80. dakikasında ceza sahasının dışından vurduğu top ağlarla buluşmuş, maçı Türkiye 2-0 kazanmıştı.
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