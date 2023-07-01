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Barcelona mali sorunlardan dolayı Barça TV'yi kapattı
Barcelona mali sorunlardan dolayı Barça TV'yi kapattı
İspanya'nın Barcelona Kulübü, 1996 yılında kurulan resmi televizyon kanalı Barça TV'yi mali sorunlardan dolayı kapattı. 01.07.2023, Sputnik Türkiye
2023-07-01T14:17+0300
2023-07-01T14:17+0300
spor
barcelona
barça
ekonomik kriz
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Barcelona Yönetim Kurulunun aldığı karar doğrultusunda Barça TV, 30 Haziran'dan itibaren yayınlarını durdurdu.Katalan kulübünün ekonomik işlerden sorumlu başkan yardımcısı Eduard Romeu, İspanyol basınına verdiği demeçte, "Ekonomik rakamları herkes biliyor. Televizyonun gideri 14 milyon avro ama geliri sadece 2 milyon euro. Bu sürdürülebilir bir durum değildi." dedi.Barça TV'nin kapanma kararı almasından dolayı işten çıkarılan 100 kadar çalışanı 27 Nisan'dan bu yana eylem yapıyordu.Yayın hayatına temmuz 1999'da başlayan Barça TV, 24 yıl sonra boş stüdyolarını ve çalışma alanlarını göstererek ekranını kapattı. Barcelona bundan sonra sadece 14 çalışanıyla internetteki "streaming platformu" aracılığıyla bazı yayınlar yapmaya devam edecek.
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barcelona, barça, ekonomik kriz
barcelona, barça, ekonomik kriz

Barcelona mali sorunlardan dolayı Barça TV'yi kapattı

14:17 01.07.2023
CC BY 2.0 / Anthony Guillen / FC Barcelona EmblemLogo de FC Barcelona
Logo de FC Barcelona - Sputnik Türkiye, 1920, 01.07.2023
CC BY 2.0 / Anthony Guillen / FC Barcelona Emblem
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İspanya'nın Barcelona Kulübü, 1996 yılında kurulan resmi televizyon kanalı Barça TV'yi mali sorunlardan dolayı kapattı.
Barcelona Yönetim Kurulunun aldığı karar doğrultusunda Barça TV, 30 Haziran'dan itibaren yayınlarını durdurdu.
Katalan kulübünün ekonomik işlerden sorumlu başkan yardımcısı Eduard Romeu, İspanyol basınına verdiği demeçte, "Ekonomik rakamları herkes biliyor. Televizyonun gideri 14 milyon avro ama geliri sadece 2 milyon euro. Bu sürdürülebilir bir durum değildi." dedi.
Barça TV'nin kapanma kararı almasından dolayı işten çıkarılan 100 kadar çalışanı 27 Nisan'dan bu yana eylem yapıyordu.
Yayın hayatına temmuz 1999'da başlayan Barça TV, 24 yıl sonra boş stüdyolarını ve çalışma alanlarını göstererek ekranını kapattı. Barcelona bundan sonra sadece 14 çalışanıyla internetteki "streaming platformu" aracılığıyla bazı yayınlar yapmaya devam edecek.
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