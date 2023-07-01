https://sputniknews.com.tr/20230701/abd-basini-kiev-moskovayla-muzakerelere-baslama-planini-ciaye-sundu-1073055436.html

ABD basını: Kiev, Moskova'yla müzakerelere başlama planını CIA'ye sundu

ABD basını: Kiev, Moskova'yla müzakerelere başlama planını CIA'ye sundu

ABD Merkezi Haberalma Teşkilatı (CIA) Direktörü William Burns'ün Kiev'e gizli bir ziyaret gerçekleştirdiği ve Ukrayna yönetiminden Kiev'in Kırım sınırına top... 01.07.2023, Sputnik Türkiye

2023-07-01T10:30+0300

2023-07-01T10:30+0300

2023-07-01T10:30+0300

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Washington Post (WP), kaynaklarına dayandırdığı haberde Burns'ün haziran ayı içinde Kiev'e gizli bir ziyaret gerçekleştirdiğini yazdı.Burns ve beraberindeki heyetin Kiev'de askeri stratejistlerle görüştüğünü aktaran WP, Ukrayna tarafının sonbahara kadar toprakların önemli bölümünü geri alma, Kırım sınırına top ve füze konuşlandırma, doğuya doğru ilerleme ve ardından Moskova'yla müzakerelere başlama planlarını anlattığını kaydetti.WP, Ukraynalı temsilcilerin bu planlardaki amaçlara ulaşacaklarından mutlak şekilde emin olduklarını ortaya koyduklarına da dikkat çekti.Rusya ve Ukrayna heyetleri, son olarak 29 Mart 2022'de İstanbul'da masaya oturmuş ve Ukrayna tarafı, kendisine sunulan taslak anlaşmayı büyük oranda kabul etmişti. Ancak daha sonra Kiev, Batı'nın telkinleriyle masadan uzaklaşmış ve görüşmeleri çıkmaza sürükleyerek müzakerelere devam etmeme kararı almıştı.Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, barışa giden yolun Kiev ve kolektif Batı tarafından tamamen tıkandığını, bundan dolayı Ukrayna'yla müzakereler için bir emare bulunmadığını vurgulamıştı.

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ukrayna, rusya, rusya-abd ilişkileri, abd, kiev, cia, barış, müzakere, barış görüşmeleri, barış görüşmesi