https://sputniknews.com.tr/20230701/3-avrupa-oyunlarinda-kick-boksta-3-bronz-madalya-1073068742.html

3. Avrupa Oyunları'nda kick boksta 3 bronz madalya

3. Avrupa Oyunları'nda kick boksta 3 bronz madalya

Polonya'da devam eden 3. Avrupa Oyunları'nda kick boks branşında Emine Arslan finale kalırken, üç Türk sporcu ise bronz madalya aldı. 01.07.2023, Sputnik Türkiye

2023-07-01T22:04+0300

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spor

kick boks

bronz madalya

turnuva

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Krakow'daki Myslenice Arena'da gerçekleşen kick boks yarı finallerinde 4 Türk sporcu mücadele etti.Kadınlar full contact 52 kiloda Emine Arslan, Norveç'ten Charlotte Berg Andersen'i yenerek finale kaldı. Sporcu, final müsabakasına yarın çıkacak.3 bronz madalyaKick boksta üç Türk sporcu, bronz madalya elde etti.Point fighting kategorisinde kadınlar 60 kiloda Funda Güleç, erkeklerde ise 84 kiloda Cevat Kır, yarı finaldeki rakiplerine yenildi.Light contact erkekler 79 kiloda da Recep Men, rakibine mağlup oldu.Üç Türk sporcu, yarı finalde mücadele ettikleri için organizasyonu bronz madalyayla tamamladı.

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kick boks, bronz madalya, turnuva