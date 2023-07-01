https://sputniknews.com.tr/20230701/fenerbahcenin-yeni-transferi-ryan-kent-istanbula-geldi-1073068432.html
Fenerbahçe'nin yeni transferi Ryan Kent, İstanbul'a geldi
Fenerbahçe'nin yeni transferi Ryan Kent, İstanbul'a geldi
Fenerbahçe'nin daha önce transferini açıkladığı İngiliz futbolcu Ryan Kent, sağlık kontrolünden geçmek ve resmi sözleşmeyi imzalamak üzere İstanbul'a geldi. 01.07.2023, Sputnik Türkiye
2023-07-01T21:58+0300
2023-07-01T21:58+0300
2023-07-01T21:58+0300
spor
fenerbahçe
transfer
ryan kent
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/07/01/1073068266_0:0:1200:675_1920x0_80_0_0_dc0fd534b353f215653e1782dfa803bb.jpg
Kulüpten yapılan açıklamaya göre, Kent'i İstanbul Havalimanı'nda kulüp yetkilileri karşıladı.Fenerbahçe Televizyonu'na açıklamalarda bulunan Kent, İstanbul'da olduğu için büyük mutluluk duyduğunu belirterek, "Teklif aldığım andan itibaren sabırsızlanıyordum. Sonunda burada olduğum için çok mutluyum. İstanbul hakkında da çok güzel şeyler duydum. Hem takım arkadaşlarımız hem teknik heyetimiz hem de taraftarlarımızla buluşmak için sabırsızlanıyorum" diye konuştu.
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/07/01/1073068266_179:0:1079:675_1920x0_80_0_0_3cc5b634a9a17ed0ab08310c3e78d6ab.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
fenerbahçe, transfer, ryan kent
fenerbahçe, transfer, ryan kent
Fenerbahçe'nin yeni transferi Ryan Kent, İstanbul'a geldi
Abone ol
Fenerbahçe'nin daha önce transferini açıkladığı İngiliz futbolcu Ryan Kent, sağlık kontrolünden geçmek ve resmi sözleşmeyi imzalamak üzere İstanbul'a geldi.
Kulüpten yapılan açıklamaya göre, Kent'i İstanbul Havalimanı'nda kulüp yetkilileri karşıladı.
Fenerbahçe Televizyonu'na açıklamalarda bulunan Kent, İstanbul'da olduğu için büyük mutluluk duyduğunu belirterek, "Teklif aldığım andan itibaren sabırsızlanıyordum. Sonunda burada olduğum için çok mutluyum. İstanbul hakkında da çok güzel şeyler duydum. Hem takım arkadaşlarımız hem teknik heyetimiz hem de taraftarlarımızla buluşmak için sabırsızlanıyorum" diye konuştu.