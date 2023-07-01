https://sputniknews.com.tr/20230701/abbastan-putine-dayanisma-telefonu-wagner-ayaklanmasindaki-eylemlerinizi-tamamiyla-destekliyorum-1073062913.html

Abbas'tan Putin'e dayanışma telefonu: Wagner ayaklanmasındaki eylemlerinizi tamamıyla destekliyorum

Abbas'tan Putin'e dayanışma telefonu: Wagner ayaklanmasındaki eylemlerinizi tamamıyla destekliyorum

Filistin lideri Mahmud Abbas’ın özel askeri şirket Wagner’in 24 Haziran’daki ayaklanması karşısında Rusya liderliğininin eylemlerini tamamıyla desteklediğini... 01.07.2023, Sputnik Türkiye

2023-07-01T17:05+0300

2023-07-01T17:05+0300

2023-07-01T17:05+0300

dünya

filistin

mahmut abbas

wagner grubu

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Kremlin’den Filistin lideri Abbas ile Devlet Başkanı Putin’in gerçekleştirdikleri telefon görüşmesine ilişkin yapılan açıklamada, “Filistin lideri, 24 Haziran’daki olaylar sırasında Rusya yönetiminin anayasal düzeni sağlamak adına gerçekleştirdiği eylemleri tamamıyla desteklediğini belirtti” denildi.Ayrıca görüşme sırasında Abbas ile Putin’in geleneksel olarak dostane olan Rusya-Filistin ilişkilerini giderek geliştirme konusunda istekli olduklarını kaydettikleri belirtildi.Kremlin’e göre Rusya tarafı, mevcut uluslararası hukuk zemini doğrultusunda Filistin-İsrail sorununa adil ve sürdürülebilir bir çözüm bulunması konusundaki prensip pozisyonunu teyit etti.Rusya Devlet Başkanı bunun yanında, Abbas’ı ve Filistinlilerin tamamının Kurban Bayramı’nı tebrik etti. Liderler temaslarını sürdürme konusunda anlaştılar.Wagner güçleri 23 Haziran’ı 24’üne bağlayan gece Rostov-na-Donu kentindeki Güney Askeri Bölge karargâhını ele geçirdi. Bu olay, Wagner lideri Yevgeniy Prigojin'in Rusya Silahlı Kuvvetlerinin ‘Wagner kamplarına’ füze saldırıları düzenlediği iddiasında bulunmasının ardından yaşandı. Bu arada hem Savunma Bakanlığı hem de Federal Güvenlik Servisi bu iddiaları yalanlamış durumda.Silahlı isyan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in onayıyla Belarus lideri Aleksandr Lukaşenko'nun Cumartesi boyunca yürüttüğü zorlu müzakereler sayesinde bastırıldı. Müzakere sonucunda Prigojin Belarus'a taşınmayı kabul etmiş, isyan girişimine katılmayan Wagner savaşçılarının bir kısmına Savunma Bakanlığı ile kontrat imzalama teklifinde bulunularak geri kalanlarına karşı soruşturma başlatmama kararı alındı.

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filistin, mahmut abbas, wagner grubu