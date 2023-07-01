ABD basını: Kiev, Moskova'yla müzakerelere başlama planını CIA'ye sundu

Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
HABERLER
Saat başı başlıkları
10:00
4 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
4 dk
ÖZEL HABER
Zelenskiy "savaş stresini" deyip, esrara serbestlik istedi
11:34
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
5 dk
AKŞAM POSTASI BAYRAM ÖZEL
Yaz mevsiminde kültür hayatı nasıl değişiyor?
12:05
23 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
13:00
5 dk
YOLCU YOLUNDA GEREK
Çocuk kitabı nasıl sever? Bayram özel
13:05
43 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
14:00
5 dk
ÖZEL HABER
Rus senatör: İsveç'te Kur'an yakılmasına izin verilmesi tam bir vandallık
14:33
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
5 dk
DÜNYANIN KONUŞTUĞU OLAY
Rusya'da 23 Haziran gecesi neler oldu?
16:31
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:00
5 dk
AKŞAM POSTASI BAYRAM ÖZEL
Yaz sıcaklarından nasıl korunmalıyız?
17:05
28 dk
YOLCU YOLUNDA GEREK
Edebiyat üzerine bayram özel
18:00
53 dk
AKŞAM POSTASI BAYRAM ÖZEL
Yapay zekada bizleri neler bekliyor?
20:00
30 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
10:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
4 dk
ÖZEL HABER
İsrail, Demir Kubbe'yi neden Ukrayna'ya vermediğini açıkladı
11:30
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
14 dk
AKŞAM POSTASI BAYRAM ÖZEL
Yapay zekada bizleri neler bekliyor?
12:15
30 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
13:00
14 dk
YOLCU YOLUNDA GEREK
Çocuk kitabı nasıl sever? Bayram özel
13:15
43 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
14:00
14 dk
ÖZEL HABER
BRICS genişleyecek mi? Türkiye'nin ardından bir ülke daha
14:42
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
14 dk
ÖZEL HABER
Ukrayna ile Batı arasında tartışma
15:41
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
14 dk
ÖZEL HABER
Enerji krizi İngiliz Kraliyet ailesini de vurdu, sarayın sıcaklık seviyesi düşürüldü
16:41
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:00
14 dk
AKŞAM POSTASI BAYRAM ÖZEL
Yaz mevsiminde kültür hayatı nasıl değişiyor?
17:15
23 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
14 dk
YOLCU YOLUNDA GEREK
Edebiyat üzerine bayram özel
18:15
53 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
14 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
20:00
14 dk
AKŞAM POSTASI BAYRAM ÖZEL
Yaz sıcaklarından nasıl korunmalıyız?
20:15
28 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
21:00
14 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
22:00
14 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
23:00
14 dk
DünBugün
Geri dön
İstanbul97.8
İstanbul97.8
Ankara96.2
İzmir91.0
Bursa101.4
Kocaeli90.2
- Sputnik Türkiye, 1920
Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://sputniknews.com.tr/20230701/abd-basini-kiev-moskovayla-muzakerelere-baslama-planini-ciaye-sundu-1073055436.html
ABD basını: Kiev, Moskova'yla müzakerelere başlama planını CIA'ye sundu
ABD basını: Kiev, Moskova'yla müzakerelere başlama planını CIA'ye sundu
ABD Merkezi Haberalma Teşkilatı (CIA) Direktörü William Burns'ün Kiev'e gizli bir ziyaret gerçekleştirdiği ve Ukrayna yönetiminden Kiev'in Kırım sınırına top... 01.07.2023, Sputnik Türkiye
2023-07-01T10:30+0300
2023-07-01T10:30+0300
ukrayna krizi
ukrayna
rusya
rusya-abd ilişkileri
abd
kiev
cia
barış
müzakere
barış görüşmeleri
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e6/07/19/1059114832_0:45:3068:1771_1920x0_80_0_0_14029d76851707ee0f17135dc346f91f.jpg
Washington Post (WP), kaynaklarına dayandırdığı haberde Burns'ün haziran ayı içinde Kiev'e gizli bir ziyaret gerçekleştirdiğini yazdı.Burns ve beraberindeki heyetin Kiev'de askeri stratejistlerle görüştüğünü aktaran WP, Ukrayna tarafının sonbahara kadar toprakların önemli bölümünü geri alma, Kırım sınırına top ve füze konuşlandırma, doğuya doğru ilerleme ve ardından Moskova'yla müzakerelere başlama planlarını anlattığını kaydetti.WP, Ukraynalı temsilcilerin bu planlardaki amaçlara ulaşacaklarından mutlak şekilde emin olduklarını ortaya koyduklarına da dikkat çekti.Rusya ve Ukrayna heyetleri, son olarak 29 Mart 2022'de İstanbul'da masaya oturmuş ve Ukrayna tarafı, kendisine sunulan taslak anlaşmayı büyük oranda kabul etmişti. Ancak daha sonra Kiev, Batı'nın telkinleriyle masadan uzaklaşmış ve görüşmeleri çıkmaza sürükleyerek müzakerelere devam etmeme kararı almıştı.Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, barışa giden yolun Kiev ve kolektif Batı tarafından tamamen tıkandığını, bundan dolayı Ukrayna'yla müzakereler için bir emare bulunmadığını vurgulamıştı.
ukrayna
rusya
kiev
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e6/07/19/1059114832_249:0:2980:2048_1920x0_80_0_0_5b14ef895f2afb3eb9a9bfa63c0946f8.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
ukrayna, rusya, rusya-abd ilişkileri, abd, kiev, cia, barış, müzakere, barış görüşmeleri, barış görüşmesi
ukrayna, rusya, rusya-abd ilişkileri, abd, kiev, cia, barış, müzakere, barış görüşmeleri, barış görüşmesi

ABD basını: Kiev, Moskova'yla müzakerelere başlama planını CIA'ye sundu

10:30 01.07.2023
© AP Photo / Jae C. HongUkrayna bayrağı
Ukrayna bayrağı - Sputnik Türkiye, 1920, 01.07.2023
© AP Photo / Jae C. Hong
Abone olTelegram
ABD Merkezi Haberalma Teşkilatı (CIA) Direktörü William Burns'ün Kiev'e gizli bir ziyaret gerçekleştirdiği ve Ukrayna yönetiminden Kiev'in Kırım sınırına top ve füze konuşlandırma, Moskova'yla müzakerelere başlama planlarına dair bilgi aldığı belirtildi.
Washington Post (WP), kaynaklarına dayandırdığı haberde Burns'ün haziran ayı içinde Kiev'e gizli bir ziyaret gerçekleştirdiğini yazdı.

Burns ve beraberindeki heyetin Kiev'de askeri stratejistlerle görüştüğünü aktaran WP, Ukrayna tarafının sonbahara kadar toprakların önemli bölümünü geri alma, Kırım sınırına top ve füze konuşlandırma, doğuya doğru ilerleme ve ardından Moskova'yla müzakerelere başlama planlarını anlattığını kaydetti.

WP, Ukraynalı temsilcilerin bu planlardaki amaçlara ulaşacaklarından mutlak şekilde emin olduklarını ortaya koyduklarına da dikkat çekti.

Rusya ve Ukrayna heyetleri, son olarak 29 Mart 2022'de İstanbul'da masaya oturmuş ve Ukrayna tarafı, kendisine sunulan taslak anlaşmayı büyük oranda kabul etmişti. Ancak daha sonra Kiev, Batı'nın telkinleriyle masadan uzaklaşmış ve görüşmeleri çıkmaza sürükleyerek müzakerelere devam etmeme kararı almıştı.

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, barışa giden yolun Kiev ve kolektif Batı tarafından tamamen tıkandığını, bundan dolayı Ukrayna'yla müzakereler için bir emare bulunmadığını vurgulamıştı.
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2023 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала