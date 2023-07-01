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https://sputniknews.com.tr/20230701/erdogan-bayram-sonrasini-isaret-etmisti-memur-zammi-icin-gozler-tbmmde-1073053889.html
Erdoğan 'bayram sonrasını' işaret etmişti: Memur zammı için gözler TBMM'de
Erdoğan 'bayram sonrasını' işaret etmişti: Memur zammı için gözler TBMM'de
Memurların temmuz ayındaki zam süreci için gözler TBMM'ye çevrildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, "Memur maaşlarıyla ilgili düzenlemeyi bayram sonrası hızlıca... 01.07.2023, Sputnik Türkiye
2023-07-01T09:15+0300
2023-07-01T09:15+0300
ekonomi
memur
memur zammı
memur maaşı
tbmm
görüşme
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Memur zammı için geri sayım başladı. Meclis bayramın ardından zam teklifini gündemine alacak. Açıklama, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan gelmişti.Düzenleme ile en düşük memur maaşı 22 bin liraya yükseltilecek. Diğer memurlar için de görev, unvan, derece ve mesleki kariyer kriterlerine göre kademeli artış yapılacak. TRT Haber'in haberine göre, belirlenen zam oranına 6 aylık enflasyon farkı da ilave edilecek. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ın başkanlığında, Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı bürokratları teklife son şeklini verecek. Memur emeklileri için de formül masadaMemurlara yapılacak zam doğrudan memur emeklilerine de yansıtılacak. En düşük emekli aylığının 7 bin 500 liraya yükseltilmesinin ardından, yüksek prim ödeyen emeklilerin mağduriyetini önlemeye yönelik bir düzenleme de bu teklifte yer alacak. Teklifin Meclis'e sunulmasının ardından süreç komisyon görüşmeleri ile başlayacak. Plan ve Bütçe Komisyonu'nda yapılacak görüşmeler ve oylamanın ardından kabul edilerek kısa zamanda Genel Kurula gelmesi bekleniyor. Teklif metninin Meclis tatile girmeden yasalaştırılarak hayata geçmesi hedefleniyor.
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memur, memur zammı, memur maaşı, tbmm, görüşme
memur, memur zammı, memur maaşı, tbmm, görüşme

Erdoğan 'bayram sonrasını' işaret etmişti: Memur zammı için gözler TBMM'de

09:15 01.07.2023
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Memurların temmuz ayındaki zam süreci için gözler TBMM'ye çevrildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, "Memur maaşlarıyla ilgili düzenlemeyi bayram sonrası hızlıca Meclisimizin takdirine sunacağız" sözlerinin ardından teklif metninin önümüzdeki hafta Meclis gündemine gelmesi bekleniyor.
Memur zammı için geri sayım başladı. Meclis bayramın ardından zam teklifini gündemine alacak. Açıklama, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan gelmişti.
Düzenleme ile en düşük memur maaşı 22 bin liraya yükseltilecek. Diğer memurlar için de görev, unvan, derece ve mesleki kariyer kriterlerine göre kademeli artış yapılacak.
TRT Haber'in haberine göre, belirlenen zam oranına 6 aylık enflasyon farkı da ilave edilecek.
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ın başkanlığında, Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı bürokratları teklife son şeklini verecek.

Memur emeklileri için de formül masada

Memurlara yapılacak zam doğrudan memur emeklilerine de yansıtılacak. En düşük emekli aylığının 7 bin 500 liraya yükseltilmesinin ardından, yüksek prim ödeyen emeklilerin mağduriyetini önlemeye yönelik bir düzenleme de bu teklifte yer alacak.
Teklifin Meclis'e sunulmasının ardından süreç komisyon görüşmeleri ile başlayacak. Plan ve Bütçe Komisyonu'nda yapılacak görüşmeler ve oylamanın ardından kabul edilerek kısa zamanda Genel Kurula gelmesi bekleniyor.
Teklif metninin Meclis tatile girmeden yasalaştırılarak hayata geçmesi hedefleniyor.
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