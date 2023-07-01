https://sputniknews.com.tr/20230701/disisleri-bakani-fidan-suudi-mevkidasi-bin-ferhan-ile-telefonda-konustu-1073059361.html

Dışişleri Bakanı Fidan, Suudi mevkidaşı Bin Ferhan ile telefonda konuştu

Dışişleri Bakanı Fidan, Suudi mevkidaşı Bin Ferhan ile telefonda konuştu

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faysal bin Ferhan'la yarın Cidde'de düzenlenecek İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) Olağanüstü İcra... 01.07.2023, Sputnik Türkiye

2023-07-01T14:00+0300

2023-07-01T14:00+0300

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politika

türkiye

hakan fidan

suudi arabistan

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Bakanlıktan yapılan bilgilendirmeye göre Fidan, Suudi mevkidaşı Bin Ferhan ile telefonda konuştu.Görüşmede, Kurban Bayramı’nın ilk gününde İsveç’te Kur’an-ı Kerim’in yakılmasına ilişkin yarın Cidde’de düzenlenecek İslam İşbirliği Teşkilatı Olağanüstü İcra Komitesi toplantısı hazırlıkları ele alındı.Taraflar, İslam düşmanlığıyla birlikte mücadele edilmesi ve bölgesel konularda işbirliği hususlarını da görüştü.

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