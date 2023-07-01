https://sputniknews.com.tr/20230701/dogalgazda-temmuz-tarifesinde-degisiklige-gidilmedi-1073054743.html

Doğalgazda temmuz tarifesinde değişikliğe gidilmedi

Doğalgazda temmuz tarifesinde değişikliğe gidilmedi

Temmuz itibarıyla elektrik üretim amaçlı gazın satış fiyatında, sanayi kuruluşlarında ve mesken abonelerinin tarifesinde değişiklik yapılmadı. 01.07.2023, Sputnik Türkiye

2023-07-01T09:45+0300

2023-07-01T09:45+0300

2023-07-01T09:45+0300

ekonomi

türkiye

doğalgaz

tarife

botaş

boru hatları ile petrol taşıma a.ş. (botaş)

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BOTAŞ'ın internet sitesinde temmuz ayına ilişkin tarife açıklandı.Doğalgazda temmuzda geçerli olacak mesken ve sanayi aboneleri ile elektrik üretime yönelik tarifeler sabit kaldı.Buna göre, BOTAŞ'ın konut tüketicileri için dağıtım şirketlerine haziranda uygulayacağı satış fiyatı 1000 metreküp doğalgaz için 4 bin 80 lira olarak açıklandı.Sanayi abonelerinin tarifesi, kademe 1 için 1000 metreküp doğalgazda 7 bin 124 lira, kademe 2 için ise 9 bin 478 lira olarak belirlendi.Elektrik üretim amaçlı tarifede ise 1000 metreküp doğalgazın fiyatı 10 bin lira olarak duyuruldu.Doğalgazda fiyat tarifeleri aylık hesaplanıyor.Kurumun internet sitesinde yer alan duyuruda, "Household Energy Price Index (HEPI) fiyatları esas alındığında halen konutlarda, Ukrayna'dan sonra Avrupa ülkeleri arasında en düşük doğalgaz fiyatı ülkemizde uygulanmaktadır" ifadesi kullanıldı.

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Sputnik Türkiye

türkiye, doğalgaz, tarife, botaş, boru hatları ile petrol taşıma a.ş. (botaş)