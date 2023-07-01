https://sputniknews.com.tr/20230701/f1-avusturya-grand-prixsinin-sprint-yarisinda-verstappen-birinci-oldu-1073070732.html
F1 Avusturya Grand Prix'sinin sprint yarışında Verstappen birinci oldu
F1 Avusturya Grand Prix'sinin sprint yarışında Verstappen birinci oldu
Formula 1 Dünya Şampiyonası'nın 10. ayağı Avusturya Grand Prix'sindeki sprint yarışını, Red Bull takımının Hollandalı pilotu Max Verstappen kazandı. 01.07.2023, Sputnik Türkiye
2023-07-01T23:19+0300
2023-07-01T23:19+0300
2023-07-01T23:19+0300
spor
formula 1
grand prix
max verstappen
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Sezonun 10. mücadelesi öncesi gerçekleştirilen sprint yarışı, Spielberg kentindeki 4,3 kilometrelik Red Bull Pisti'nde, 24 tur üzerinden yapıldı.İlk cepten başladığı yarışta damalı bayrağı ilk sırada gören Verstappen, 8 puanı hanesine yazdırdı.Bitiş çizgisini liderden 21.048 saniye sonra geçen Sergio Perez (Red Bull) 2'nci, 23.088 saniye geriden gelen Carlos Sainz (Ferrari) ise 3. sırayı aldı.Yarın TSİ 16.00'da başlayacak Avusturya Grand Prix'si öncesi pilotlar ve takımlar klasmanının ilk 5 sırası şöyle:Pilotlar1. Max Verstappen (Hollanda): 203 puan2. Sergio Perez (Meksika): 1333. Fernando Alonso (İspanya): 1214. Lewis Hamilton (Büyük Britanya): 1025. Carlos Sainz (İspanya): 74Takımlar1. Red Bull: 3362. Mercedes: 1683. Aston Martin: 1634. Ferrari: 1285. Alpine: 46
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formula 1, grand prix, max verstappen
formula 1, grand prix, max verstappen
F1 Avusturya Grand Prix'sinin sprint yarışında Verstappen birinci oldu
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Formula 1 Dünya Şampiyonası'nın 10. ayağı Avusturya Grand Prix'sindeki sprint yarışını, Red Bull takımının Hollandalı pilotu Max Verstappen kazandı.
Sezonun 10. mücadelesi öncesi gerçekleştirilen sprint yarışı, Spielberg kentindeki 4,3 kilometrelik Red Bull Pisti'nde, 24 tur üzerinden yapıldı.
İlk cepten başladığı yarışta damalı bayrağı ilk sırada gören Verstappen, 8 puanı hanesine yazdırdı.
Bitiş çizgisini liderden 21.048 saniye sonra geçen Sergio Perez (Red Bull) 2'nci, 23.088 saniye geriden gelen Carlos Sainz (Ferrari) ise 3. sırayı aldı.
Yarın TSİ 16.00'da başlayacak Avusturya Grand Prix'si öncesi pilotlar ve takımlar klasmanının ilk 5 sırası şöyle:
Pilotlar
1. Max Verstappen (Hollanda): 203 puan
2. Sergio Perez (Meksika): 133
3. Fernando Alonso (İspanya): 121
4. Lewis Hamilton (Büyük Britanya): 102
5. Carlos Sainz (İspanya): 74
Takımlar