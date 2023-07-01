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Avrupa Oyunları'nda Busenaz Sürmeneli'den altın madalya
Avrupa Oyunları'nda Busenaz Sürmeneli'den altın madalya
3. Avrupa Oyunları kadınlar 66 kilo finalinde Busenaz Sürmeneli, Belçikalı rakibi Oshin Derieuw'u 5-0 yenerek altın madalyanın sahibi oldu. 01.07.2023, Sputnik Türkiye
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busenaz sürmeneli, avrupa oyunları, altın madalya
busenaz sürmeneli, avrupa oyunları, altın madalya

Avrupa Oyunları'nda Busenaz Sürmeneli'den altın madalya

20:04 01.07.2023 (güncellendi: 20:09 01.07.2023)
© AABusenaz Sürmeneli
Busenaz Sürmeneli - Sputnik Türkiye, 1920, 01.07.2023
© AA
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3. Avrupa Oyunları kadınlar 66 kilo finalinde Busenaz Sürmeneli, Belçikalı rakibi Oshin Derieuw'u 5-0 yenerek altın madalyanın sahibi oldu.
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