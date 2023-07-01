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https://sputniknews.com.tr/20230701/cinde-kadirovun-oyuncak-figuru-satisa-sunuldu-1073050425.html
Çin’de Kadirov’un oyuncak figürü satışa sunuldu
Çin’de Kadirov’un oyuncak figürü satışa sunuldu
Çin’de, Çeçenistan lideri Kadirov'un oyuncak figürü internetten satışa sunuldu. 01.07.2023, Sputnik Türkiye
2023-07-01T00:05+0300
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dünya
ramzan kadirov
oyuncak
çin
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Çin online pazar yerleri, Rusya’ya bağlı Çeçenistan Cumhuriyeti lideri Ramazan Kadırov'un oyuncak figürünün ön sipariş satışının başladığını duyurdu. Oyuncak 12 bin rubleden (yaklaşık 3 bin 500 TL) satışa sunulacak.Wolfking şirketinin ürettiği Çeçenistan liderinin heykelciği ‘bire altı’ ölçeğinde olacak. Mozfigure pazarındaki WK89027A numaralı modelin konfigürasyonuna göre, Kadirov oyuncağının gövdesi hareketli olacak, kıyafet ve üniforma seti şapka, palto, tişört, pantolon, taktik kemer, kemer çantası, bot, tabanca ve kılıftan oluşacak. Oyuncağın 2023 yılının ikinci veya üçüncü çeyreğinde satışa sunulması planlanıyor.Ön sipariş fiyatı 135.99 dolar olan oyuncak piyasaya sürüldükten sonra 7 dolar daha pahalı olacak.Çeçenistan Ulusal Politika, Dış İlişkiler, Basın ve Enformasyon Bakanı Ahmed Dudayev, konuya ilişkin Telegram kanalından yaptığı paylaşımda, Kadırov'un bu ülkedeki popülaritesi nedeniyle bu oyuncakların Çin'de üretildiğini belirtti.Dudayev, “Ramzan Ahmatoviç tüm dünyada baş eğmeyen karaktere sahip bir adalet savaşçısı olarak biliniyor. Ulusal liderimiz uzun zamandır bir yiğitlik ve cesaret örneği olmuştur. Çocukların ve yetişkinlerin kalbinde özel bir yere sahiptir” ifadelerini kullandı.
çin
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ramzan kadirov, oyuncak, çin, çin halk cumhuriyeti
ramzan kadirov, oyuncak, çin, çin halk cumhuriyeti

Çin’de Kadirov’un oyuncak figürü satışa sunuldu

00:05 01.07.2023 (güncellendi: 00:06 01.07.2023)
© Sputnik / Пресс-служба губернатора Ставропольского края / Multimedya arşivine gidinRamzan Kadirov
Ramzan Kadirov - Sputnik Türkiye, 1920, 01.07.2023
© Sputnik / Пресс-служба губернатора Ставропольского края
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Çin’de, Çeçenistan lideri Kadirov'un oyuncak figürü internetten satışa sunuldu.
Çin online pazar yerleri, Rusya’ya bağlı Çeçenistan Cumhuriyeti lideri Ramazan Kadırov'un oyuncak figürünün ön sipariş satışının başladığını duyurdu. Oyuncak 12 bin rubleden (yaklaşık 3 bin 500 TL) satışa sunulacak.
Wolfking şirketinin ürettiği Çeçenistan liderinin heykelciği ‘bire altı’ ölçeğinde olacak. Mozfigure pazarındaki WK89027A numaralı modelin konfigürasyonuna göre, Kadirov oyuncağının gövdesi hareketli olacak, kıyafet ve üniforma seti şapka, palto, tişört, pantolon, taktik kemer, kemer çantası, bot, tabanca ve kılıftan oluşacak. Oyuncağın 2023 yılının ikinci veya üçüncü çeyreğinde satışa sunulması planlanıyor.
Ön sipariş fiyatı 135.99 dolar olan oyuncak piyasaya sürüldükten sonra 7 dolar daha pahalı olacak.
Çeçenistan Ulusal Politika, Dış İlişkiler, Basın ve Enformasyon Bakanı Ahmed Dudayev, konuya ilişkin Telegram kanalından yaptığı paylaşımda, Kadırov'un bu ülkedeki popülaritesi nedeniyle bu oyuncakların Çin'de üretildiğini belirtti.
Dudayev, “Ramzan Ahmatoviç tüm dünyada baş eğmeyen karaktere sahip bir adalet savaşçısı olarak biliniyor. Ulusal liderimiz uzun zamandır bir yiğitlik ve cesaret örneği olmuştur. Çocukların ve yetişkinlerin kalbinde özel bir yere sahiptir” ifadelerini kullandı.
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