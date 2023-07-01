https://sputniknews.com.tr/20230701/chp-tuzuk-komisyonu-yeniden-toplanacak-genel-baskani-tum-uyeler-belirlesin-onerisi-sunuldu-1073054028.html

CHP Tüzük Komisyonu yeniden toplanacak: 'Genel Başkanı tüm üyeler belirlesin' önerisi sunuldu

CHP Tüzük Komisyonu yeniden toplanacak: 'Genel Başkanı tüm üyeler belirlesin' önerisi sunuldu

CHP Tüzük Komisyonu 12 Temmuz tarihinde ikinci toplantısını gerçekleştirecek. Komisyon, 1 milyon 300 bin üyenin yanı sıra önceki dönem Parti Meclisi... 01.07.2023, Sputnik Türkiye

2023-07-01T09:23+0300

2023-07-01T09:23+0300

2023-07-01T09:23+0300

politika

chp

cumhuriyet halk partisi (chp)

ön seçim

chp pm

tüzük

iç tüzük

toplantı

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Edinilen bilgilere göre, şu ana kadar komisyona tabandan en yoğun şekilde iletilen talep 'ön seçim' oldu. Milletvekili adayları, belediye başkan adayları, belediye meclis üyelerinin ön seçimle belirlenmesi yoğun şekilde talep edildi.Dönem sınırlamasıMilliyet’ten Mehtap Gökdemir'in haberine göre, konuyla ilgili konuşan bir komisyon üyesi, “Mutlak ön seçim olmalı deniyor. ‘Kendi arkadaşlarını, eşini dostunu atayabiliyorlar’ diyenler var. Parti içi demokrasinin işletilmesini istiyorlar. Dönem sınırlaması getirilmesi de bir başka talep. Beş-altı dönem milletvekili olanlara çok kızıyorlar. İki ya da üç dönemle sınırlandırma talebinde bulunuyorlar. Çok muhafazakarlaştığımızı söylüyorlar. Yeteri kadar muhafazakâr parti olduğunu, bizim asıl duruşumuzun sosyal demokrat sol bir yapıda olması gerektiğini, CHP’nin kendi evlatlarıyla yola devam etmesi gerektiği yönünde çok sayıda görüş var” bilgisini verdi.Lideri üyeler seçsinBütün üyelerin katılımıyla genel başkan seçilmesine ilişkin görüşlerin de kendilerine iletildiğini aktaran komisyon üyesi, “Bütün üyelerin katılımıyla genel başkan seçilsin önerisi geldi. Ama bu Siyasi Partiler Yasası’na aykırı bir durum teşkil ediyor. ‘Delege kaldırılsın’ deniyor. Üyeler genel başkanı seçsin diyenler var, ama o Siyasi Partiler Kanununa uygun olmuyor” dedi. Komisyona gelen görüşler arasında 'Cumhurbaşkanı adayının da yine tüm üyelerin katılımıyla belirlenmesi' talebi de yer aldı.Mevcut tüzükte Genel Başkan Yardımcıları ve Genel Sekreter, PM üyeleri arasından genel başkan tarafından seçiliyor. Genel başkan yardımcılarının PM’de oylamayla seçilmesi ve güçlü sekreterlik önerisi de komisyonda ele alınacak talepler arasında bulunuyor.Tüzük komisyonu üyesi, partideki 'değişim' tartışmalarına ilişkin ise şu görüşleri aktardı:“Demokratik bir tüzük hazırlığı içindeyiz. Değişim diye yola çıkan, yıllardır Genel Başkan’ın yanında yer alanların ‘değişim, değişim’ diye ortaya çıkmasının pek de anlam taşımadığını düşünüyoruz. Değişim, ‘o gitsin, biz gelelim’ anlayışıyla olmaz. Partinin siyasal yapısının sol sosyal demokrat bir yapıya oturmasıyla ve demokratik tüzükle gerçek bir değişim olur. Yoksa Ali gider, Veli gelir, uygulama aynı olduktan sonra değişen bir şey olmaz.”'Kaybeden bırakmalı'Tüzüğe, 'üst üste iki olağan seçim döneminde seçimi kaybeden genel başkanın görevi bırakması yönünde' bir hüküm eklenmesinin de değerlendirildiğini belirten komisyon üyesi, “İki dönem genel başkan olarak kalır. İki seçimde de partiyi iktidar yapamadıysa, kendisini tekrarlamanın bir anlamı yok diye düşünülüyor. Asıl değişimin öyle olması lazım” ifadelerini kullandı.

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chp, cumhuriyet halk partisi (chp), ön seçim, chp pm, tüzük, iç tüzük, toplantı