https://sputniknews.com.tr/20230701/avrupa-oyunlarinda-busenaz-surmeneliden-altin-madalya-1073066147.html
Avrupa Oyunları'nda Busenaz Sürmeneli'den altın madalya
Avrupa Oyunları'nda Busenaz Sürmeneli'den altın madalya
3. Avrupa Oyunları kadınlar 66 kilo finalinde Busenaz Sürmeneli, Belçikalı rakibi Oshin Derieuw'u 5-0 yenerek altın madalyanın sahibi oldu. 01.07.2023, Sputnik Türkiye
2023-07-01T20:04+0300
2023-07-01T20:04+0300
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busenaz sürmeneli, avrupa oyunları, altın madalya
busenaz sürmeneli, avrupa oyunları, altın madalya
Avrupa Oyunları'nda Busenaz Sürmeneli'den altın madalya
20:04 01.07.2023 (güncellendi: 20:09 01.07.2023) Abone ol
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3. Avrupa Oyunları kadınlar 66 kilo finalinde Busenaz Sürmeneli, Belçikalı rakibi Oshin Derieuw'u 5-0 yenerek altın madalyanın sahibi oldu.