https://sputniknews.com.tr/20230701/abbastan-putine-dayanisma-telefonu-wagner-ayaklanmasindaki-eylemlerinizi-tamamiyla-destekliyorum-1073062913.html
Abbas'tan Putin'e dayanışma telefonu: Wagner ayaklanmasındaki eylemlerinizi tamamıyla destekliyorum
Abbas'tan Putin'e dayanışma telefonu: Wagner ayaklanmasındaki eylemlerinizi tamamıyla destekliyorum
Filistin lideri Mahmud Abbas’ın özel askeri şirket Wagner’in 24 Haziran’daki ayaklanması karşısında Rusya liderliğininin eylemlerini tamamıyla desteklediğini... 01.07.2023, Sputnik Türkiye
2023-07-01T17:05+0300
2023-07-01T17:05+0300
2023-07-01T17:05+0300
dünya
filistin
mahmut abbas
wagner grubu
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/103222/03/1032220326_0:0:2604:1466_1920x0_80_0_0_11266b8070937977e69f4bdcd9a3551d.jpg
Kremlin’den Filistin lideri Abbas ile Devlet Başkanı Putin’in gerçekleştirdikleri telefon görüşmesine ilişkin yapılan açıklamada, “Filistin lideri, 24 Haziran’daki olaylar sırasında Rusya yönetiminin anayasal düzeni sağlamak adına gerçekleştirdiği eylemleri tamamıyla desteklediğini belirtti” denildi.Ayrıca görüşme sırasında Abbas ile Putin’in geleneksel olarak dostane olan Rusya-Filistin ilişkilerini giderek geliştirme konusunda istekli olduklarını kaydettikleri belirtildi.Kremlin’e göre Rusya tarafı, mevcut uluslararası hukuk zemini doğrultusunda Filistin-İsrail sorununa adil ve sürdürülebilir bir çözüm bulunması konusundaki prensip pozisyonunu teyit etti.Rusya Devlet Başkanı bunun yanında, Abbas’ı ve Filistinlilerin tamamının Kurban Bayramı’nı tebrik etti. Liderler temaslarını sürdürme konusunda anlaştılar.Wagner güçleri 23 Haziran’ı 24’üne bağlayan gece Rostov-na-Donu kentindeki Güney Askeri Bölge karargâhını ele geçirdi. Bu olay, Wagner lideri Yevgeniy Prigojin'in Rusya Silahlı Kuvvetlerinin ‘Wagner kamplarına’ füze saldırıları düzenlediği iddiasında bulunmasının ardından yaşandı. Bu arada hem Savunma Bakanlığı hem de Federal Güvenlik Servisi bu iddiaları yalanlamış durumda.Silahlı isyan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in onayıyla Belarus lideri Aleksandr Lukaşenko'nun Cumartesi boyunca yürüttüğü zorlu müzakereler sayesinde bastırıldı. Müzakere sonucunda Prigojin Belarus'a taşınmayı kabul etmiş, isyan girişimine katılmayan Wagner savaşçılarının bir kısmına Savunma Bakanlığı ile kontrat imzalama teklifinde bulunularak geri kalanlarına karşı soruşturma başlatmama kararı alındı.
filistin
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/103222/03/1032220326_86:0:2538:1839_1920x0_80_0_0_c1626447cdb91f6b527ad77473c2ffc8.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
filistin, mahmut abbas, wagner grubu
filistin, mahmut abbas, wagner grubu
Abbas'tan Putin'e dayanışma telefonu: Wagner ayaklanmasındaki eylemlerinizi tamamıyla destekliyorum
Abone ol
Filistin lideri Mahmud Abbas’ın özel askeri şirket Wagner’in 24 Haziran’daki ayaklanması karşısında Rusya liderliğininin eylemlerini tamamıyla desteklediğini belirtmek için Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdiği belirtildi.
Kremlin’den Filistin lideri Abbas ile Devlet Başkanı Putin’in gerçekleştirdikleri telefon görüşmesine ilişkin yapılan açıklamada, “Filistin lideri, 24 Haziran’daki olaylar sırasında Rusya yönetiminin anayasal düzeni sağlamak adına gerçekleştirdiği eylemleri tamamıyla desteklediğini belirtti” denildi.
Ayrıca görüşme sırasında Abbas ile Putin’in geleneksel olarak dostane olan Rusya-Filistin ilişkilerini giderek geliştirme konusunda istekli olduklarını kaydettikleri belirtildi.
Kremlin’e göre Rusya tarafı, mevcut uluslararası hukuk zemini doğrultusunda Filistin-İsrail sorununa adil ve sürdürülebilir bir çözüm bulunması konusundaki prensip pozisyonunu teyit etti.
Rusya Devlet Başkanı bunun yanında, Abbas’ı ve Filistinlilerin tamamının Kurban Bayramı’nı tebrik etti. Liderler temaslarını sürdürme konusunda anlaştılar.
Wagner güçleri 23 Haziran’ı 24’üne bağlayan gece Rostov-na-Donu kentindeki Güney Askeri Bölge karargâhını ele geçirdi. Bu olay, Wagner lideri Yevgeniy Prigojin'in Rusya Silahlı Kuvvetlerinin ‘Wagner kamplarına’ füze saldırıları düzenlediği iddiasında bulunmasının ardından yaşandı. Bu arada hem Savunma Bakanlığı hem de Federal Güvenlik Servisi bu iddiaları yalanlamış durumda.
Silahlı isyan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in onayıyla Belarus lideri Aleksandr Lukaşenko'nun Cumartesi boyunca yürüttüğü zorlu müzakereler sayesinde bastırıldı. Müzakere sonucunda Prigojin Belarus'a taşınmayı kabul etmiş, isyan girişimine katılmayan Wagner savaşçılarının bir kısmına Savunma Bakanlığı ile kontrat imzalama teklifinde bulunularak geri kalanlarına karşı soruşturma başlatmama kararı alındı.