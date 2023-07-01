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Avusturya, ortak Avrupa Savunma Sistemi planına katılma kararı aldı
Avusturya, ortak Avrupa Savunma Sistemi planına katılma kararı aldı
Avusturya hükümeti, Almanya'nın öncülüğünde yürürlüğe konan Avrupa Hava Savunma Sistemi planına katılma kararı aldığını duyurdu. 01.07.2023, Sputnik Türkiye
2023-07-01T23:56+0300
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savunma
avusturya
hava savunma
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Avusturya Başbakanı Karl Nehammer, Twitter hesabından yaptığı açıklamada "Avusturya, Avrupa Hava Kalkanı hava savunma girişimine katılacak" ifadelerini kullandı.Söz konusu adımın ardındaki ana nedenlerin Ukrayna ihtilafı ve artan 'tehdit durumu' olduğunu kaydeden Nehammer, ayrıca girişime katılmak için müzakerelerin devam ettiğini belirtti.Nehammer, ancak bu kararın Avusturya'nın tarafsızlığını etkilemeyeceğini de sözlerine ekledi.Ekim ayında Almanya ve beraberindeki 13 NATO üyesi ülke daha gelişmiş bir Avrupa hava savunma sisteminin oluşturulmasına ilişkin bir deklarasyon imzalamıştı.
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avusturya, hava savunma, almanya

Avusturya, ortak Avrupa Savunma Sistemi planına katılma kararı aldı

23:56 01.07.2023
© AP PhotoPatriot
Patriot - Sputnik Türkiye, 1920, 01.07.2023
© AP Photo
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Avusturya hükümeti, Almanya'nın öncülüğünde yürürlüğe konan Avrupa Hava Savunma Sistemi planına katılma kararı aldığını duyurdu.
Avusturya Başbakanı Karl Nehammer, Twitter hesabından yaptığı açıklamada "Avusturya, Avrupa Hava Kalkanı hava savunma girişimine katılacak" ifadelerini kullandı.
Söz konusu adımın ardındaki ana nedenlerin Ukrayna ihtilafı ve artan 'tehdit durumu' olduğunu kaydeden Nehammer, ayrıca girişime katılmak için müzakerelerin devam ettiğini belirtti.
Nehammer, ancak bu kararın Avusturya'nın tarafsızlığını etkilemeyeceğini de sözlerine ekledi.
Ekim ayında Almanya ve beraberindeki 13 NATO üyesi ülke daha gelişmiş bir Avrupa hava savunma sisteminin oluşturulmasına ilişkin bir deklarasyon imzalamıştı.
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