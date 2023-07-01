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Dışişleri Bakanı Fidan, Suudi mevkidaşı Bin Ferhan ile telefonda konuştu
Dışişleri Bakanı Fidan, Suudi mevkidaşı Bin Ferhan ile telefonda konuştu
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faysal bin Ferhan'la yarın Cidde'de düzenlenecek İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) Olağanüstü İcra... 01.07.2023, Sputnik Türkiye
2023-07-01T14:00+0300
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politika
türkiye
hakan fidan
suudi arabistan
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Bakanlıktan yapılan bilgilendirmeye göre Fidan, Suudi mevkidaşı Bin Ferhan ile telefonda konuştu.Görüşmede, Kurban Bayramı’nın ilk gününde İsveç’te Kur’an-ı Kerim’in yakılmasına ilişkin yarın Cidde’de düzenlenecek İslam İşbirliği Teşkilatı Olağanüstü İcra Komitesi toplantısı hazırlıkları ele alındı.Taraflar, İslam düşmanlığıyla birlikte mücadele edilmesi ve bölgesel konularda işbirliği hususlarını da görüştü.
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Dışişleri Bakanı Fidan, Suudi mevkidaşı Bin Ferhan ile telefonda konuştu

14:00 01.07.2023
© AA / Murat GökHakan Fidan
Hakan Fidan - Sputnik Türkiye, 1920, 01.07.2023
© AA / Murat Gök
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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faysal bin Ferhan'la yarın Cidde'de düzenlenecek İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) Olağanüstü İcra Komitesi toplantısı hazırlıklarına ilişkin telefon görüşmesi yaptı.
Bakanlıktan yapılan bilgilendirmeye göre Fidan, Suudi mevkidaşı Bin Ferhan ile telefonda konuştu.
Görüşmede, Kurban Bayramı’nın ilk gününde İsveç’te Kur’an-ı Kerim’in yakılmasına ilişkin yarın Cidde’de düzenlenecek İslam İşbirliği Teşkilatı Olağanüstü İcra Komitesi toplantısı hazırlıkları ele alındı.
Taraflar, İslam düşmanlığıyla birlikte mücadele edilmesi ve bölgesel konularda işbirliği hususlarını da görüştü.
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