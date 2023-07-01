https://sputniknews.com.tr/20230701/fenerbahcenin-yeni-transferi-ryan-kent-istanbula-geldi-1073068432.html

Fenerbahçe'nin yeni transferi Ryan Kent, İstanbul'a geldi

Fenerbahçe'nin yeni transferi Ryan Kent, İstanbul'a geldi

Fenerbahçe'nin daha önce transferini açıkladığı İngiliz futbolcu Ryan Kent, sağlık kontrolünden geçmek ve resmi sözleşmeyi imzalamak üzere İstanbul'a geldi. 01.07.2023, Sputnik Türkiye

2023-07-01T21:58+0300

2023-07-01T21:58+0300

2023-07-01T21:58+0300

spor

fenerbahçe

transfer

ryan kent

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/07/01/1073068266_0:0:1200:675_1920x0_80_0_0_dc0fd534b353f215653e1782dfa803bb.jpg

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, Kent'i İstanbul Havalimanı'nda kulüp yetkilileri karşıladı.Fenerbahçe Televizyonu'na açıklamalarda bulunan Kent, İstanbul'da olduğu için büyük mutluluk duyduğunu belirterek, "Teklif aldığım andan itibaren sabırsızlanıyordum. Sonunda burada olduğum için çok mutluyum. İstanbul hakkında da çok güzel şeyler duydum. Hem takım arkadaşlarımız hem teknik heyetimiz hem de taraftarlarımızla buluşmak için sabırsızlanıyorum" diye konuştu.

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

fenerbahçe, transfer, ryan kent